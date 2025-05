https://english.almayadeen.net/news/politics/on-what-would-be-her-7th-birthday–hind-rajab-s-killers-iden



An ihrem 7. Geburtstag wurden die Mörder von Hind Rajab identifiziert

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

5. Mai 2025

Sowohl der Kommandant als auch das unter seinem Befehl stehende Bataillon, das am 9. Januar 2024 im Stadtteil Tal al-Hawa operierte, wurden vollständig identifiziert.

Eine Menschenrechtsgruppe hat beim Internationalen Strafgerichtshof (ICC) eine Klage wegen Kriegsverbrechen gegen einen israelischen Kommandanten wegen der Tötung eines 6-jährigen palästinensischen Kindes im Gazastreifen eingereicht.

Am 29. Januar 2024 wurde ein Auto, in dem die 6-jährige Hind Rajab und sechs ihrer Familienangehörigen saßen, in Gaza-Stadt von israelischen Panzern beschossen, wobei alle sofort getötet wurden.

Das kleine Kind blutete drei Stunden lang im getroffenen Auto, bis es seinen letzten Atemzug tat, da die Sanitäter aufgrund des intensiven israelischen Feuers nicht zu ihm gelangen konnten.

„Wir nennen ihren Mörder“

In einer Erklärung vom Samstag teilte die Hind Rajab Foundation mit, dass sie beim IStGH eine Klage gegen Oberstleutnant Beni Aharon, den damaligen Kommandeur der 401. Panzerbrigade der israelischen Armee, wegen der Tötung des Kindes eingereicht habe.

„Unter dem Befehl von Oberstleutnant Aharon griff eine israelische Panzereinheit das zivile Fahrzeug von Hinds Familie an und zerstörte später den Krankenwagen des Palästinensischen Roten Halbmonds, der zu ihrer Rettung entsandt worden war“, heißt es in der Erklärung.

„Wir bestätigen außerdem, dass das unter seinem Kommando stehende Bataillon, das am 29. Januar 2024 im Stadtteil Tal al-Hawa operierte, vollständig identifiziert wurde, einschließlich seiner Feldkommandeure und Einsatzleiter. Diese Männer sind nicht länger unbekannt. Sie werden nicht länger durch Schweigen geschützt.“

Die in Brüssel ansässige Menschenrechtsorganisation forderte den IStGH auf, einen Haftbefehl gegen den israelischen Kommandeur zu erlassen, und erklärte, dass sie weitere Strafanzeigen gegen andere Offiziere des israelischen Bataillons vorbereite.

„Heute hätte Hind Kerzen ausblasen sollen“, sagte Dyab Abou Jahjah, der Vorsitzende der Stiftung. “Stattdessen nennen wir ihren Mörder. Das ist erst der Anfang. Wir werden jeden Namen, jedes Glied in der Kette mit Hilfe des Gesetzes und der Wahrheit aufdecken.“

Hind Rajab Foundation nimmt israelische Beamte ins Visier

Im April verstärkte die Hind Rajab Foundation (HRF) ihre rechtliche Kampagne und reichte bei den britischen Behörden einen formellen Antrag auf Festnahme des israelischen Außenministers Gideon Saar ein, der zu diesem Zeitpunkt in London anwesend war.

Diese Maßnahme, die in Abstimmung mit dem Global Legal Action Network (GLAN) durchgeführt und von mehreren Ärzten unterstützt wurde, richtete sich sowohl an den britischen Generalstaatsanwalt als auch an den Leiter der Staatsanwaltschaft. Der Antrag forderte einen Haftbefehl gegen Sa’ar aufgrund seiner Verantwortung für Kriegsverbrechen gegen Zivilisten in Gaza, da er während der von der Stiftung als Völkermord bezeichneten Aktionen Mitglied des Sicherheits- und Politkabinetts „Israels“ war.

Diese Initiative im April folgte auf einen früheren rechtlichen Schritt der HRF im Januar, als sie in Barcelona, Spanien, eine Klage gegen einen israelischen Soldaten einreichte und damit den Beginn ihrer internationalen rechtlichen Bemühungen zur Rechenschaftspflicht der israelischen Streitkräfte markierte. Durch diese Maßnahmen hat sich die Hind Rajab Foundation als beharrliche Verfechterin der Gerechtigkeit positioniert, die sich in mehreren Gerichtsbarkeiten für die Bekämpfung der Straflosigkeit und die Wiedergutmachung für palästinensische Opfer inmitten der eskalierenden israelischen Bombardierungen in Gaza einsetzt.

Die grausame Ermordung von Hind und ihrer Familie durch Israel hat die internationale Aufmerksamkeit auf mögliche Kriegsverbrechen in Gaza gelenkt. Die Bemühungen der Stiftung, durch rechtliche Mechanismen Rechenschaft einzufordern, erfolgen vor dem Hintergrund breiterer Forderungen nach einer Untersuchung des Verhaltens der israelischen Besatzungstruppen während des anhaltenden Völkermords in Gaza.

Weiterlesen: ICJ schließt Anhörungen zu Israels Verpflichtungen zur Erleichterung der Hilfe für Gaza ab

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …