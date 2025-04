https://www.jewishvoiceforpeace.org/wp-content/uploads/2025/04/5785_2025_JVP-Haggadah.pdf



Nächstes Jahr in Freiheit

Haggada

5785/2025

Nächstes Jahr in Freiheit

Kampf gegen Faschismus und Völkermordist eine jüdische Tradition

JVP Antizionistische Haggada mit mehreren Tendenzen

Haggada 5785/2025

Nichts ist so ganz wie ein gebrochenes Herz

Cover-Artwork von Micah Bazant

Das Bild wurde im April 2025 für

die antizionistische Haggada „Pillar of Fire“ (Säule des Feuers)

entworfen.

Haggada-Design von Miranda Cohen



Widmung dieser Haggada

Vorgetragen von Melissa Nussbaum Freeman

Letztes Jahr um diese Zeit waren wir bereits in Wut und Trauer. Wir konnten uns keine schlimmere

Situation in Gaza vorstellen. Aber es ist schlimmer. Viel schlimmer. Und es ist schlimmer zu Hause. Jetzt protestieren wir gegen denVölkermord in Gaza sowie gegen den wachsenden Faschismus hier zu Hause.

Wir widmen diese Haggada den tief verwurzelten jüdischen Traditionen des Kampfes gegen Völkermord und Faschismus.

Hört zu: Die Großeltern unserer Großeltern bitten uns, die Passahgeschichte so zu erzählen, als ob sie

jetzt stattfinden würde und wir die Protagonisten wären. Wir sind diejenigen, die den Mut aufbringen müssen,die Zone der Unterdrückung zu verlassen, von Mitzrayim, dem engen Raum.

Die Menschen in Gaza lehren uns durch ihr Überleben, durch ihr Sumud, arabisch für Standhaftigkeit, etwas über Mut.

Wir widmen diese Haggada dem Mut.

Wir sind immer noch nicht vor Covid sicher, wir tragen immer noch Masken und müssen absurderweise das Recht verteidigen,eine zu tragen. Auch Sicherheit ist eine Waffe. Wenn wir über Sicherheit sprechen, sagen wir, dass es keine jüdische Sicherheit gibt, wenn auf dem CampusProteste und freie Meinungsäußerung unterdrückt werden, geschweige denn bei einem Völkermord.

Mit Wut und Trauer wiederholen wir: Nicht in unserem Namen.

Wir sind seit achtzehn Monaten in voller Bereitschaft, Tausende haben sich uns angeschlossen und organisieren sich auf lokalerund nationaler Ebene. Während die Regierung die Unterstützung der israelischen Todesmaschinerie normalisiert hat, haben wir

gemeinsam mit unseren Partnern und Verbündeten dazu beigetragen, Gaza weiterhin im Rampenlicht zu halten.

Wir werden nicht nachlassen. Wir werden Gaza nicht den Rücken kehren. Wir werden die Trauer und die Wut spüren, denndas einzig Menschliche ist. Wir verwandeln das, was uns zu lähmen droht, in Maßnahmen zur Beendigung desVölkermords und stellen uns dem Faschismus, der uns zum Schweigen bringen will.

Warum sollte man auch nur einen Teil dieser Energie in die Erstellung einer antizionistischen Haggada mit mehreren Tendenzen stecken?

Pessach gehört uns und wir können es kontinuierlich definieren. Wir haben unsere Tradition, unsere

befreiende Lehrveranstaltung Wir überlassen sie nicht denen, die sie zur Rechtfertigung ihres Verrats missbrauchen.

Wir nehmen uns die Zeit, uns wieder auf die Werte zu besinnen, die uns vermittelt wurden, und uns von ihnen nähren zu lassen. Das Ritual ist dazu da, dass wir weitermachenund nicht selbstgefällig und gegenüber Ungerechtigkeit abgestumpft werden.

Während die israelische Regierung das jüdische Opferdasein als ständige Rechtfertigung für Massenmord

und Landraub im Namen der jüdischen Sicherheit verankert und jüdische Traditionen gegen Palästinenser einsetzt, weigern wir uns. Nicht in unserem Namen. Wir werden unsere Tradition weiterhin aus den Klauen

von Gier, Hass und Assimilation befreien.

Unseren Feiertag der Befreiung zurückzufordern bedeutet, das Judentum vom Zionismus zu befreien und es über ihn hinaus aufzubauen.

Wir organisieren unser Volk und widersetzen uns dem Zionismus nicht nur als Akt der Solidarität mit den Palästinensern, sondern auch, weil wir Juden, das Judentum und das Jüdische lieben und uns für die Gestaltung der jüdischen Zukunft einsetzen



Wir träumen von und verdienen es. Genauso wie wir für die Zukunft der Palästinenser und aller Völker kämpfen, kämpfen wir auch für ein blühendes Judentum und jüdische Gemeinden, für eine Vielzahl jüdischer Kulturen und für die Zukunft der jüdischen Völker. Genauso wie wir für die Zukunft der Palästinenser und aller Völker auf allenKontinenten und hier zu Hause kämpfen.

Wir dachten, dass wir nie an einem engeren Ort sein könnten. Aber das sind wir. Dieses Pessach können wir nichtden Seder wie gewohnt abhalten. Wie können wir bei diesem Nacherzählen bei unserem Befreiungsmahl sein, während die Menschen in Gaza

buchstäblich vor einer Hungersnot stehen? Die Fragen der Befreiung sind nicht theoretisch.

Der Feiertag der Befreiungfordert uns alle immer wieder auf, unser Engagement für die Befreiung des palästinensischen Volkes

und für unsere gemeinsame Befreiung zu verstärken.

Kommt alle, stellt euch uns allen.

Möge unsere alte Tradition uns allen bei dieser heiligen Verpflichtung von Nutzen sein.

Wir sind die zukünftigen Vorfahren der Enkel unserer Enkel unserer Enkel. Sie werden auf uns zeigen

und sich daran erinnern, dass wir nicht in Mizrayim geblieben sind.

Sie werden singen: „Sie fanden den Mut,sie schwiegen nicht.“ Wir werden das Richtige getan haben.

In diesem Sinne widmen wir diese Haggada.

Chag sameach Pesach.

