https://www.trtworld.com/opinion/pager-attack-did-israel-adapt-operation-rubicon-with-violence-18211611



Angriff auf Pager: Hat Israel die Operation Rubicon mit Gewalt umgesetzt?

Von Ozan Ahmet Cetin

AA

23. September 2024

Die Blaupause für die Geräteangriffe im Libanon findet sich in einer Geheimdienstoperation aus der Zeit des Kalten Krieges, allerdings ohne die vielen Opfer.

Die Zahl der Verletzten lag bei den Angriffen, bei denen an zwei Tagen fast zeitgleich Pager und Walkie-Talkies explodierten, bei über 3.500.

Israels wahlloser Angriff auf den Libanon unter Verwendung ziviler Kommunikationsmittel – Pager und Walkie-Talkies – ähnelt der Operation Rubicon, mit dem entscheidenden Unterschied, dass Israel wahllos Massenopfer im Zielland verursachte, während der gemeinsame Spionageskandal zwischen den USA und Deutschland auf Massenausspähung beschränkt blieb.

Die Operation Rubicon, die als eine der längsten und ausgefeiltesten Geheimdienstoperationen gilt, die von der CIA in Zusammenarbeit mit ihrem deutschen Pendant BND durchgeführt wurde, begann in den frühen 1970er Jahren während des Kalten Krieges und endete 2020 nach einer bemerkenswerten Enthüllung durch die Washington Post und den öffentlich-rechtlichen deutschen Sender ZDF.

Die CIA und der BND gründen Scheinfirmen und nutzen sie als Fassade. Sie besaßen heimlich ein Schweizer Unternehmen namens Crypto AG, das jahrzehntelang manipulierte Verschlüsselungsgeräte an verschiedene Regierungen auf der ganzen Welt verkaufte und es der CIA und dem BND ermöglichte, die Kommunikation ausländischer Regierungen, einschließlich der von Verbündeten und Gegnern, zu entschlüsseln.

Der jüngste Angriff Israels auf den Libanon wurde durch dieselbe Taktik ermöglicht. Viele Sicherheitsexperten sagen, dass israelische Spione Scheinfirmen benutzt haben, um in den Libanon gelangende Pager und Walkie-Talkies zu manipulieren, indem sie die Herstellungs- oder Vertriebsketten infiltrierten und die Geräte mit ferngesteuerten Sprengstoffen sabotierten.

Bei der israelischen Operation soll eine Scheinfirma in Budapest die Technologie lizenziert haben. Bei der Operation Rubicon verkaufte die von der CIA und dem BND heimlich kontrollierte Crypto AG kompromittierte Verschlüsselungsgeräte weltweit.

CX-52, ein Produkt der Crypto AG, das im Kalten Krieg ein Verkaufsschlager auf dem Markt für Chiffriermaschinen war. Bildnachweis: Wikipedi Commons

Die Schweiz war lange Zeit stolz auf ihre Neutralität in internationalen Angelegenheiten, insbesondere während des Kalten Krieges. Als die Operation Rubicon aufgedeckt wurde, wurde die Fähigkeit der Schweiz, ihre Souveränität und ihre neutrale Stellung in der Weltpolitik zu schützen, in Frage gestellt. Dies führte auch zu einem Vertrauensverlust in die Schweizer Industrie und dürfte sich auf künftige Geschäftsbeziehungen auswirken.

Die Aufdeckung der Operation Rubicon führte zu diplomatischen Verwerfungen, warf Fragen zur Ethik der Informationsbeschaffung auf und verdeutlichte die Risiken und Chancen, die mit verdeckten Operationen verbunden sind. Während einige sie als legitimes Instrument im Kalten Krieg verteidigten, betrachteten andere sie als Vertrauensbruch, der die internationalen Beziehungen schädigte und ernsthafte ethische Bedenken aufwarf.

Aber der Fall Israels ist anders. Die Operation sprengt die Grenzen dessen, was in der Spionage als „fair game“ gilt. Allein das Ausmaß und die Brutalität, mit der Sprengsätze in einer großen Anzahl von Geräten platziert wurden, hebt sie von herkömmlichen verdeckten Aktionen ab. Angesichts der wahllosen Tötungen und Verstümmelungen, die sie im Libanon verursacht hat, kann sie nicht als Routine dargestellt werden. Mindestens 37 Menschen starben und schätzungsweise 3.500 wurden verwundet.

Während Spionage seit langem als notwendiger, wenn auch undurchsichtiger Teil der Staatskunst akzeptiert wird, überschritt diese Operation die rote Linie, indem sie von der Informationsbeschaffung zur Verursachung von Massenopfern überging.

Eine komplizierte Operation

Es gibt einige vorherrschende Theorien. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass israelische Agenten den Sprengstoff während des Herstellungsprozesses direkt in die Geräte einbrachten, und zwar mithilfe einer Tarnfirma in Budapest. Diese Firma, die Berichten zufolge die Pager-Technologie von einem taiwanesischen Unternehmen lizenziert hat, könnte das verdeckte Vehikel gewesen sein, über das der Sprengstoff eingeschleust wurde.

Andere spekulieren, dass die Geräte zu einem späteren Zeitpunkt, irgendwo zwischen Herstellung und Vertrieb, modifiziert worden sein könnten. Diese Theorie besagt, dass die Sprengstoffe eingefügt worden sein könnten, nachdem die Geräte die Fabrikhalle verlassen hatten, aber bevor sie in die Hände ihrer Benutzer gelangten, möglicherweise an einem Transitpunkt oder in einem Drittland.

Neben dem Einbetten von Sprengstoffen umfasste die Operation auch die Miniaturisierung von Sprengstoffen, die Sicherstellung des normalen Gerätebetriebs sowie einen ferngesteuerten Zündmechanismus.

Israels Geräteangriff, ein weiteres Kriegsverbrechen?

Angriffe auf die Lieferkette, wie sie sowohl bei der israelischen Operation als auch bei der Operation Rubicon zu beobachten waren, können einem von zwei Hauptzwecken dienen: Spionage oder Sabotage. Während beide auf der verdeckten Manipulation von Geräten oder Systemen während ihrer Herstellung oder Verteilung beruhen, unterscheiden sich ihre Ziele, Methoden und Folgen.

Im Gegensatz zum stillen Abhören bei der Operation Rubicon war Israels Ansatz auf maximale Sichtbarkeit ausgelegt – Explosionen, Opfer und eine laut und deutlich gesendete Botschaft. Die Opfer, die nicht wussten, dass die Geräte, die sie bei sich trugen, manipuliert waren, um zu töten, stehen nicht nur für die menschlichen Kosten, sondern verbreiten auch Terror in der Gesellschaft.

AP

Menschen versammeln sich vor dem Krankenhaus der American University in Beirut, Libanon, nach der Ankunft mehrerer Männer, die durch explodierte Handpager verwundet wurden.

Die Operation Rubicon kann trotz der weit verbreiteten Empörung und der diplomatischen Folgen letztlich als innerhalb der anerkannten Normen der Geheimdienstarbeit liegend angesehen werden, da es sich im Kern um eine Spionageoperation handelte. Und Spionage ist tausende von Jahren alt und fällt in die Grauzonen des Völkerrechts.

Andererseits kann Sabotage, insbesondere wenn sie zu zivilen Opfern führt, als Terrorismus oder Kriegsverbrechen gewertet werden.

Mit seiner ethnischen Säuberungskampagne in Gaza hatte der zionistische Staat bereits deutlich gemacht, dass humanitäre und moralische Überlegungen nicht Teil seiner Überlegungen sind. Jetzt hat er durch die Umwandlung von Kommunikationsmitteln in Bomben eine neue Ebene wahlloser Gewalt in die Geheimdienstlandschaft eingeführt.

Die israelische Operation unterschied nicht zwischen einem Hisbollah-Führer vor Ort und einem untergeordneten Agenten, der ein Gerät bei sich trug, und seinen Familienmitgliedern oder unschuldigen Passanten.

Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk bezeichnete die Angriffe mit Pager und Walkie-Talkie am Freitag als „Kriegsverbrechen“.

Selbst der ehemalige CIA-Direktor Leon Panetta, der zu einem bestimmten Zeitpunkt die Operation Rubicon leitete, bezeichnete den Pager-Angriff als „eine Form des Terrorismus“, der weltweit eine „ernsthafte Diskussion“ auslösen sollte.

QUELLE: TRT World

Ozan Ahmet Cetin ist Stipendiat am Internet Governance Lab und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Security, Innovation and New Technology in Washington D.C. Er ist außerdem Doktorand an der School of International Service der American University, wo er Technologien mit Auswirkungen auf die nationale Sicherheit untersucht.

@ozanahmetcetin

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …