https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-badenoch-blurts-truth-west-gaza-proxy-war



Badenoch spricht die Wahrheit aus: Großbritannien steht im Zentrum des „Stellvertreterkriegs“ in Gaza

Jonathan Cook

2. Juni 2025,

Die Tory-Vorsitzende spricht aus, was niemand sagen will, und gibt zu, dass sowohl Israel als auch die Ukraine für den Westen kämpfen

Demonstranten marschieren am 8. Juni 2024 in der Londoner Innenstadt für Gaza (Justin Tallis/AFP)

Wenn Sie sich in den letzten 20 Monaten gefragt haben, warum britische Politiker beider Lager Israel kaum kritisiert haben, obwohl es mehr als zwei Millionen Menschen in Gaza massakriert und ausgehungert hat, haben Sie letzte Woche endlich eine Antwort erhalten.

Die Vorsitzende der Konservativen Partei, Kemi Badenoch, sprach aus, was bisher nur hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde. Sie erklärte gegenüber Sky: „Israel führt [in Gaza] einen Stellvertreterkrieg für Großbritannien.“

Laut Badenoch unterstützt Großbritannien – und vermutlich auch andere westliche Mächte, wie sie vermutet – Israel nicht nur gegen die Hamas. Sie sind bereit, diesen Kampf zu führen, und helfen dabei, ihn zu lenken. Sie betrachten diesen Kampf als von zentraler Bedeutung für ihre nationalen Interessen.

Dies steht sicherlich im Einklang mit dem, was wir seit mehr als anderthalb Jahren beobachten. Sowohl die derzeitige Labour-Regierung unter Premierminister Keir Starmer als auch ihre Tory-Vorgänger unter Rishi Sunak haben sich unerschütterlich dafür eingesetzt, britische Waffen nach Israel zu liefern und gleichzeitig Waffen aus den Vereinigten Staaten und Deutschland zu liefern, um bei dem Gemetzel zu helfen.

Beide Regierungen nutzten den Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern, um Überwachungsflüge durchzuführen, um Israel bei der Lokalisierung von Zielen in Gaza zu unterstützen, die angegriffen werden sollten. Beide erlaubten britischen Bürgern, nach Israel zu reisen, um als Soldaten am Völkermord in Gaza teilzunehmen.

Keine der beiden Regierungen schloss sich der Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof an, der vor über einem Jahr feststellte, dass Israels Handlungen „plausibel“ als Völkermord angesehen werden können.

Und keine der beiden Regierungen schlug vor oder versuchte, gemeinsam mit anderen westlichen Staaten eine Flugverbotszone einzurichten, wie dies in anderen „Kriegen“ der jüngeren Vergangenheit geschehen war, um Israels mörderischen Angriff auf Gaza zu stoppen, oder organisierte gemeinsam mit anderen die Durchbrechung der israelischen Blockade und die Lieferung von Hilfsgütern in das Gebiet.

Mit anderen Worten: Beide Regierungen haben ihre materielle Unterstützung für Israel unbeirrt aufrechterhalten, auch wenn Starmer kürzlich seine rhetorische Unterstützung abgeschwächt hat, nachdem Bilder von ausgemergelten Babys und Kleinkindern in Gaza – die an Bilder von jüdischen Kindern in Nazi-Vernichtungslagern wie Auschwitz erinnern – die Welt schockiert hatten.

Verschlüsselte Sprache

Wenn Badenoch Recht hat, dass Großbritannien einen Stellvertreterkrieg in Gaza führt, bedeutet dies, dass beide britischen Regierungen direkt für die enorme Zahl von Todesopfern unter der palästinensischen Zivilbevölkerung verantwortlich sind – mehrere Zehntausend, möglicherweise sogar Hunderttausende –, die durch Israels Flächenbombardements und totale Belagerung ums Leben gekommen sind.

Es macht auch unbestreitbar, dass Großbritannien mitschuldig ist an der derzeitigen Massenhungersnot von mehr als zwei Millionen Menschen dort, was Badenoch in der verschlüsselten Sprache der politischen Debatte auch andeutete.

In Bezug auf Starmer’s jüngste und sehr verspätete Kritik an Israels Aushungerung der gesamten Bevölkerung Gazas bemerkte sie: „Ich möchte, dass Keir Starmer sicherstellt, dass er auf der richtigen Seite der britischen nationalen Interessen steht.“

Laut Badenoch könnte Starmer’s implizite Drohung – die bisher völlig unausgeübt geblieben ist –, die aktive Mitwirkung Großbritanniens an der Völkermord durch Aushungern der Bevölkerung Gazas einzuschränken, den nationalen Interessen Großbritanniens schaden. Wie genau?

Ihre Äußerungen hätten den Sky-Interviewer Trevor Phillips aufschrecken oder zumindest verwirren müssen. Aber sie blieben unbeachtet.

Diese Meinung prägt tatsächlich einen Großteil des Denkens in westlichen außenpolitischen Kreisen, auch wenn sie das Tabu gebrochen hat, dies öffentlich auszusprechen.

Badenochs Aussage zum „Stellvertreterkrieg“ wurde auch von den übrigen britischen Mainstream-Medien weitgehend ignoriert. Rechte Publikationen nahmen sie zwar zur Kenntnis, schienen aber nur daran Anstoß zu nehmen, dass sie den Stellvertreterkrieg des Westens in Gaza mit dem Stellvertreterkrieg des Westens in der Ukraine gleichsetzte.

Oder wie es der Oppositionsführer formulierte: „Israel führt einen Stellvertreterkrieg für Großbritannien, genauso wie die Ukraine für Westeuropa gegen Russland.“

Eine Kolumne im Spectator, dem Hausorgan der Tory-Partei, kritisierte ihre Verwendung des Begriffs „Stellvertreterkrieg“ zur Beschreibung der Ukraine, schien jedoch die Bezugnahme auf den Stellvertreterkrieg in Gaza als gegeben hinzunehmen. James Heale, stellvertretender politischer Redakteur des Spectator, schrieb: „Indem sie versehentlich die Position Russlands zur Ukraine wiederholt hat, hat Badenoch ihren Gegnern einen weiteren Knüppel in die Hand gegeben, mit dem sie sie schlagen können.“

Die Zeitung The Telegraph, die ebenfalls den Tories nahesteht, veröffentlichte einen Artikel mit ähnlichem Thema und der Überschrift: „Kreml nutzt Badenochs Äußerungen zum Stellvertreterkrieg in der Ukraine“.

Verwandte Kriege

Die fehlende Reaktion auf ihre Äußerung zum Stellvertreterkrieg in Gaza lässt vermuten, dass diese Meinung in westlichen außenpolitischen Kreisen tatsächlich weit verbreitet ist, auch wenn sie das Tabu gebrochen hat, dies öffentlich auszusprechen.

Um eine Antwort auf die Frage zu finden, warum Gaza als Stellvertreterkrieg angesehen wird – in den Großbritannien selbst unter dem Preis eines Völkermords weiterhin tief verstrickt ist –, muss man auch verstehen, warum die Ukraine in ähnlicher Weise betrachtet wird. Die beiden „Kriege“ sind enger miteinander verbunden, als es den Anschein hat.

Trotz der Bestürzung des Spectator und des Telegraph ist Badenoch nicht die erste britische Politikerin, die darauf hinweist, dass der Westen einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine führt.

Bereits im Februar bemerkte einer ihrer Vorgänger, Boris Johnson, zur westlichen Beteiligung an dem seit drei Jahren andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine: „Seien wir ehrlich, wir führen einen Stellvertreterkrieg. Wir führen einen Stellvertreterkrieg. Aber wir geben unseren Stellvertretern [der Ukraine] nicht die Möglichkeit, ihre Aufgabe zu erfüllen.“

Wenn jemand die Wahrheit über die Ukraine kennen sollte, dann ist es Johnson. Schließlich war er Premierminister, als Moskau im Februar 2022 in sein Nachbarland einmarschierte.

Er wurde bald darauf von Washington nach Kiew entsandt, wo er offenbar Präsident Wolodymyr Selenskyj dazu gedrängt hat, die Waffenstillstandsverhandlungen aufzugeben, die bereits weit fortgeschritten waren und zu einer Lösung hätten führen können.

Offensive Grenzen

Es gibt gute Gründe, warum Johnson und Badenoch die Ukraine jeweils als Stellvertreterkrieg verstehen. An diesem Wochenende schloss sich Keith Kellogg, Donald Trumps Gesandter in der Ukraine, dieser Meinung an. Er sagte gegenüber Fox News, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht Unrecht habe, die Ukraine als Stellvertreterkrieg zu betrachten, und dass der Westen durch die Lieferung von Waffen an Kiew als Aggressor agiere.

Jahrelang hatte der Westen die offensiven Grenzen der NATO gegenüber Russland ausgeweitet, obwohl Moskau ausdrücklich gewarnt hatte, dass dies eine rote Linie überschreiten würde.

Angesichts der Drohung des Westens, Russlands Nachbarland Ukraine in das militärische Bündnis der NATO aufzunehmen, gab es nur zwei mögliche Reaktionen Russlands. Entweder würde Putin zuerst zurückweichen und Russland militärisch eingekesselt sehen, mit NATO-Raketen – möglicherweise mit Atomsprengköpfen – vor seiner Haustür, nur wenige Minuten von Moskau entfernt. Oder er würde präventiv reagieren, um den Beitritt der Ukraine zur NATO durch eine Invasion zu verhindern.

Der Westen glaubte, in beiden Fällen nichts zu verlieren zu haben. Im Falle einer Invasion Russlands hätte die NATO dann den Vorwand, die Ukraine als Kriegsschauplatz zu nutzen, um Moskau sowohl wirtschaftlich mit Sanktionen als auch militärisch durch die Überflutung des Schlachtfeldes mit westlichen Waffen auszubluten.

Wie wir jetzt wissen, hat sich Moskau für eine Invasion entschieden. Und obwohl es tatsächlich schwere Verluste erlitten hat, sind die ukrainischen Streitkräfte und die europäischen Volkswirtschaften noch schneller und stärker ausgeblutet.

Das Problem ist nicht so sehr ein Mangel an Waffen – der Westen hat reichlich geliefert –, sondern die Tatsache, dass die Ukraine keine Wehrpflichtigen mehr hat, die bereit sind, in den Krieg geschickt zu werden.

Der Westen wird natürlich keine eigenen Soldaten schicken. Ein Stellvertreterkrieg bedeutet, dass jemand anderes, in diesem Fall die Ukrainer, für einen kämpft – und stirbt.

Drei Jahre später haben sich auch die Bedingungen für einen Waffenstillstand dramatisch verändert. Nachdem Russland so viel Blut seines eigenen Volkes vergossen hat, ist es viel weniger zu Kompromissen bereit, nicht zuletzt in Bezug auf die von ihm eroberten und annektierten Gebiete im Osten.

Wir haben diesen Tiefpunkt in der Ukraine erreicht – einen so tiefen, dass sogar US-Präsident Donald Trump bereit zu sein scheint, sich zurückzuziehen –, gerade weil die NATO über Johnson die Ukraine dazu gedrängt hat, einen nicht zu gewinnenden Krieg weiterzuführen.

Vollständige Dominanz

Dennoch gab es eine geopolitische Logik, wenn auch eine verdrehte, hinter den Handlungen des Westens in der Ukraine. Russland, eine militärische und wirtschaftliche Macht, auszubluten, entspricht den hawkischen Prioritäten der neokonservativen Kabalen, die heute in den westlichen Hauptstädten das Sagen haben, unabhängig davon, welche Partei gerade an der Macht ist.

Die Neokonservativen schätzen das, was früher als militärisch-industrieller Komplex bezeichnet wurde. Sie glauben, dass der Westen eine zivilisatorische Überlegenheit gegenüber dem Rest der Welt hat und sein überlegenes Waffenarsenal einsetzen muss, um jeden Staat, der sich nicht unterwirft, zu besiegen oder zumindest in Schach zu halten.

Dies ist eine moderne Neuinterpretation der „Barbaren vor den Toren“, oder wie Neokonservative es gerne formulieren, eines „Kampfes der Kulturen“. Der Untergang des Westens würde ihrer Ansicht nach eine Rückkehr ins Mittelalter bedeuten. Wir befinden uns angeblich in einem Kampf um Leben und Tod.

Die Bewaffnung Israels wird als nichts anderes angesehen als die Bewaffnung der Ukraine, um den russischen Einfluss in Osteuropa zu schwächen.

In den USA, dem imperialen Zentrum dessen, was wir „den Westen“ nennen, rechtfertigt dies massive Investitionen in die Rüstungsindustrie – oder in das, was als „Verteidigung“ bezeichnet wird, weil es sich der heimischen Bevölkerung, die der endlosen Sparmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der militärischen Überlegenheit überdrüssig ist, leichter verkaufen lässt.

Die westlichen Hauptstädte geben vor, als „Weltpolizei“ zu agieren, während der Rest der Welt den Westen eher als einen soziopathischen Mafiaboss sieht. Wie auch immer man es formuliert, das Pentagon verfolgt offiziell eine Doktrin, die als „globale Vollspektrum-Dominanz“ der USA bekannt ist. Man muss sich unterwerfen – das heißt, uns die Kontrolle über die Ressourcen der Welt überlassen – oder den Preis dafür zahlen.

In der Praxis hat eine solche „Außenpolitik“ zwangsläufig zu einer Zweiteilung der Welt geführt: zu denen, die zum Lager des Paten gehören, und zu denen, die außerhalb stehen.

Da Russland nicht durch die Umwandlung der Ukraine in einen NATO-Stützpunkt vor Moskaus Haustür eingedämmt und entmachtet werden konnte, musste es vom Westen in einen zermürbenden Stellvertreterkrieg hineingezogen werden, der Russlands Fähigkeit, sich mit China gegen die globale Vorherrschaft der USA zu verbünden, neutralisieren sollte.

Gewalttaten

Das ist es, was Badenoch und Johnson mit Stellvertreterkrieg in der Ukraine meinten. Aber inwiefern ist Israels Massenmord an palästinensischen Zivilisten durch Flächenbombardements und gezielte Aushungerung ebenfalls ein Stellvertreterkrieg – und zwar einer, der offenbar Großbritannien und dem Westen zugute kommt, wie Badenoch argumentiert?

Interessanterweise nannte Badenoch zwei nicht ganz miteinander vereinbare Gründe für Israels „Krieg“ gegen Gaza.

Zunächst sagte sie gegenüber Sky: „Israel führt einen Krieg, in dem es 58 Geiseln zurückholen will, die nicht freigelassen wurden. Darum geht es hier … Wir müssen sicherstellen, dass wir auf der Seite stehen, die die Hamas auslöschen wird.“

Aber selbst die „Auslöschung der Hamas“ lässt sich nur schwer mit den außenpolitischen Zielen Großbritanniens vereinbaren. Schließlich hat die Hamas, obwohl sie vom Vereinigten Königreich als terroristische Organisation eingestuft wurde, Großbritannien nie angegriffen, erklärt, dass sie keine solche Absicht habe, und es ist unwahrscheinlich, dass sie jemals in der Lage sein wird, dies zu tun.

Ein Junge inspiziert die Trümmer eines Hauses in Jabalia, Gaza, am 29. Mai 2025 (Bashar Taleb/AFP)

Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Zerstörung des Gazastreifens durch Israel mit sichtbarer westlicher Komplizenschaft Hitzköpfe zu willkürlichen oder fehlgeleiteten Gewalttaten anstacheln wird, die weder vorbereitet noch verhindert werden können – Terrorakte ähnlich denen des US-Amokläufers, der kürzlich zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington DC erschossen hat.

Das könnte Grund genug sein, zu dem Schluss zu kommen, dass Großbritannien sich so schnell wie möglich von Israels Vorgehen distanzieren sollte, anstatt Tel Aviv bedingungslos zu unterstützen.

Erst als sie von Phillips gedrängt wurde, ihre Position zu erklären, änderte Badenoch ihren Kurs. Anscheinend ging es nicht nur um die Geiseln. Sie fügte hinzu: „Wer finanziert die Hamas? Der Iran, ein Feind dieses Landes.“

In die Enge getrieben durch ihre eigene Logik, klammerte sie sich dann fest an die neokonservative Sicherheitsdecke des Westens und sprach von einem ‚Stellvertreterkrieg‘.

„Erfrischende“ Wahrheit?

Badenochs Argument ging Stephen Pollard, dem ehemaligen Herausgeber des Jewish Chronicle, nicht verloren. In einer Kolumne bemerkte er zu dem Sky-Interview: „Badenoch hat eine erfrischende Einstellung zur Wahrheit – sie sagt, wie es ist, auch wenn es sie nicht beliebt macht.“

Die „erfrischende“ Wahrheit von Badenoch ist, dass Israel für die Ausdehnung der westlichen Macht im ölreichen Nahen Osten genauso wichtig ist wie vor mehr als einem Jahrhundert, als Großbritannien Palästina als „nationale Heimstätte für das jüdische Volk“ anstelle der einheimischen palästinensischen Bevölkerung konzipierte.

Aus britischer Sicht geht es bei Israels Krieg gegen Gaza, wie Badenoch einräumt, nicht in erster Linie um die „Auslöschung der Hamas“ oder die „Rückführung der Geiseln“, die bei dem Angriff der Gruppe auf Israel am 7. Oktober 2023 genommen wurden.

Vielmehr geht es darum, Israel zu bewaffnen, um diejenigen zu schwächen, die sich wie der Iran und seine regionalen Verbündeten weigern, sich der Vorherrschaft des Westens im Nahen Osten zu unterwerfen – oder im Falle der Palästinenser ihrer eigenen Enteignung und Auslöschung.

In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Bewaffnung Israels nicht von der Bewaffnung der Ukraine, um den russischen Einfluss in Osteuropa zu schwächen. Es geht darum, die geostrategischen Rivalen des Westens – oder potenzielle Partner, würden sie nicht ausschließlich durch die Brille der westlichen „vollständigen Dominanz“ betrachtet – so effektiv einzudämmen, wie Israel die Palästinenser in Gaza und im besetzten Westjordanland in Gefängnisse und Konzentrationslager gesperrt hat.

Bei dieser Strategie geht es darum, jede Gefahr abzuwenden, dass sich Russland, China, Iran und andere eines Tages effektiv zusammenschließen könnten, um die USA und ihre Verbündeten von ihrem schwer befestigten Hügel zu vertreiben. Allianzen wie die BRICS werden als potenzielles Mittel für einen solchen Angriff auf die westliche Vorherrschaft angesehen.

Unabhängig von der Rhetorik sind die westlichen Hauptstädte nicht in erster Linie besorgt über militärische oder „zivilisatorische“ Bedrohungen. Sie fürchten nicht, von ihren „Feinden“ überfallen oder erobert zu werden. Tatsächlich macht ihr rücksichtsloses Verhalten in Ländern wie der Ukraine eine katastrophale nukleare Konfrontation wahrscheinlicher.

Was die westliche Außenpolitik antreibt, ist das Verlangen, die globale wirtschaftliche Vorherrschaft zu erhalten. Und andere Staaten mit der überlegenen militärischen Macht des Westens zu terrorisieren, wird als einziger Weg angesehen, diese Vorherrschaft zu sichern.

Die Ängste des Westens sind weder neu noch parteiisch. Die Differenzen innerhalb der westlichen Establishment sind niemals darüber, ob der Westen durch Vasallenstaaten wie Israel und die Ukraine eine „vollständige Dominanz“ auf der ganzen Welt durchsetzen sollte. Stattdessen entstehen Fraktionsspaltungen darüber, mit welchen Elementen innerhalb dieser Vasallenstaaten sich der Westen am engsten verbünden sollte.

„Schurkenpolitik“

Die Frage der Allianzen ist im Falle Israels besonders brisant, wo die rechtsextremen und religiös-extremistischen Fraktionen in der Regierung eine fast messianische Vorstellung von ihrer Stellung und Rolle im Nahen Osten haben.

Premierminister Benjamin Netanjahu und viele seiner engsten Vertrauten versuchen seit Jahrzehnten, die USA zu einem Angriff auf den Iran zu bewegen, nicht zuletzt, um Israels Hauptkonkurrenten im Nahen Osten zu beseitigen und seine nukleare Vorherrschaft in der Region auf Dauer zu sichern.

Bislang hat Netanjahu im Weißen Haus jedoch keine Mitstreiter gefunden. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, es weiter zu versuchen. Es wird allgemein berichtet, dass er sich intensiv darum bemüht, Trump dazu zu bewegen, sich einem Angriff auf den Iran anzuschließen, während die Gespräche zwischen Washington und Teheran noch laufen.

Seit vielen Jahren scheinen britische Falken ihre eigene Rolle in diesen Manövern zu spielen. In der jüngeren Vergangenheit wurden mindestens zwei ambitionierte britische Minister der rechten Regierung dabei erwischt, wie sie versuchten, sich bei den aggressivsten Elementen des israelischen Sicherheitsapparats einzuschmeicheln.

Im Jahr 2017 musste Priti Patel als Ministerin für internationale Entwicklung zurücktreten, nachdem bekannt wurde, dass sie während eines angeblichen Familienurlaubs zwölf geheime Treffen mit hochrangigen israelischen Beamten, darunter Netanjahu, abgehalten hatte. Sie hatte weitere inoffizielle Treffen mit israelischen Beamten in New York und London.

Sechs Jahre zuvor musste auch der damalige Verteidigungsminister Liam Fox nach einer Reihe von geheimen Treffen mit israelischen Beamten zurücktreten. Fox‘ Ministerium war auch dafür bekannt, detaillierte Pläne für britische Hilfe im Falle eines US-Militärschlags gegen den Iran ausgearbeitet zu haben, darunter die Erlaubnis für die Amerikaner, Diego Garcia, ein britisches Territorium im Indischen Ozean, zu nutzen.

Ungenannte Regierungsbeamte erklärten damals gegenüber dem Guardian, Fox habe eine „alternative“ Regierungspolitik verfolgt. Der ehemalige britische Diplomat Craig Murray war direkter: Seine Quellen innerhalb der Regierung deuteten an, dass Fox sich mit Israel zu einer „abtrünnigen“ Außenpolitik gegenüber dem Iran verschworen habe, die den erklärten Zielen Großbritanniens zuwiderlief.

Tatort

Das Verhalten des Westens ist ideologisch motiviert, nicht rational oder moralisch. Die zwanghafte, selbstzerstörerische Art der westlichen Unterstützung für den Völkermord Israels in Gaza unterscheidet sich nicht – wenn auch in weitaus gröberer Form – von der selbstzerstörerischen Art seines Vorgehens in der Ukraine.

Der Westen hat den Kampf gegen Russland verloren, weigert sich aber, daraus zu lernen oder sich anzupassen. Und er hat seine letzte moralische Legitimität dafür verschleudert, einen israelischen Militärbesatzer zu stützen, der entschlossen ist, Millionen von Menschen zu Tode zu hungern, wenn sie nicht zuvor ethnisch gesäubert und nach Ägypten vertrieben werden können.

Netanjahu ist nicht der leicht zu verkaufende, knuddelige Militärmaskot, als der sich Selenskyj in der Ukraine erwiesen hat.

Anstatt sich von den Gräueltaten Israels zu distanzieren, stellt sie sich – und Großbritannien – gerne an den Tatort.

Die Unterstützung für Kiew könnte zumindest als Parteinahme für die richtige Seite in einem Kampf der Zivilisationen mit einem barbarischen Russland dargestellt werden. Die Unterstützung für Israel entlarvt jedoch die Heuchelei des Westens, seine Verehrung der Macht um ihrer selbst willen und seine psychopathischen Instinkte.

Die Unterstützung für den Völkermord Israels hat den Anspruch des Westens auf moralische Überlegenheit für alle außer seinen verblendetsten Anhängern ausgehöhlt. Leider gehören dazu immer noch die meisten westlichen politischen und medialen Eliten, deren einzige Daseinsberechtigung darin besteht, für das Glaubenssystem zu missionieren, über das sie herrschen, und es als das wertvollste in der Geschichte zu bezeichnen.

Einige, wie Starmer, versuchen, ihre Rhetorik zu mäßigen, in dem verzweifelten Versuch, das moralisch bankrotte System zu schützen, das ihnen Macht verliehen hat.

Andere, wie Badenoch, sind immer noch so sehr vom Kult eines überlegenen Westens fasziniert, dass sie blind dafür sind, wie absurd ihre Tiraden für alle klingen, die nicht mehr in devoter Verehrung versunken sind. Anstatt sich von den Gräueltaten Israels zu distanzieren, stellt sie sich – und Großbritannien – gerne selbst an den Tatort.

Die westliche Öffentlichkeit hat die Augen geöffnet. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Führer zur Rechenschaft zu ziehen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind unter www.jonathan-cook.net zu finden.

Übersetzt mit Deepl.com

