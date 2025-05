https://english.almayadeen.net/news/Arts&Culture/louis-theroux-s-the-settlers–a-truth-the-world-ignores



Louis Theroux: „The Settlers: Eine Wahrheit, die die Welt ignoriert“

Von Siraj Ghassani

Quelle: Al Mayadeen English

2. Mai 2025

Louis Theroux‘ Dokumentarfilm „The Settlers“ enthüllt die gewalttätige Wahrheit hinter der Siedlerbewegung „Israels“, Landraub, bewaffneter Ideologie und den zum Schweigen gebrachten Stimmen der Palästinenser.

Louis Theroux: „The Settlers“ ist eine eindringliche Enthüllung, die den Zuschauern die harte Realität der israelischen Siedlerbewegung vor Augen führt. Der 61-minütige Film ist mehr als ein Reisebericht oder eine neutrale Bestandsaufnahme. Er wirft ein Schlaglicht auf eine extremistische, kompromisslose Ideologie, die Land an sich reißt, Palästinenser vertreibt und jeden Gedanken an Frieden ablehnt.

Koloniale Gewalt

Theroux beginnt den Dokumentarfilm in al-Khalil (Hebron), einer der ältesten Städte der Welt, aber auch einem Zentrum der Besatzung. Bewaffnete Siedler bewegen sich frei durch palästinensische Viertel, während die Bewohner in Angst vor Gewalt leben und willkürlichen Ausgangssperren unterworfen sind. Betonbarrieren und Stacheldraht zerschneiden Straßen, die einst von Familien unterschiedlicher Glaubensrichtungen gemeinsam genutzt wurden. Indem er diese Barrieren aus nächster Nähe zeigt und Siedler mit Gewehren patrouillieren lässt, macht Theroux deutlich, dass diese Außenposten mit Gewalt errichtet wurden und nicht auf einem legitimen Anspruch beruhen.

Der Film reist dann weiter nach Norden zu einer israelischen Siedlung, die für ihre Hardliner bekannt ist. Hier treffen wir junge Männer, die Gewalt als Mittel zum Schutz ihrer angeblichen Heimat feiern. Die Interviews sind erschreckend: Die Siedler sprechen offen über die Ausweitung der Siedlungen in das Westjordanland und sogar in den Gazastreifen, weil sie glauben, dass ihre Auslegung des göttlichen Gesetzes über allen Menschenrechten steht. Theroux macht keinen Hehl aus seiner Abscheu, kommentiert extreme Äußerungen sofort und fordert die Siedler auf, zu erklären, wie sie die Aneignung des Landes anderer Menschen rechtfertigen können.

Das Wunder der Siedlermentalität

Theroux‘ Interviews werfen auch ein helles Licht auf die Widersprüche: Einerseits behaupten die interviewten Siedler, sie seien bewaffnet, um sich vor blutrünstigen Arabern zu schützen, doch wenige Minuten später stellen wir fest, dass genau das Gegenteil der Fall ist: Dieselben Menschen äußern die Absicht, Land zu übernehmen und alle Palästinenser zu vertreiben, nur weil sie „Araber“ sind.

In ähnlicher Weise fragte der britisch-amerikanische Journalist jeden Siedler, den er traf, woher er ursprünglich komme. Die Antworten fielen unterschiedlich aus, aber keiner sagte, er komme „von hier“. Dies ist eine Technik, die der 54-jährige Filmemacher häufig anwendet: Er stellt subtile Fragen, die sehr beiläufig wirken, lässt seine Interviewpartner oft für sich selbst sprechen und bringt so ohne Druck ihre wahre Natur zum Vorschein.

Dieses geniale Markenzeichen wurde bereits mehrfach in früheren Dokumentarfilmen von Theroux verwendet. Besonders gut funktionierte es, als er 2008 nach Südafrika reiste und den Bur-Führer des Landes interviewte.

Eine der vielleicht erschreckendsten „Figuren“ in dieser Dokumentation ist Daniella Weiss, eine der Gründungsmütter der israelischen Siedlerbewegung im besetzten Palästina. Ihre Interviews anzusehen war wie eine Disney-Bösewichtin zu beobachten, mit ihrem bösen Lachen, ihrer ausgrenzenden Mentalität und ihrer unapologistischen Monstrosität. Theroux gelang es, sie mit nur einem kleinen, aber äußerst aussagekräftigen Seitenhieb als Soziopathin zu bezeichnen.

Die palästinensische Stimme

Gleichzeitig gibt Theroux den Palästinensern Raum, ihre Geschichten zu erzählen. Wir hören von Issa Amro, einem Aktivisten in al-Khalil, der seinen Alltag zwischen den IOF und israelischen Siedlern beschreibt. Diese persönlichen Berichte machen die täglichen Demütigungen und Gefahren deutlich, denen Palästinenser unter der Besatzung ausgesetzt sind. Wasser und Strom werden ohne Vorwarnung abgeschnitten, Olivenhaine werden zerstört, Menschen jeden Alters riskieren, erschossen zu werden, nur weil sie Palästinenser sind. Indem er Issa und anderen zuhört, zeichnet Theroux ein Bild davon, wie es ist, unter einer brutalen Besatzung zu leben, die einen als Menschen missachtet.

Eine Stunde kann jedoch nur an der Oberfläche einer Besatzung kratzen, die in einem Jahrhundert Geschichte und Politik verwurzelt ist. Der Dokumentarfilm geht auf den Krieg von 1967 ein, erklärt jedoch nicht vollständig, warum diese Siedlungen nach internationalem Recht illegal sind. Zuschauer, die mehr über die Nakba von 1948 oder die Resolutionen der Vereinten Nationen erfahren möchten, müssen sich anderweitig informieren. Aufgrund des unstillbaren Blutdurstes Israels wurde der Dokumentarfilm vor Beginn der israelischen Aggression im Westjordanland in diesem Jahr gedreht. Seit dem 21. Januar 2025 finden täglich Übergriffe, Morde und Verhaftungen im Westjordanland statt, während das israelische Kabinett Gesetze verabschiedet, um den Palästinensern weiter Land zu rauben.

Wer wird endlich zuhören?

Der Dokumentarfilm bietet zwar erstaunliche Einblicke in die Realität der Besetzung des Westjordanlandes und der expansionistischen Siedlerbewegung, aber sagt er auch etwas Neues?

Während Theroux‘ Kamera läuft und die Siedler begeistert ihre expansionistischen Visionen artikulieren, hallt der tragische Schrei der Palästinenser nach, die seit mehr als 75 Jahren genau diese Ungerechtigkeiten anprangern, ohne dass die Außenwelt darauf reagiert. Seit der Nakba 1948, als mehr als 700.000 Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben wurden, haben Überlebende und ihre Nachkommen in internationalen Foren, Zeitungen, Klassenzimmern und Gerichtssälen aus erster Hand von Verlust und Vertreibung berichtet. UN-Resolutionen, Menschenrechtsberichte und Dokumentarfilme haben die Massenvertreibungen, Landenteignungen und Völkermorde detailliert beschrieben, doch die Mandate wurden durch politische Vetos und strategische Allianzen ignoriert oder unterdrückt. Das Ergebnis ist ein ohrenbetäubendes Schweigen, in dem die palästinensische Erzählung zu bloßem „Hintergrundrauschen“ wird.

Aktivisten wie Issa Amro erinnern uns daran, dass dieses anhaltende Leid keine Relikte einer fernen Vergangenheit sind, sondern lebendige Realität: Familien sind nach wie vor durch Kontrollpunkte voneinander getrennt, und Kinder werden erwachsen, ohne etwas anderes zu kennen als die Mauern, hinter denen sie gefangen sind. Doch jeder Ruf nach Intervention verliert sich im Labyrinth der Geopolitik, wo Öl, Waffenhandel und Loyalitäten weiterhin mehr Gewicht haben als grundlegende Menschenrechte.

Die Stimmen, die in palästinensischen Städten und Flüchtlingslagern erhoben werden, stoßen in den Hauptstädten der Welt immer wieder auf taube Ohren; Petitionen an den Internationalen Strafgerichtshof versanden in einem bürokratischen Nichts, während die hochkarätige Berichterstattung in den Medien sich allzu oft auf episodische Gewalttaten konzentriert, anstatt die jahrzehntelange systematische Entmenschlichung zu thematisieren.

Was Louis Theroux in „The Settlers“ erreicht, ist eine momentane Erinnerung an die palästinensische Sache. Indem er palästinensische Zeugenaussagen neben die ungeschminkte Rhetorik der Siedler stellt, zwingt er die Zuschauer, sich nicht nur mit dem auseinanderzusetzen, was getan wird, sondern auch damit, wie lange diese Handlungen unangefochten geblieben sind.

Doch selbst diese eindringlichen Zeugnisse können allein nicht die Stagnation durchbrechen, die das Siedlungsprojekt und den Völkermord in Gaza fortbestehen lässt. Solange das Völkerrecht nicht durchgesetzt wird, solange die Medienberichterstattung sich nicht von „Zusammenstößen“ zu den nackten Realitäten vor Ort verlagert und solange das Publikum nicht aktiv nach den Stimmen sucht, die so lange marginalisiert wurden, läuft Theroux‘ Film Gefahr, ein weiteres Zeugnis zu werden, das archiviert und dann vergessen wird, wie so viele vor ihm. In diesem Sinne beleuchtet „The Settlers“ sowohl die Ungerechtigkeit als auch eine seit langem gestellte melancholische Frage, die die Palästinenser seit 1948 stellen: Wer wird endlich zuhören?

