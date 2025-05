Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Dutzende israelische Polizisten stürmen Beduinenhochzeit im Süden, Kinder durch Blendgranaten verletzt

Die Polizei gab an, die Hochzeit wegen des Verdachts auf Waffenbesitz gestürmt zu haben – sie behauptete, beschossen und mit Steinen beworfen worden zu sein –, obwohl solche Vorfälle in ihren Aufnahmen nicht zu sehen sind und angeblich keine Waffen gefunden wurden.

Kind bei Polizeieinsatz in Laqiya am Freitag verletzt.

Eden Solomon

2. Mai 2025, 23:06 Uhr IDT

Dutzende israelische Polizisten stürmten am Freitagabend eine Hochzeitshalle in der Beduinenstadt Laqiya im Süden Israels – sie warfen Blendgranaten auf Gäste, darunter auch Kinder, und feuerten Gummigeschosse ab.

Die Polizei gab an, die Razzia sei aufgrund des Verdachts durchgeführt worden, dass in dem Gebäude Waffen gelagert würden, und behauptete, die Beamten seien mit Schüssen und Steinwürfen angegriffen worden, obwohl solche Vorfälle in den von der Polizei veröffentlichten Aufnahmen nicht zu sehen sind. Die Polizei hat nicht berichtet, dass in dem Hochzeitssaal Waffen gefunden wurden.

Der Onkel des Bräutigams sagte, niemand habe Steine geworfen oder die Polizei angegriffen, und es seien keine Schüsse gefallen. Seinen Angaben zufolge habe sich niemand widersetzt, als die Polizei die Gäste aufforderte, den Ort zu verlassen.

Der Vater des Bräutigams wurde nach dem Überfall wegen Verdachts auf Verschwörung zur Begehung einer Straftat festgenommen, und auch der Bräutigam selbst wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei behauptete, die beiden hätten während der Hochzeit Schüsse zur Feier abgeben wollen.

Ein anderer Verwandter sagte, dass mehr als 1.000 Menschen bei der Hochzeit anwesend waren. „Zwei Stunden bevor sie überhaupt begann, waren bereits eine Drohne und ein Hubschrauber in der Luft. Die Menschen hatten nicht einmal die Gelegenheit zu essen, bevor die Polizei gewaltsam und brutal stürmte. Sie warfen Granaten in alle Richtungen, verwüsteten den Veranstaltungsort und rissen alles auseinander. Kinder weinten – einige wurden verletzt. Wir versuchten, mit den Beamten zu sprechen, um zu verstehen, was vor sich ging – sie weigerten sich, uns anzuhören.“

