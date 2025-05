https://english.almayadeen.net/articles/opinion/ansar-allah-triumphant–us-facing-red-sea-defeat-again



Ansar Allah triumphiert: USA stehen erneut vor einer Niederlage im Roten Meer

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen English

3. Mai 2025

Kit Klarenberg enthüllt, wie die jüngsten Misserfolge der US-Marine, darunter der Verlust eines 60 Millionen Dollar teuren Jets, die bröckelnde Fassade des Krieges Washingtons gegen den Jemen offenbaren, während der Widerstand von Ansar Allah die milliardenschweren militärischen Bemühungen der USA übertrifft.

Am 28. April waren westliche Medien mit der Nachricht beschäftigt, dass die USS Harry S. Truman – die die Bemühungen der Trump-Regierung zur Aufhebung der Blockade des Roten Meeres durch Ansar Allah gegen den Völkermord anführt – einen F/A-18E-Kampfflugzeug und einen Schlepptraktor verloren hat, als sie eine scharfe Kurve machte, um dem Feuer der Widerstandsgruppe auszuweichen. Während eine Pressemitteilung der US-Marine zu dem Vorfall keinen Hinweis auf den Angriff von Ansar Allah enthielt, informierten namentlich nicht genannte amerikanische Beamte mehrere Mainstream-Journalisten, dass die Verluste auf das Konto des Jemen gingen.

Die Berichterstattung über die Katastrophe durch den zuverlässig unterwürfigen Propagandasprecher der CIA und des Pentagon, CNN, war außerordentlich offen. „US-Marine verliert 60-Millionen-Dollar-Jet auf See, nachdem er vom Flugzeugträger über Bord gefallen ist“, lautete die Schlagzeile. Der Sender räumte ausdrücklich ein, dass dies auf einen „Drohnen- und Raketenangriff“ der Ansar Allah auf die USS Harry S. Truman zurückzuführen sei. CNN wies weiter darauf hin, dass der Flugzeugträger „wiederholt Ziel von Angriffen“ des Jemen gewesen sei und seit seinem Einsatz im Roten Meer im September 2024 eine Reihe peinlicher Fehler begangen habe.

Im Dezember desselben Jahres wurde ein auf der USS Harry S. Truman stationierter US-Kampfflugzeug während einer Betankungsmission über dem Roten Meer in einem Vorfall von „Friendly Fire“ abgeschossen. Die USS Gettysburg, die den Flugzeugträger eskortierte, beschoss den Jet aus unbekannten Gründen mit einer Rakete. Dieses grobe Missgeschick wird weiterhin offiziell untersucht. Am 12. Februar dieses Jahres wurde die USS Harry S. Truman dann schwer beschädigt, nachdem sie in der Nähe des ägyptischen Hafens Port Said am nördlichen Ende des Suezkanals mit einem Handelsschiff kollidierte.

Der Flugzeugträger kehrte nach einer Reparaturpause in der griechischen Souda-Bucht wieder in Dienst. Die US-Marine weigerte sich, Einzelheiten über die Kosten dieser Reparaturen oder den Gesamtschaden, den die USS Harry S. Truman bei der Kollision erlitten hatte, bekannt zu geben. Ob weitere Reparaturen erforderlich waren, wurde ebenfalls nicht geklärt. Der Unfall wurde jedoch offenbar innerhalb des Pentagon als so katastrophal angesehen, dass der Chef des Flugzeugträgers, Dave Snowden, am 20. Februar „aufgrund des Verlusts des Vertrauens in seine Führungsfähigkeit“ seines Amtes enthoben wurde.

Diese demütigenden Entwicklungen wurden von den Medien völlig ignoriert. Gleichzeitig unternahmen die Mainstream-Medien jedoch gemeinsame Anstrengungen, um die Operation Prosperity Guardian zu rehabilitieren, den peinlich gescheiterten Versuch der Biden-Regierung, Ansar Allah zu zerschlagen und die gerechte Blockade der Widerstandsbewegung im Roten Meer zu beenden. Die mit viel Aufsehen nach dem Ausbruch des Völkermords in Gaza gestartete riesige US-Flottille unter der Führung der USS Eisenhower wurde neun Monate lang von einer unerbittlichen Salve von Drohnen und Raketen der Ansar Allah bombardiert, ohne etwas ausrichten zu können, bevor sie zurück in die USA floh.

„Verteidigungssysteme“

Während der gesamten Operation Prosperity Guardian äußerten sich aktuelle und ehemalige US-Militär- und Geheimdienstbeamte besorgt über die enormen „Kostenausgleichszahlungen“ im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Ansar Allah. Die US-Marine verschwendete täglich unzählige schwer zu ersetzende Raketen im Wert von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen Dollar, um die kostengünstigen Drohnen der Widerstandsgruppe abzuschießen. Mick Mulroy, ein ehemaliger DOD-Beamter und CIA-Offizier, sagte bitter gegenüber Politico:

„[Dies] wird schnell zu einem Problem, denn selbst wenn wir ihre ankommenden Raketen und Drohnen abschießen, ist der größte Vorteil auf der Seite [Jemens]… Wir, die USA, müssen nach Systemen suchen, mit denen wir diese Drohnen bekämpfen können und die in einem besseren Verhältnis zu den Kosten stehen, die sie für ihre Angriffe auf uns aufwenden.“

Als die Operation Prosperity Guardian im Juli 2024 auslief, gab es keine Anzeichen dafür, dass dieser „Kostenausgleich“ behoben worden war. Offizielle Zahlen der US-Marine zu diesem „beispiellosen“ Einsatz deuten darauf hin, dass die von der USS Eisenhower angeführte Trägergruppe insgesamt 155 Standardraketen und 135 Tomahawk-Landangriffsraketen abgefeuert hat, während die begleitenden Kampfflugzeuge und Hubschrauber während des neunmonatigen Konflikts „fast 60 Luft-Luft-Raketen verschossen und 420 Luft-Boden-Waffen abgefeuert“ haben – insgesamt 770 Munitionseinheiten.

Unabhängige Analysen gehen davon aus, dass diese Zahlen sogar noch höher liegen dürften. Darüber hinaus hat die US-Marine keine Aufschlüsselung der Kosten für die Operation Prosperity Guardian vorgelegt. Selbst wenn man die offiziellen Zahlen akzeptiert, kostet eine einzige Tomahawk-Rakete rund 1,89 Millionen Dollar, was bedeutet, dass der Abschuss von 135 Raketen unglaubliche 255.150.000 Dollar gekostet hat. Es bleibt auch die Frage, ob dieses erstaunlich teure Arsenal die USS Eisenhower vor einem direkten Angriff der Ansar Allah schützen konnte.

Im Februar 2024 durchschlug eine aus dem Jemen abgefeuerte Marschflugrakete so viele Verteidigungslinien des Flugzeugträgers, dass sie nur Sekunden vor dem Aufprall stand und die USS Eisenhower gezwungen war, das Phalanx Close-In Weapon System – ihre „letzte Verteidigungslinie“ – einzusetzen. Dies war der erste dokumentierte Einsatz des Systems in einer Kampfhandlung. Im Juni desselben Jahres zog sich die USS Eisenhower unerklärlicherweise mit Höchstgeschwindigkeit aus ihrem Einsatzgebiet im Roten Meer zurück, unmittelbar nachdem Ansar Allah bekannt gegeben hatte, den Flugzeugträger erfolgreich getroffen zu haben.

Wie Al Mayadeen damals berichtete, zeichneten mehrere westliche Nachrichtenberichte nach der Operation Prosperity Guardian ein düsteres Bild. Associated Press enthüllte, dass die beteiligten Seeleute und Piloten die Erfahrung als „traumatisierend“ empfanden, da sie „nicht daran gewöhnt waren, beschossen zu werden“. Viele waren wiederholt nur Sekunden davon entfernt, von „von den Houthis abgefeuerten Raketen“ getroffen zu werden, bevor sie „von den Verteidigungssystemen ihres Schiffes“ zerstört wurden. Das Pentagon erwog daher, Tausenden von Mitarbeitern der US-Marine, die unter „posttraumatischem Stress“ litten, sowie ihren Familien „Beratung und Behandlung“ anzubieten.

„Zusatzmittel“

Schnellvorlauf bis Februar 2025: Business Insider veröffentlichte einen merkwürdigen Artikel, in dem es auf der Grundlage von exklusiv erhaltenen Dokumenten behauptete, dass die US-Marine den Blitzkrieg der Ansar Allah im Roten Meer während der Operation Prosperity Guardian tatsächlich „abgewehrt“ habe, „ohne einen Schuss abzugeben“. Stattdessen seien „nicht definierte“ und „nicht näher bezeichnete“ Methoden und Waffen „nicht kinetischer“ Art „erfolgreich“ eingesetzt worden, um „Kriegsschiffe der Marine und der Koalition sowie Handelsschiffe“ zu schützen. Dies stand natürlich in krassem Widerspruch zu allem, was die Mainstream-Medien bis dahin über das Debakel berichtet hatten.

Im Nachhinein war jedoch der Propagandawert des Berichts klar. Er diente dazu, die Leistung der US-Marine in ihrem Krieg gegen den Jemen zu rehabilitieren, zu einem Zeitpunkt, als die Trump-Regierung sich darauf vorbereitete, die Feindseligkeiten gegen Ansar Allah wieder aufzunehmen. So kam es, dass am 15. März erneut US-Luftangriffe auf Sanaa niederprasselten, während die von der USS Harry S. Truman angeführte Flugzeugträgerflotte mit voller Wucht in das Rote Meer vorstieß. US-Beamte haben großspurig angekündigt, dass die neuen Angriffe „auf unbestimmte Zeit“ fortgesetzt werden sollen, und Trump hat geprahlt, dass Ansar Allah „dezimiert“ sei.

Der Verlust eines F/A-18E-Kampfflugzeugs am 28. April durch jemenitische Angriffe zeigt jedoch deutlich, dass solche Prahlereien völlig aus der Luft gegriffen sind. Unterdessen berichtete die New York Times am 4. April, dass Pentagon-Beamte „hinter verschlossenen Türen“ darüber informierten, dass Trumps Kriegshandlungen Ansar Allah nicht einmal streifen würden, während sie bis dato über 1 Milliarde Dollar gekostet hätten. Dies bedeutete nicht nur, dass „zusätzliche Mittel“ für die Operation vom Kongress bereitgestellt werden mussten, sondern auch, dass ernsthafte Zweifel an der weiteren Verfügbarkeit von Munition bestanden:

„Es werden so viele Präzisionswaffen eingesetzt, insbesondere hochentwickelte Langstreckenwaffen, dass einige Notfallplaner des Pentagon zunehmend besorgt sind über die Gesamtvorräte der Marine und die Auswirkungen auf jede Situation, in der die Vereinigten Staaten eine versuchte Invasion Taiwans durch China abwehren müssten.“

Die New York Times merkte auch an, dass die Trump-Regierung keine Erklärung dafür abgegeben habe, „warum sie glaubt, dass ihre Kampagne gegen [Ansar Allah] erfolgreich sein wird“. Fast einen Monat später ist dieser entscheidende Punkt immer noch nicht geklärt. Wir können daher vielleicht vermuten, dass das große Interesse der Mainstream-Medien an den jüngsten Problemen der USS Harry S. Truman ein Zeichen für die Entschlossenheit des Pentagon ist, Washingtons erneute Feindseligkeiten gegenüber dem Jemen zu beenden, bevor Ansar Allah dem US-Imperium eine weitere historische Niederlage zufügt.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wider.

Investigativer Journalist.

