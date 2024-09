https://www.middleeasteye.net/news/israel-orders-residents-lebanon-leave-homes-air-strikes



Israel tötet mindestens 274 Menschen im Libanon und befiehlt Tausenden, aus ihren Häusern zu fliehen

Von Josephine Deeb und Nader Durgham in Beirut und Rayhan Uddin in London

23. September 2024

Israelische Angriffe treffen den Süden und die Bekaa-Ebene, wie eine Sicherheitsquelle gegenüber MEE mitteilt Die libanesische Armee wird an der Seite der Hisbollah kämpfen, falls sie angegriffen wird

Menschen beobachten, wie Rauchschwaden über dem Südlibanon aufsteigen, nach israelischen Angriffen, gesehen von Tyre, Südlibanon, 23. September (Reuters/Aziz Taher)

Die Luftangriffe der israelischen Luftwaffe haben im Süd- und Ostlibanon mindestens 274 Menschen getötet und Tausende Libanesen in den Norden des Landes in die Flucht getrieben, wo sie Schutz suchen.

Zehntausende Libanesen im ganzen Land wurden von Israel telefonisch kontaktiert und aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, während das israelische Militär seine Angriffe auf den Libanon und die Hisbollah verstärkte.

Mehr als 1.024 Menschen wurden verletzt, darunter Kinder, Frauen und Sanitäter, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, dass „komplizierte“ Tage bevorstünden und dass er versuche, „das Kräfteverhältnis zu ändern“.

Libanesische Sicherheitsquellen gehen davon aus, dass die Situation in den kommenden Tagen wahrscheinlich eskalieren wird, aber das Militär und andere Sicherheitsdienste sagen trotz der Truppenansammlungen in der Nähe der Grenze keine israelische Bodeninvasion voraus.

„Israel weiß, dass die libanesische Armee und die Hisbollah vor Ort militärisch überlegen wären, wenn sie in den Libanon eindringen würden“, sagte eine Quelle gegenüber Middle East Eye.

„Wenn die israelische Armee eine Bodeninvasion durchführt, wird die libanesische Armee zusammen mit der Hisbollah an der Verteidigung teilnehmen.“

Eine der Hisbollah nahestehende Quelle geht davon aus, dass die israelischen Angriffe darauf abzielen, die Bevölkerung des Südlibanon zu vertreiben, als Vergeltung dafür, dass die Angriffe der Bewegung auf Nordisrael dort Evakuierungen erzwungen haben.

Am Wochenende forderte ein israelischer Minister die Vertreibung der „schiitischen feindlichen Bevölkerung“ aus dem Südlibanon und die Einrichtung einer Pufferzone an der Grenze.

Zur Flucht gezwungen

Während Israel Ziele im gesamten Süden angriff, darunter auch die Außenbezirke großer Städte wie Tyros, berichteten Einwohner von Beirut und dem Südlibanon gegenüber MEE, dass sie telefonisch aufgefordert wurden, sich 1 km von angeblichen Hisbollah-Stützpunkten zu entfernen.

Einige Einwohner in Beirut erhielten auch Anrufe und Textnachrichten von einer libanesischen Nummer, in denen sie aufgefordert wurden, das Land sofort zu verlassen.

Der libanesische Informationsminister Ziad Makary bezeichnete die Anordnungen als „psychologischen Krieg“.

Laut dem Leiter des Telekommunikationsunternehmens Ogero wurden mehr als 80.000 Versuche unternommen, die libanesische Bevölkerung zur Flucht aus ihren Häusern aufzufordern.

Avichay Adraee, Israels Sprecher für arabischsprachige Medien, veröffentlichte auf YouTube ein animiertes Video, in dem behauptet wurde, dass die Libanesen wüssten, dass sich Hisbollah-Waffen in ihren Häusern befänden. Diese Behauptung wurde ohne Beweise aufgestellt und von weiteren Warnungen zur Flucht begleitet.

Menschen tragen Habseligkeiten an einem Strand, während sie vor israelischen Angriffen in Tyre, Südlibanon, fliehen, 23. September (Reuters/Aziz Taher)

Am Nachmittag waren die Straßen aus dem Süden mit Familien verstopft, die versuchten, in den Norden zu ziehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Lokale Medien berichteten von chaotischen Szenen in der Stadt Saida, wo Straßen blockiert waren, während die Bewohner versuchten, die Stadt zu verlassen.

Das libanesische Innenministerium gab bekannt, dass es Schulen in Beirut, Tripoli und im Osten und Süden des Landes als Unterkünfte inmitten „schwerer Vertreibungen“ eröffnet habe.

Amal Sabbah floh mit ihrer Familie aus Nabatieh, um in der Nähe von Saida Schutz zu suchen.

„Wir sind untröstlich„, sagte sie gegenüber MEE. ‚In einem Moment sind wir noch in unserem Zuhause, im nächsten verlassen wir es und haben das Gefühl, die Hälfte unserer Habseligkeiten zurückgelassen zu haben.“

Welle israelischer Angriffe

Als Israel am Montagmorgen seine Angriffe verstärkte, sagte Yoav Gallant, Israels Verteidigungsminister, ‘wir verstärken unsere Angriffe im Libanon“ und erklärte der israelischen Öffentlichkeit, sie „müsse Gelassenheit zeigen“.

Israelische Truppen sind nicht mehr in den Libanon einmarschiert, seit sie 2006 einen verheerenden einmonatigen Krieg mit der Hisbollah führten, der weithin als strategische Niederlage für Israel angesehen wurde. Seitdem hat die Hisbollah an Stärke, Größe und Erfahrung gewonnen.

Auf die Frage nach einer möglichen Bodeninvasion antwortete der israelische Militärsprecher Daniel Hagari: „Wir werden tun, was nötig ist.“

Eine der Hisbollah nahestehende Quelle teilte MEE mit, es sei klar, dass die Israelis versuchen, den Konflikt so weit wie möglich auszudehnen, ohne einen Krieg in der Größenordnung von 2006 zu provozieren.

„Es ist noch nicht klar, ob die Israelis die Operation auf Beirut ausdehnen wollen, weil sie wissen, dass dies Haifa und Tel Aviv zum Ziel machen würde“, so die Quelle.

Die Hisbollah reagierte auf die Angriffe vom Montag mit Angriffen auf Militärstellungen im Norden Israels.

Das verborgene Ziel des israelischen Krieges gegen den Libanon: die vollständige Auslöschung des Gazastreifens

Mehr lesen »

Die Bewegung, die aus dem Widerstand gegen die israelische Besetzung des Südlibanon von 1982 bis 2000 hervorging, sagt, dass sie keinen groß angelegten Krieg mit Israel anstrebt und aus Solidarität mit den angegriffenen Palästinensern in Gaza kämpft.

Eine der Hisbollah nahestehende Quelle sagte, dass die Organisation ihre Strategie, auf israelische Angriffe mit gleichen Mitteln zu reagieren, beibehalten werde: „Die Eskalation wird dem Eskalationsgrad Israels entsprechen.“

Allerdings habe die Partei in letzter Zeit ein gewisses Maß an Flexibilität gezeigt. Die Hisbollah hat lange Zeit behauptet, dass ihr aktueller Konflikt mit Israel, der mit dem Ausbruch des israelischen Krieges gegen Gaza begann, enden wird, wenn die Hamas und die israelische Regierung einen Waffenstillstand erreichen.

In jüngster Zeit hat die Hisbollah jedoch erklärt, dass sie bereit sei, die Feindseligkeiten einzustellen, wenn die Angriffe in Gaza ohne eine langfristige Waffenruhe enden.

In der vergangenen Woche kam es zu den bisher größten israelischen Angriffen im aktuellen Konflikt.

Bei einem israelischen Luftangriff auf einen dicht besiedelten Vorort im Süden Beiruts kamen am Freitag 45 Menschen ums Leben, darunter mehrere Kinder und Frauen.

Die Hisbollah gab an, dass 16 ihrer Mitglieder bei dem Angriff getötet wurden, darunter der hochrangige Anführer Ibrahim Aqil und der oberste Befehlshaber Ahmed Wahbi.

Dies geschah nur wenige Tage nach zwei Tagen israelischer Angriffe, bei denen mit Sprengsätzen präparierte Pager und Radios von Hisbollah-Mitgliedern zur Explosion gebracht wurden.

Bei diesen Angriffen wurden mindestens 39 Menschen getötet und über 3.000 verletzt.

