»Annalena Baerbock steht an der Seite Israels«

Herr Habeck, Sie haben kurz nach dem 7. Oktober 2023 ein Video veröffentlicht, in dem Sie muslimischen sowie linken Antisemitismus verurteilen, und betonten, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist. Stehen Sie nach wie vor zu allem, was Sie in dem Video gesagt haben?

Ja, das tue ich. Leider hat der Antisemitismus danach hierzulande noch zugenommen. Deswegen gilt weiter, was ich sagte.

Ist Ihre Haltung beim Thema Antisemitismus repräsentativ für Ihre ganze Partei?

Ja. Die Grünen haben bei dem Thema eine sehr klare Position.

Sie zeichnen in dem Video ein dramatisches Bild: 80 Jahre nach dem Holocaust hätten Jüdinnen und Juden wieder Angst, in Deutschland ihre Religion offen zu leben. 16 Monate später ist die Situation nicht besser geworden.

Sie ist schlimmer geworden. Bestimmte Stadtteile oder Straßen können faktisch nicht mehr betreten werden, wenn man eine Kippa oder einen Davidstern trägt. Ich kenne viele Geschichten von jüdischen Freundinnen oder Freunden, die die Symbole ihres Glaubens verstecken und sich nicht mehr trauen, zu bestimmten Veranstaltungen zu gehen.