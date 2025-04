Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse | Die Einsetzung von Agenten der Regierung Netanjahu beim Shin Bet signalisiert den Beginn seines internen Zerfalls

Ein Leck eines Shin-Bet-Mitarbeiters gegenüber den Medien und einem Likud-Minister – und die anschließende Untersuchung – dient Netanjahus Interesse, die Agentur zu diskreditieren. Er hat auch ein persönliches Interesse daran, auf die Entlassung des Shin-Bet-Chefs zu drängen, da die Agentur die Verbindungen seiner Mitarbeiter zu Katar untersucht

Netanyahu, Yariv Levin und Itamar Ben-Gvir in der Knesset im Januar. Bildnachweis: Ohad Zwigenberg

Amos Harel

15. April 2025, 19:20 Uhr IDT

Die Nachrichtensperre zu dem, was als neuer Sicherheitsskandal bezeichnet wird, dauerte weniger als 24 Stunden, von dem Moment an, als die ersten Details durchsickerten, bis sie am Dienstagmorgen teilweise aufgehoben wurde. Im Wesentlichen bezieht sich die Untersuchung auf den Verdacht, dass Informationen ohne Genehmigung an zwei Journalisten und einen Regierungsminister weitergegeben wurden. Aber die Art und Weise, wie sie sich entwickelt und eskaliert, deutet darauf hin, dass hier etwas Tieferes vor sich geht.

Es handelt sich um einen direkten Konflikt zwischen dem Shin Bet-Sicherheitsdienst und dem bekanntesten (und anscheinend beliebtesten) Journalisten des Landes, Amit Segal von Channel 12 News, vor dem Hintergrund der anhaltenden Bemühungen von Premierminister Benjamin Netanjahu, Shin Bet-Chef Ronen Bar zu stürzen.

Seit der Veröffentlichung des Berichts wird eine systematische politische Verfolgung von Rechten durch Bar behauptet. Zwei weitere wichtige Fakten sollten beachtet werden, um den Kontext zu verstehen. Der erste ist, dass Netanyahu und die Rechtsextremen eine geplante und breit angelegte Kampagne führen, um die staatlichen Institutionen zu untergraben und die internen Risse in der israelischen Gesellschaft zu verschärfen.

Zweitens hat der Premierminister ein besonderes persönliches Interesse daran, Bars Amtsenthebung zu beschleunigen (die derzeit auf Anordnung des Obersten Gerichtshofs ausgesetzt ist), da der Shin Bet die Ermittlungen im Fall Qatargate vorantreibt, in dem zwei leitende Mitarbeiter des Büros des Premierministers verdächtigt werden. Weiterlesen in haaretz. com

