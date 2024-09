https://english.almayadeen.net/articles/opinion/israeli-terrorism-in-lebanon-reflects-weakness–not-strength



Der israelische Terrorismus im Libanon spiegelt Schwäche, nicht Stärke wider

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

23. September 2024

Die PLO machte vor 1982 den Fehler zu zögern und sich zu verrechnen, und die Israelis hoffen, dass sich dieses Szenario wiederholt, sind aber militärisch bereits erschöpft und nicht in der Lage, wie in der Vergangenheit in den Libanon einzumarschieren.

Die terroristischen Aktionen, die das israelische Regime in der vergangenen Woche im Libanon durchgeführt hat, haben echte Schläge versetzt, die nicht geleugnet werden können. Sie müssen jedoch im Kontext verstanden werden, und die nächsten Schritte werden vielleicht den Ausgang eines nunmehr regionalen Konflikts bestimmen.

Die Detonation tausender drahtloser Kommunikationsgeräte (Pager) durch die zionistische Entität am Dienstag im gesamten Libanon, auf die bereits am nächsten Tag die Detonation von Walkie-Talkies folgte, war nicht nur ein schwerer Schlag gegen die Hisbollah, sondern auch gegen die Bevölkerung des Libanon. Mit dieser terroristischen Taktik sollten zwei Ziele erreicht werden: die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und Chaos innerhalb der Hisbollah selbst zu stiften.

Eine solche Taktik ist militärisch nur dann wirklich nützlich, wenn ihr unmittelbar eine größere bewaffnete Aktion folgt, doch die Israelis haben sich nicht für einen Krieg entschieden. Die Verwundung Tausender und die Tötung Dutzender, sowohl von Zivilisten als auch von Hisbollah-Mitgliedern, kann daher eher als Punktesammlung für die Zionisten denn als Versuch eines Todesstoßes interpretiert werden.

Ähnlich verhält es sich mit den Mordanschlägen „Israels“, sei es die Ermordung des Hisbollah-Kommandeurs Fouad Shokor Ende Juli oder der Angriff vom Freitag, der sich gegen Beamte der Radwan-Truppe richtete. Diese Angriffe sollen Punkte bringen. Die Tatsache, dass bei diesen Mordanschlägen in der libanesischen Hauptstadt Dutzende Zivilisten ermordet wurden, bestätigt dies nur.

Daher muss man davon ausgehen, dass die Aktionen des zionistischen Regimes in erster Linie auf psychologischer Ebene funktionieren. Der taktische Erfolg für das Gebilde ist der Terror, die Angst und das Gefühl des Verlustes der Sicherheit, das diese Aktionen hervorrufen, was Terrorismus nach Lehrbuch ist. Auch wenn das, was wir in der vergangenen Woche erlebt haben, in der Geschichte des Konflikts beispiellos sein mag, sind die Taktiken selbst in Bezug auf das Ausmaß keineswegs neu. Dies ist aus demselben Handbuch, das die Zionisten in den 1970er und 1980er Jahren speziell im Libanon verwendet haben.

Die Tatsache, dass die Israelis nach elf Monaten ununterbrochenen Beschusses aus dem Libanon keinen umfassenden Krieg begonnen haben, zeigt, wie schwach sie sind. Selbst wenn wir uns ansehen, was die israelische Invasion von 2006 ausgelöst hat, hat die Hisbollah die Aktionen, die zu diesem Ergebnis geführt haben, bei Weitem übertroffen, und dennoch wenden die Zionisten schmutzige Terrortaktiken an, um einen umfassenden Krieg zu vermeiden.

Wohin das führt

Obwohl wir die Schwere des Geschehens nicht herunterspielen oder die schiere Rücksichtslosigkeit und Kriminalität, die im Spiel sind, herunterspielen können, gehen diese Aggressionen auf eine absolute Verzweiflung des zionistischen Regimes zurück.

Die große Erkenntnis hier ist, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu noch keinen Krieg gegen den Libanon begonnen hat und stattdessen auf hinterhältige und ziemlich einfallsreiche Angriffe setzt, die an Wahnsinn grenzen. Der Grund, warum er keinen umfassenden Krieg beginnen konnte, ist, dass seine Streitkräfte nicht in der Lage sind, einen solchen Konflikt zu gewinnen, insbesondere wenn er eine Bodenkomponente beinhaltet.

Wenn die zionistische Entität eine Bodeninvasion im Libanon starten will, ist es mehr als wahrscheinlich, dass sie sich auch für eine Invasion im Süden Syriens entscheidet. Ein solcher Krieg wäre der kostspieligste in der Geschichte des Regimes und könnte sogar zu seinem vollständigen Zusammenbruch führen.

Obwohl die israelische Führung weiß, dass ein Krieg gegen die Hisbollah nicht zu gewinnen ist, ist es auch klar, dass sie tatsächlich auf einen solchen Konflikt drängt, allerdings unter einem von zwei Szenarien: Entweder strebt sie eine begrenzte Schlacht an, keinen umfassenden Krieg, oder sie muss die USA in einen umfassenderen Konflikt hineinziehen, an dem wahrscheinlich auch der Iran beteiligt ist.

Um die Unterstützung der Vereinigten Staaten und die Legitimität ihrer westlichen Verbündeten zu erhalten, müssen die Israelis dafür sorgen, dass die Hisbollah den Krieg beginnt. Aus diesem Grund provozieren sie den libanesischen Widerstand ständig, um ihn in die Enge zu treiben und ihn zu einer Reaktion zu zwingen, die das von Israel gewünschte Ergebnis rechtfertigt.

Die israelische und die US-amerikanische Führung sind der Meinung, dass ein Krieg mit dem Libanon zu einem Patt führen muss, wodurch die Hisbollah aus dem Spiel genommen wird, wenn es darum geht, den Konflikt mit Gaza zu beenden. Darum geht es bei der jüngsten Aggression, nämlich darum, die Fronten zu isolieren.

Seit dem 8. Oktober ist die Hisbollah dem israelischen Regime ein Dorn im Auge und hat ihm unzählige wirtschaftliche, psychologische und militärische Schläge versetzt. Dies hat der Wahrnehmung der israelischen Öffentlichkeit von ihrer Führung eine schwere Wunde zugefügt und die zionistische Entität auch regional schwach erscheinen lassen.

Man muss verstehen, dass dieser Krieg sowohl an der psychologischen Front als auch auf dem Schlachtfeld ausgetragen wird. In diesem Wissen haben die Aktionen des zionistischen Regimes versucht, das Image der Hisbollah und des Iran zu schädigen, um den Schaden wiedergutzumachen, der dem israelischen Image der Stärke zugefügt wurde, das nun verflogen ist. In diesem Zusammenhang gehen die Israelis also Risiken ein.

Die Strategie des libanesischen Widerstands ist inzwischen sehr klar: Er soll als Unterstützungsfront für den palästinensischen Widerstand in Gaza dienen und einen Zermürbungskrieg entlang des Grenzgebiets aufrechterhalten. Sie weigern sich, diese Mission aufzugeben, die die Israelis viel kostet und das einzige Druckmittel darstellt, das auf die Zionisten ausgeübt wird, um in Gaza aufzugeben und ein Waffenstillstandsabkommen zu unterzeichnen.

Die Israelis haben mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten beschlossen, dass die Hauptfront in ihrem Krieg nun der Libanon sein wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie keine der wichtigsten Ziele in Gaza erreicht haben.

Wenn wir uns die zionistische Bodeninvasion im Gazastreifen ansehen, werden wir feststellen, dass sie von Anfang an keine Ahnung hatten, was sie taten. Sie begannen mit einer umfassenden Bombenkampagne, während sie die Idee der Annexion des nördlichen Gazastreifens und der ethnischen Säuberung der Bevölkerung im ägyptischen Sinai in Umlauf brachten. Danach marschierten sie in den Norden ein und erreichten nach der Plünderung des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt nichts. Dann stürmten sie Khan Younis sowie Gebiete im Zentrum der belagerten Küstenenklave und behaupteten in jedem Gebiet, sie seien auf der Suche nach dem „Hamas-Hauptquartier“. Danach drohten sie etwa fünf Monate lang mit der Invasion von Rafah, woraufhin sie plötzlich einmarschierten, nachdem die Hamas am 6. Mai bekannt gegeben hatte, dass sie einen Waffenstillstandsvorschlag angenommen hatte.

Wie vorauszusehen war, erreichten sie in Rafah nichts und gerieten dann in eine schwierige Lage, als sie willkürliche Invasionen von Gebieten anordneten, in die sie bereits eingedrungen waren, und ohne Grund militärische Verluste erlitten. Immer wieder waren sie schockiert, dass der palästinensische Widerstand immer noch stark war und sie in einen Hinterhalt nach dem anderen lockte. Dies geschah, während sie weiterhin ihre eigenen Gefangenen töteten und von ihrer eigenen Bevölkerung zunehmend unter Druck gesetzt wurden, einen Waffenstillstand/Gefangenenaustausch zu unterzeichnen, was dazu führte, dass die israelische Öffentlichkeit auf die Straße strömte und die Rückkehr ihrer Gefangenen aus Gaza forderte.

Natürlich suchte die israelische Führung nach einem neuen Ausweg und beschloss, Fouad Shokor in Beirut zu ermorden, und tötete auch den Anführer der Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran. Auch diese Aktionen wurden mit zwei Zielen durchgeführt: Die Iraner und die Hisbollah in einen Krieg zu verwickeln und der laufenden Propagandaschlacht einen Schlag zu versetzen.

Diese Art hinterhältiger Mordanschläge hat den regionalen Widerstand in eine schwierige Lage gebracht. Der Widerstand möchte Gaza unterstützen und den Palästinensern zu einem strategischen Sieg verhelfen, während er dem israelischen Regime langsam das Rückgrat bricht. Die zionistische Führung hat dies verstanden und sieht keinen anderen Ausweg aus der Sackgasse, in die sie sich selbst gebracht hat, als um sich zu schlagen und zu hoffen, dass die Vereinigten Staaten sie retten. Es ist klar, dass dies vom zionistischen Regime als existenzielle Krise angesehen wird, und das ist es auch. Deshalb will es den Kampf verändern, um aus dem Schlamassel herauszukommen, in dem es sich befindet.

Der Widerstand muss nun einige mutige und kreative Entscheidungen treffen. Er kann weiterhin die ungeheuerlichsten Terrorakte ertragen, während er eine Unterstützungsfront für Gaza aufrechterhält und sich weigert, sich auf einen totalen Krieg einzulassen, oder er kann die Art des Krieges völlig verändern. Gegen die Israelis kann derzeit keine Abschreckung erreicht werden, weil sie in der Klemme sitzen und sich an keinerlei Regeln halten. Wenn die Entscheidung getroffen wird, einen totalen Krieg zu vermeiden, wird es noch viel mehr israelische Provokationen und Kriegsverbrechen geben, die nur noch schlimmer werden, wenn auf die vorherigen nicht angemessen reagiert wird. Wenn jedoch angemessene Reaktionen erfolgen, wird dies wahrscheinlich einen israelischen Angriffskrieg rechtfertigen. Die Zionisten werden wahrscheinlich versuchen, in dieser Zeit auch mehr Terrorakte gegen den Iran zu verüben.

Wie der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, in seiner Rede am Donnerstag vergangener Woche sagte, wurden alle roten Linien überschritten. Wir warten nun ab, welche Strafen folgen und wie sich dieser Konflikt verändern wird. Unabhängig davon sind wir jetzt in eine Übergangsphase eingetreten und die Israelis glauben nicht an rote Linien, Regeln oder internationales Recht; sie glauben, dass sie kämpfen, um ihre Zerstörung zu verhindern. Die PLO beging vor 1982 den Fehler zu zögern und sich zu verrechnen, und die Israelis hoffen, dass sich dieses Szenario wiederholt, sind aber militärisch bereits erschöpft und nicht in der Lage, wie in der Vergangenheit in den Libanon einzumarschieren. Angesichts der kriminellen Natur dieses völkermörderischen Regimes ist es möglich, dass dieser Moment in der Geschichte entscheidend sein wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …