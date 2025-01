Ein Tropfen auf dem heißen Stein! Evelyn Hecht-Galinski

https://www.palestinechronicle.com/war-crimes-in-gaza-around-50-cases-filed-against-israeli-soldiers-worldwide/



Kriegsverbrechen in Gaza – Rund 50 Klagen gegen israelische Soldaten weltweit eingereicht

6. Januar 2025

Die brasilianischen Behörden haben einen dringenden Haftbefehl gegen einen israelischen Soldaten erlassen, der sich derzeit im Land im Urlaub befindet. (Foto: via Social Media)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, dass in Südafrika, Sri Lanka, Belgien, Frankreich und Brasilien Klagen gegen israelische Soldaten eingereicht wurden.

Pro-palästinensische Organisationen haben laut dem öffentlich-rechtlichen israelischen Sender KAN weltweit 50 Klagen gegen israelische Soldaten wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen bei Gerichten eingereicht.

„Etwa 50 Beschwerden wurden gegen Reservesoldaten eingereicht, von denen 10 untersucht wurden, ohne dass bisher Verhaftungen verzeichnet wurden“, berichtete KAN, zitiert von der Nachrichtenagentur Anadolu.

KAN nannte diese Länder nicht. Die israelische Zeitung Haaretz berichtete jedoch, dass in Südafrika, Sri Lanka, Belgien, Frankreich und Brasilien Klagen gegen israelische Soldaten eingereicht wurden.

„Es wurden keine offiziellen Anweisungen erteilt, Reisen in bestimmte Länder zu verbieten, aber Sonderfälle werden mit Vorsicht behandelt„, fügte KAN Berichten zufolge hinzu.

“Reisen mit hohem Risiko„

Dem Sender zufolge haben die israelischen Sicherheitsbehörden empfohlen, ‚risikoreiche‘ Reisen neu zu bewerten.

„Die Bewertung rechtlicher Risiken ist zu einem wesentlichen Bestandteil des Entscheidungsprozesses geworden, und es wurden Richtlinien zur Reduzierung der Aktivitäten in sozialen Netzwerken erlassen“, fügte er hinzu.

Haaretz berichtete, dass Soldaten im aktiven Dienst „ihre Reiseziele von höheren Kommandeuren genehmigen lassen müssen“. Der Bericht fügte jedoch hinzu, dass „das Militärische Generalstaatsanwaltskorps seine Besorgnis über die mangelnde Aufsicht über Reservisten zum Ausdruck gebracht hat“.

Unter Berufung auf die Informationssicherheitsabteilung der Armee sagte KAN, dass israelische Soldaten täglich fast eine Million Beiträge auf Social-Media-Plattformen veröffentlichen, die ihre Beteiligung an Kriegsverbrechen in Gaza dokumentieren, so Anadolu.

Soldat flieht aus Brasilien

Am Sonntag floh ein israelischer Soldat, gegen den wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Gaza ermittelt wird, Berichten zufolge aus Brasilien, um einer Verhaftung zu entgehen.

Der Vorfall folgt auf ein Urteil eines brasilianischen Bundesgerichts, das die Untersuchung des Soldaten anordnete, basierend auf Anschuldigungen der in Belgien ansässigen Menschenrechtsorganisation The Hind Rajab Foundation (HRF).

Dem Soldaten, der sich in Brasilien im Urlaub befand, wird vorgeworfen, „während einer systematischen Zerstörungskampagne“ an der massiven Zerstörung von Wohnhäusern in Gaza beteiligt gewesen zu sein.

„Diese Handlungen sind Teil eines umfassenderen Versuchs, den palästinensischen Zivilisten unerträgliche Lebensbedingungen aufzuzwingen, was nach internationalem Recht Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt“, so die HRF in einer Erklärung am Freitag.

Zu den vorgelegten Beweisen gehören Videomaterial, Geolokalisierungsdaten und Fotos, die den Verdächtigen zeigen, wie er ‚persönlich Sprengstoff anbringt und an der Zerstörung ganzer Stadtviertel beteiligt ist‘.

„Diese Materialien beweisen zweifelsfrei die direkte Beteiligung des Verdächtigen an diesen abscheulichen Taten“, so die Organisation.

Regierungsbeteiligung

Die HRF gab am Sonntag bekannt, dass der israelische Armeeradio bestätigt habe, dass das israelische Außenministerium ‚Yuval Vagdani die Flucht aus Brasilien ermöglicht hat‘. Unter Berufung auf einen Beitrag des Armeeradios erklärte die HRF, die Intervention behindere die Justiz und untergrabe die Rechenschaftspflicht für Kriegsverbrechen.

„Brasilien und die Weltgemeinschaft müssen sich entschieden gegen diese eklatante Umgehung stellen. Gerechtigkeit darf nicht selektiv oder optional sein. Kriegsverbrecher müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, betonte die Organisation.

Am Montag zuvor hatte der israelische Botschafter in Brasilien, Danny Sonnenschein, im Radio berichtet, dass es keinen Haftbefehl gegen den Soldaten gebe.

„Es gab keinen Haftbefehl gegen ihn, aber es gab einige Aufregung, als ein Grenzbeamter ihm mitteilte, dass seine Sachen überprüft werden müssten – anscheinend tauchte sein Name in den Systemen auf und es musste festgestellt werden, dass es keinen Grund gab, ihn festzuhalten“, so der Radiosender X.

Laut Haaretz „analysiert eine gemeinsame Task Force des Militärischen Generalstaatsanwaltskorps, des Außenministeriums, des Nationalen Sicherheitsrats und des Shin Bet derzeit die Risiken für Soldaten in verschiedenen Ländern und überwacht potenzielle Ermittlungen, wie die in Brasilien eingeleitete.“

“Beispiellose Beschwerde“

Im vergangenen Oktober reichte die HRF beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eine „beispiellose und historische Beschwerde“ gegen 1.000 israelische Soldaten wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord im Gazastreifen ein.

„Diese Beschwerde, die durch über 8.000 nachprüfbare Beweise – darunter Videos, Audioaufnahmen, forensische Berichte und Dokumentationen aus den sozialen Medien – gestützt wird, belegt die direkte Beteiligung der Soldaten an diesen Gräueltaten“, erklärte die Organisation.

„Alle genannten Soldaten befanden sich während des völkermörderischen Angriffs in Gaza, und die Beweise belegen ihre Beteiligung an Verstößen gegen das Völkerrecht“, fügte sie hinzu.

Die Stiftung ist nach der sechsjährigen Hind Rajab benannt, die zusammen mit sechs ihrer Familienmitglieder und zwei Sanitätern von israelischen Streitkräften in Gaza getötet wurde.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …