Ben-Gvir will rechtsextremen Siedler, der wegen Spionage gegen die israelische Armee inhaftiert war, zur US-Delegation mitbringen

Der rechtsextreme Minister Itamar Ben-Gvir plant, den extremistischen Siedler Akiva Hacohen, der wegen Verstößen gegen die nationale Sicherheit und Körperverletzung eines älteren Palästinensers verurteilt wurde, auf seine USA-Reise mitzunehmen. Haaretz berichtet, dass der US-Heimatschutzminister sich trotz der Behauptungen seines Sprechers nicht mit Ben-Gvir treffen wird

Nationaler Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir in Tel Aviv, Anfang dieses Jahres. Bildnachweis: Chaim Goldberg/Flash 90

Josh Breiner

Liza Rozovsky

15. April 2025, 19:50 Uhr IDT

Der israelische Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir nimmt einen rechtsextremen Aktivisten, der zuvor wegen des Sammelns militärischer Informationen verurteilt wurde und für dieses Vergehen mehrere Monate im Gefängnis saß, als Teil seines Gefolges auf seine bevorstehende Reise in die Vereinigten Staaten am 21. April mit.

Laut mehreren Quellen versuchen Ben-Gvir und sein Büro, mehrere Treffen in Washington zu organisieren, an denen Akiva Hacohen, ein vorbestrafter Aktivist, der einst von der Polizei und dem Shin Bet-Sicherheitsdienst überwacht wurde, als „öffentlicher Stratege“ und „Entwickler nationaler Projekte“ teilnehmen soll.

Akiva Hacohen vor dem Obersten Gerichtshof in Jerusalem. Bildnachweis: Emil Salman

Der 40-jährige Hacohen aus der Westjordanland-Siedlung Yitzhar war jahrelang eines der Hauptziele der jüdischen Abteilung des Shin Bet. Im Jahr 2013 wurde er im Rahmen eines Strafverfahrens zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, die er im Dekel-Gefängnis verbüßte, wegen der sogenannten „Spionage-Affäre“.

Hacohen und andere rechtsgerichtete Aktivisten sollen einen „Kriegsraum-Außenposten“ eingerichtet haben, um Informationen über Bewegungen der israelischen Armee in den besetzten Gebieten zu sammeln und so die Räumung illegaler Außenposten zu verhindern.

Die von Hacohen gesammelten Informationen wurden zur Erstellung von „Geheimdienstberichten“ verwendet, deren Zweck darin bestand, Militäroperationen zur Räumung illegaler Außenposten im nördlichen Westjordanland zu untergraben. Im Dezember 2011 kam ein Bus voller rechtsgerichteter Aktivisten am Stützpunkt der Ephraim Territorial Brigade in der Nähe der Siedlung Kedumim an. Die Gruppe brach in den Stützpunkt ein und randalierte dort.

Hacohen wurde schließlich wegen Sammelns militärischer Geheimdienstinformationen, Verschwörung zur Anstiftung zu Unruhen und Hausfriedensbruch in einer militärischen Einrichtung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass Hacohen „schwere Straftaten begangen hat, die dem öffentlichen Interesse und der nationalen Sicherheit schaden“. Weiterlesen in haaretz.com

