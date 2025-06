https://globalbridge.ch/thema/politik/



Analyse | Warum führen wir einen Krieg gegen Russland?

(Red.) Wer sich ausschließlich aus den großen Zeitungen und aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen informiert, liest und hört immer wieder, Europa werde von Putins Russland bedroht. Doch woher kommt diese Behauptung? Dr. Diether Gräf aus Berg hat sich die Mühe genommen, die Quellen dieser Aussagen zu suchen und zu analysieren. (cm)

Wenn wir die Nachrichten verfolgen, dann hört man immer häufiger und intensiver, dass wir damit rechnen müssen, dass Putin Krieg gegen die NATO führen wird.:

– 7.9.23 Jens Stoltenberg (NATO-Generalsekretär): „Wir unterstützen sie wenn sie gewinnen und wenn sie verlieren. Wir sind an der Seite der Ukraine, weil die Unterstützung der Ukraine keine Option ist, sondern eine Notwendigkeit, um sicherzustellen, dass autoritäre Regime nicht erreichen, was sie wollen, indem sie nationales Recht verletzen und militärische Gewalt anwenden.“

– 31.10.23 BR24 Infoblock: Boris Pistorius: „Wir müssen uns wieder an der Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt: Wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.“ Weiterlesen in globalbridge.ch

Putin besuchte im April 2025 auch die Bauman Technische Universität in Moskau, wo ein Personal von 3500 Lehrpersonen und Hilfspersonal die rund 19’000 Studenten betreut. Putin pflegt den steten Kontakt zu Russlands Menschen, und gerade auch im technischen Bereich ist er auf Europa überhaupt nicht angewiesen. (Foto aus Putins eigener Website)

