Israels Siedlungspolitik ist ein Kriegsverbrechen, sagt UN-Vertreterin

19. März 2025

Blick auf den israelischen Außenposten Gal Yosef, aufgenommen vom Dorf Khirbet al-Marajim im Westjordanland südlich von Duma, nachdem israelische Siedler das Dorf in der Nacht zuvor, am 15. März, gestürmt hatten.

Avishay Mohar ActiveStills

„Wir sind Zeugen neuer „Trails of Tears“ im Westjordanland, die das Schicksal des Gazastreifens widerspiegeln.“

Dies waren die Worte von Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen, am Dienstag. Sie bezog sich auf die erzwungene Vertreibung von Zehntausenden Ureinwohnern aus ihrer Heimat östlich des Mississippi in Richtung des späteren Oklahoma durch die Regierung der Vereinigten Staaten zwischen 1830 und 1850, die zum Tod Tausender führte.

„Was Israel heute im besetzten Palästina tut, erinnert stark an die Nakba von 1947–1949 und die Naksa von 1967“, sagte Albanese und bezog sich dabei auf die beiden großen ethnischen Säuberungskampagnen, die von zionistischen Milizen und der israelischen Armee durchgeführt wurden und Hunderttausende palästinensische Flüchtlinge hervorbrachten.

Während des andauernden militärischen Angriffs Israels im Westjordanland wurden fast 40.000 Palästinenser gewaltsam vertrieben, und nur 3.000 Palästinenser konnten in ihre Häuser zurückkehren.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz gab im vergangenen Monat an, dass diese Vertreibung von Dauer sein werde, da die israelische Armee Vorbereitungen für eine lange Besetzung der nördlichen Flüchtlingslager treffe, da der militärische Angriff fast in den dritten Monat gehe.

Albanese warnte, dass eine ethnische Säuberungskampagne im Gange sei, da Israel den Nebel des Krieges ausnutze, um sein langjähriges Ziel, palästinensisches Land zu beschlagnahmen, voranzutreiben.

„Die Welt tut derweil so, als würde sie nicht sehen, wie sich die Geschichte wiederholt“, sagte sie.

Kriegsverbrechen

Albaneses Erklärung wurde am selben Tag veröffentlicht wie ein Bericht des UN-Menschenrechtsbüros, in dem die Förderung von Siedlungen im Westjordanland durch Israel zwischen November 2023 und Oktober 2024 sowie die illegale Umsiedlung jüdischer Israelis in diese Gebiete detailliert beschrieben werden.

Der Bericht stellte fest, dass die Aufrechterhaltung und Erweiterung der israelischen Siedlungen „einer Annexion“ großer Teile des Westjordanlandes gleichkomme.

Die israelische Regierung stellte 2024 aus ihrem Haushalt 200 Millionen US-Dollar für Siedlungsprojekte bereit – unter anderem für den Bau von Straßen zwischen Siedlungen, die Finanzierung von „Außenposten“ oder die Unterstützung der sogenannten „Sicherheit“ für Siedlungen und Außenposten.

Diese Handlungen „kommen einer Umsiedlung der israelischen Bevölkerung“ in das besetzte palästinensische Gebiet gleich.

„Die Umsiedlung von Teilen der eigenen Zivilbevölkerung in das von Israel besetzte Gebiet ist ein Kriegsverbrechen“, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk.

Im Berichtszeitraum wurden in bestehenden Siedlungen in Gebiet C mehr als 10.000 Wohneinheiten gebaut oder genehmigt. Gebiet C umfasst 60 Prozent des Westjordanlands, das gemäß den Osloer Abkommen aus den 1990er Jahren unter vollständiger israelischer Militärkontrolle steht. In Wirklichkeit kontrolliert das israelische Militär jedoch das gesamte Westjordanland und führt Razzien in den kleineren Gebieten durch, in denen die Palästinensische Autonomiebehörde nominell die Kontrolle hat.

Ende Oktober 2024 lebten fast 740.000 israelische Siedler im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem. Alle israelischen Siedlungen im Westjordanland und auf den Golanhöhen in Syrien sind nach internationalem Recht illegal und gelten als Kriegsverbrechen.

Im Juli 2024 entschied der Internationale Gerichtshof, dass die Anwesenheit Israels im Westjordanland illegal ist und beendet werden muss.

„Israels Vorgehen mit dem Ziel, das Land zwischen dem Fluss und dem Meer ethnisch zu säubern, läuft auf eine völkermörderische Kampagne hinaus, um die Palästinenser als Volk auszulöschen“, fügte Francesca Albanese hinzu.

Gewalt durch Siedler

Seit dem 7. Oktober 2023 herrscht im Westjordanland ein ‚Klima der Rache‘. Die Gewalt durch Siedler hat sprunghaft zugenommen und zur gewaltsamen Vertreibung von Palästinensern aus Hirtengemeinschaften geführt.

„Die Grenze zwischen Gewalt durch Siedler und staatlicher Gewalt verschwimmt bis zu einem Punkt, an dem sie verschwindet, was zu einer Zunahme von Gewalt und Straflosigkeit führt“, heißt es in dem UN-Bericht.

„Palästinensische Gewaltopfer bezeichneten bei der Schilderung von Vorfällen gegenüber dem OHCHR [dem Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte] zunehmend ‚Siedlersoldaten‘.“

Der monatliche Durchschnitt der Gewalt durch Siedler lag im Jahr 2024 bei 118 Vorfällen.

Dies war ein Anstieg gegenüber dem Durchschnitt von 108 im Jahr 2023, einem Jahr, in dem „die Gewalt durch Siedler bereits ein beispielloses Ausmaß erreicht hatte“.

In diesem Jahr führten fast 1.300 Vorfälle zu Opfern oder Sachschäden. Das war ein Anstieg der Vorfälle um 51 Prozent im Jahr 2022 und mehr als eine Verdoppelung der Vorfälle im Jahr 2021.

Zerstörung in Flüchtlingslagern

Während Israel in den frühen Morgenstunden des Dienstags Gaza bombardierte und Hunderte Palästinenser tötete, ging der israelische Militärangriff auf die Flüchtlingslager im Westjordanland unvermindert weiter.

Dies sei der schlimmste Militärangriff auf das Westjordanland seit der zweiten Intifada vor fast zwei Jahrzehnten, sagte Albanese.

Seit Januar wurden fast 70 Palästinenser getötet.

Die israelische Armee habe etwa 85 Prozent der Straßen im Flüchtlingslager Dschenin im Norden des Landes zerstört, sagte der Direktor der Stadtverwaltung, Mamdouh Assaf.

Ein Viertel der Bevölkerung des Flüchtlingslagers sei gewaltsam vertrieben worden, erklärte der Bürgermeister der Stadt in einer Stellungnahme.

Im Januar und Februar verzeichnete die Weltgesundheitsorganisation mehr als 60 Angriffe auf das Gesundheitswesen im gesamten Westjordanland, die überwiegende Mehrheit davon im Norden, wo Israel seine Angriffe konzentriert hat.

