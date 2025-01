https://english.almayadeen.net/articles/opinion/desperate-biden-ignores-precedent-by-arming-the-dpp



Verzweifelt ignoriert Biden Präzedenzfälle, indem er die DPP bewaffnet

Hamzah Rifaat

5. Januar 2025

Für jemanden, der sich oft als eine Persönlichkeit mit einer stärker globalisierten und integrierten Vision als sein Rivale Donald Trump präsentiert, hat Joe Biden in seinen letzten Tagen im Amt eindeutig einen heuchlerischen Ansatz gewählt.

Da er seine Mehrheit im US-Kongress verloren hat, begeht Biden außenpolitische Fehler und kapituliert (Illustration: Mahdi Rtail; Al Mayadeen English)

US-Präsident Joe Biden wird voraussichtlich im Januar 2025 dem gewählten Präsidenten Donald Trump Platz machen. Sein Abgang ist jedoch von miserablen Umfragewerten im Inland geprägt, was zum Teil auf den schlechten Umgang seiner Regierung mit dem Völkermord „Israels“ in Palästina zurückzuführen ist. Nun versucht der in Ungnade gefallene Präsident verzweifelt, seinen innenpolitischen Niedergang durch außenpolitische Stunts umzukehren. Der jüngste umstrittene Stunt besteht darin, Militärhilfe in Höhe von 571 Millionen US-Dollar für Separatisten der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) in Taiwan zu genehmigen. Dies hat erneut das „Ein-China-Prinzip“ untergraben, an das sich die Vereinigten Staaten halten, sowie die Präzedenzfälle, die in den vorherigen gemeinsamen Kommuniqués zwischen den beiden Ländern festgelegt wurden.

Dies ist nichts anderes als die Verzweiflung des scheidenden Joe Biden, der versucht hat, die Missbilligung im Inland durch Maßnahmen zu bekämpfen, die die Beziehungen zwischen den USA und China untergraben. Dies ist auch ein Beweis für eine kurzsichtige und engstirnige Herangehensweise, die auf Selbstzerstörung hindeutet.

Da Biden seine Mehrheit im US-Kongress verloren hat, begeht er außenpolitische Fehler, die auf eine Kapitulation hindeuten, die idealerweise zu einem pragmatischeren und visionäreren Ansatz in globalen Angelegenheiten hätte führen sollen.

Das war nicht der Fall.

Vergeblicher Versuch, von innenpolitischer Kritik abzulenken

Es sollte kaum Zweifel daran bestehen, dass die jüngste Genehmigung von Militärhilfe für die DPP durch die Biden-Regierung nichts anderes ist als ein Versuch, verlorene Popularität im Inland wiederzugewinnen. Sie erfolgte, nachdem die Demokraten bei den US-Wahlen 2025 von den Republikanern unter Donald Trump umfassend besiegt wurden. Umfragen des amerikanischen Wirtschaftsforschungsunternehmens Morning Consult zeigen deutlich, dass die Netto-Zustimmungsrate der Biden-Regierung in 45 Bundesstaaten gesunken ist, verglichen mit 18 zu Beginn seiner Amtszeit. Dies ist auf seinen chaotischen Rückzug aus Afghanistan im Jahr 2021, seine schlechte Bewältigung der COVID-19-Krise und die steigende Inflation zurückzuführen.

Unter solchen Umständen ist es ideal, wenn die angeschlagenen Staats- und Regierungschefs eine umsichtige Politik und eine gemäßigte Rhetorik an den Tag legen, um verlorenen Stolz wiederherzustellen und die sinkenden Zustimmungswerte umzukehren. Joe Biden versuchte jedoch, grünes Licht für Militärhilfe im Wert von 571 Millionen US-Dollar an taiwanesische Separatisten zu geben, die darauf beharren, dass die Verletzung der unvermeidlichen nationalen Wiedervereinigung Chinas der richtige Weg sei. Die DPP-Regierung hat auch eine Vorgeschichte, in der sie die Souveränität Chinas durch ruchlose Aktivitäten und Militarisierung bedroht hat.

Infolgedessen hat Bien eine selbstzerstörerische Strategie angenommen, da sie sowohl Präzedenzfälle als auch Grundsätze in Bezug auf die Beziehungen zwischen den USA und China ignoriert. Außerdem stellt die politische und militärische Unterstützung des Separatismus einen Verstoß gegen die UN-Charta dar, die alle Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die Souveränität anderer Staaten zu respektieren und Handlungen zu unterlassen, die eine dreiste Einmischung darstellen. Daher ist der Schritt zur Militarisierung Taiwans seitens der Biden-Regierung unverständlich, da die Bewaffnung Taiwans gegen das „Ein-China-Prinzip“ als integraler Bestandteil der amerikanischen Außenpolitik sowie gegen Präzedenzfälle verstößt, die im gemeinsamen Kommuniqué von 1979 zwischen beiden Seiten verankert sind.

Für jemanden, der sich oft als eine Persönlichkeit mit einer stärker globalisierten und integrierten Vision als sein Rivale Donald Trump präsentiert, hat Joe Biden in seinen letzten Tagen im Amt eindeutig einen heuchlerischen Ansatz gewählt. Sein Bestreben, sich als Alternative zu dem eher aufrührerischen, populistischen Donald Trump und seiner Republikanischen Partei zu präsentieren, entlarvt sich als falsch, da er sich nicht für ein verstärktes Engagement mit China einsetzt, sondern Separatismus unterstützt und stattdessen historische Präzedenzfälle ignoriert. Es sei daran erinnert, dass die Entscheidung, mehr Militärhilfe zu genehmigen, ein wiederkehrender Trend unter seiner Regierung ist, da er im Oktober 2024 Waffenverkäufe im Wert von 2 Milliarden US-Dollar an Taiwan genehmigt hat, die zum ersten Mal die Lieferung eines fortschrittlichen Boden-Luft-Raketenabwehrsystems beinhalteten.

Wird sich der Trend zu Biden umkehren?

Es ist daher wichtig, dass der neue Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, in der Taiwan-Frage gegenüber China einen prinzipientreueren Ansatz verfolgt, da dies sonst zu Spannungen zwischen den beiden Seiten beitragen kann. Andernfalls würde dies zu einer Reaktion nach dem Motto „Wie du mir, so ich dir“ führen, da kein UN-Mitgliedstaat die Einmischung oder dreiste Bewaffnung von Separatisten auf seinem Territorium billigt, was eine direkte Bedrohung für seine staatliche Souveränität darstellt.

Auch Chinas Reaktion auf Bidens rücksichtsloses Abenteurertum war vernünftig, da sie mit den Präzedenzfällen in den gemeinsamen Kommuniqués und der UN-Charta übereinstimmt. Wie das chinesische Taiwan-Büro erklärte, „widersprechen“ solche ruchlosen Pläne und Handlungen der Vereinigten Staaten den ernsthaften Verpflichtungen ihrer Führung, die Unabhängigkeit Taiwans nicht zu unterstützen. Peking ermahnte und warnte die Vereinigten Staaten außerdem, mit äußerster Vorsicht vorzugehen und die Aufrüstung Taiwans einzustellen. Offensichtlich hat die Biden-Regierung diese unumstößliche Tatsache nicht anerkannt, was nun die kommende Trump-Regierung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt, wenn es darum geht, ob die Beziehungen zwischen den USA und China auf freundschaftlicher Basis voranschreiten können.

Ungeachtet dessen hat Bidens Entscheidung, Taiwan aufzurüsten, gezeigt, dass die Politik der Vereinigten Staaten gegenüber China nun von krasser Verzweiflung angesichts sinkender Zustimmungsraten im Inland geleitet wird. Der Tod des verstorbenen Jimmy Carter, der ein großer Freund Pekings war und unermüdlich zur Verbesserung der Beziehungen beigetragen hat, hätte im Idealfall ein Weckruf für die amerikanische Führung sein sollen. Der Schlüssel lag darin, auf einem Vermächtnis aufzubauen, das China in den 1970er Jahren aus der Isolation geführt hat, anstatt zu versuchen, es durch die Unterstützung der Taiwan-Frage weiter zu isolieren.

Bis heute hat Biden dies nicht verstanden, und Trump wird dort weitermachen, wo sein Vorgänger aufgehört hat.

China sollte proaktiv handeln und solche ruchlosen Pläne vereiteln, um sicherzustellen, dass seine Souveränität unangetastet bleibt.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Moderator, Analyst und Gastwissenschaftler am Stimson Center in Washington D.C., 2016.

