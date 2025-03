https://freedert.online/meinung/240931-annalena-baerbock-koenigin-polit-batut/



Annalena Baerbock: Die Königin des Polit-Trampolins!

Annalena Baerbocks überraschende Kandidatur für den Vorsitz der UN-Generalversammlung hat für großes Aufsehen und nicht wenig Empörung gesorgt. Da die diplomatisch erfahrene Helga Schmid als Favoritin galt, war die plötzlich auftauchende Baerbock für viele ein Schock.

© Printscreen X

Von Hans-Ueli Läppli Ach, Annalena Baerbock. Die Frau, die uns in den vergangenen Jahren so viele unvergessliche Momente beschert hat, will jetzt also die Chefin der UN-Generalversammlung werden. Nach dem ganzen Hickhack mit ihrer Außenminister-Amtseinführung und den nicht ganz so diplomatischen Fauxpas kommt nun der nächste Akt auf der Bühne des politischen Zirkus.

Eigentlich hatte ja jeder mit Helga Schmid gerechnet – eine Frau, die sich jahrelang in der internationalen Diplomatie einen Namen gemacht, Gespräche geführt und sogar mit verschiedenen Staaten konsultiert hat.

Aber dann, wie aus dem Nichts, ein kühner Sprung vom Polit-Trampolin: Baerbock katapultiert sich nach den gescheiterten Bundestagswahlen direkt in die UN! Ein echter Salto Mortale der Diplomatie – nur ohne sichere Landung.

Man fragt sich schon: Hatte Schmid einfach keine Zeit mehr für so einen stressigen Job, oder wurde hier einfach mal wieder das politische „Trampolin“ ausgepackt?

In jedem Fall war es eine Überraschung, und zwar keine gute, zumindest nicht für die, die auf etwas mehr Diplomatie als auf Zirkus setzen.

Baerbock, die selbst noch nicht lange im Außenministerium unterwegs ist, hat sich mit ihrem politischen Akrobatentanz einen Namen gemacht. Manchmal fragt man sich, ob sie eher Politikerin oder Artistin ist – immerhin hat sie das Spiel „Zickzack-Politik“ zur Perfektion gebracht. Und plötzlich taucht sie auf, als wäre sie die nächste große Hoffnung für die UN.

Hat sie tatsächlich die nötigen Fähigkeiten, oder geht’s hier eher um die nächste große Show?

Natürlich stieß das Ganze auf Gegenwind, und nicht nur von der Konkurrenz. Auch Christoph Heusgen, der aus dem Münchener Sicherheitskonferenz-Umfeld kommt und sich mit globaler Diplomatie auskennt, fand das Ganze ein bisschen too much und bezeichnete Baerbocks Vorstoß als „Unverschämtheit„. Ja, man könnte sagen, das Echo war nicht gerade das, was man sich erhofft hätte, wenn man einen Job auf diesem Level möchte.

Ein mögliches Ende könnte jedoch auch lauten, dass kurz vor dem Abflug aus Berlin die Spitzendiplomatin doch noch – vielleicht – einen Rückzieher macht. Weil sie „mehr Zeit für die Familie haben möchte“ – ein weiterer 360-Grad-Dreh oder so.

Klingt fast wie ein gut geprobter Abgang aus dem Zirkus, bei dem die Artistin noch einmal das Publikum für sich gewinnt. Hat nicht geklappt? Kein Problem – der nächste Auftritt steht schon bereit.

Und was bleibt von der ganzen Nummer? Baerbock wird raus sein, das steht fest. Schmid war die eigentliche Favoritin, und der Rest der Welt schüttelt wahrscheinlich immer noch den Kopf. Aber keine Sorge, Annalena wird sich bald mit einem neuen Kunststück zurückmelden – zur Belustigung der ganzen Welt. Was sie dieses Mal wohl aus dem Hut zaubern wird?

In der Politik ist schließlich nichts unmöglich – besonders, wenn man so gut darin ist, das Publikum zu unterhalten. Ein Trampolin braucht man da wirklich nicht.

