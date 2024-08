https://www.palestinechronicle.com/anti-muslim-crimes-israels-hand-in-instigating-the-racist-uk-riots/

Antimuslimische Verbrechen – Israels Hand bei der Anstiftung zu den rassistischen Unruhen in Großbritannien

Von Robert Inlakesh

8. August 2024

Im Zentrum der anhaltenden rassistischen Ausschreitungen im Vereinigten Königreich steht der antimuslimische Aktivist Tommy Robinson. (Entwurf: Palästina-Chronik)

Das Schüren von Islamophobie unter Menschen, die bereits eindeutig rassistisch eingestellt sind, und das Lenken dieser Wut auf Palästinenser ist eindeutig Teil einer Agenda.

Die jüngsten sozialen Unruhen im Vereinigten Königreich haben für internationale Schlagzeilen gesorgt, da erschreckende Videos von weißen britischen Mobs, die randalieren, Brandstiftung begehen, Polizisten angreifen, Geschäfte niederbrennen, in Häuser einbrechen, in denen Muslime vermutet werden, und wahllos Menschen angreifen, im Umlauf waren.

Ein Aspekt, auf den sich jedoch kaum jemand konzentriert hat, ist, wie die rechtsextremen Einflussnehmer, die diese Ethnien-Krawalle motiviert haben, versuchen, die einwanderungsfeindliche Sache mit Israel zu verbinden, und wie die meisten von ihnen bezahlte Befürworter des israelischen Krieges gegen Gaza sind.

Obwohl die antimuslimische und antiarabische Stimmung seit dem Beginn des „Krieges gegen den Terror“ des Westens in den frühen 2000er Jahren, insbesondere nach den Terroranschlägen vom 11. September, hoch war, schien sich diese Rhetorik in den letzten Jahren etwas abzuschwächen. Doch nach der von der Hamas geführten Offensive gegen Israel am 7. Oktober nahm die anti-islamische Rhetorik sprunghaft zu.

Nach Angaben des Council on Islamic-American Relations (CAIR) war die Zahl der im Jahr 2023 eingegangenen Beschwerden über islamfeindliche Vorfälle – von denen die meisten nach dem 7. Oktober erfolgten – die höchste in der 30-jährigen Geschichte der Bürgerrechtsorganisation.

Den für dieses Jahr vorgelegten Statistiken zufolge sind islamfeindliche Vorfälle in der ersten Hälfte des Jahres 2024 um satte 70 % gestiegen. Im Vereinigten Königreich ist der Anstieg der Islamophobie noch viel schlimmer, denn die Daten der Islamophobia Response Unit (IRU) zeigen einen Anstieg der antimuslimischen Hassverbrechen nach dem 7. Oktober um 365 %.

Aus diesen Daten geht hervor, dass die antimuslimische Stimmung in direktem Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Krieg zwischen dem Gazastreifen und Israel steht, sei es in den sozialen Medien oder in der Wirtschaftspresse. Es gibt zwar verschiedene Studien, die die Voreingenommenheit der Wirtschaftsmedien belegen, aber die Mehrheit der Hardliner-Meinungen scheint heute online geprägt zu sein.

Im Mittelpunkt der anhaltenden rassistischen Ausschreitungen im Vereinigten Königreich steht der antimuslimische Aktivist Tommy Robinson. Er trug dazu bei, einen erfundenen muslimischen Namen für einen 17-jährigen in Großbritannien geborenen Christen zu verbreiten, der in einem Gebiet namens Southport drei Kinder erstochen hatte, und behauptete, er sei ein Asylbewerber.

Es dauerte nicht lange, bis sich der gefälschte Name, der veröffentlicht und als Beweis für ein Problem mit gewalttätigen muslimischen Asylbewerbern im Vereinigten Königreich angepriesen wurde, als falsch herausstellte, doch war diese wichtige Desinformation der Auslöser für die folgenden Unruhen.

Nachdem er die Spannungen geschürt, eine schreckliche Massenstecherei mit „illegaler Einwanderung“ in Verbindung gebracht und dazu aufgerufen hatte, etwas dagegen zu unternehmen, distanzierte sich Tommy Robinson im Internet schnell von der Gewalt, rechtfertigte aber die Krawalle. Interessanterweise bezog sich der erste Punkt, den Robinson in seinem Video zu den Krawallen ansprach, nicht auf die illegale Einwanderung, sondern auf die Hamas.

Tommy Robinson bietet die folgende einleitende Erklärung für die rassistischen, einwanderungsfeindlichen Ausschreitungen:

„Warum sind die Leute wütend? Ich werde Ihnen sagen, warum sie wütend sind – weil es der Hamas erlaubt wurde, London zu erobern. Unsere Hauptstadt zu übernehmen. Jede Woche wehen ISIS-Fahnen, Hamas-Fahnen. Rufen zum Dschihad auf. Die Polizei hat nichts getan. Nichts. Stattdessen haben sie mich verhaftet.“

Dann fuhr er fort, dass „Ihre Aktionen in den letzten drei Wochen oder seit dem 7. Oktober Tausende von Tommy Robinsons hervorgebracht haben“.

Dies kommt von einem Mann, der an einer israelischen Militärtour teilgenommen hat, der für Fotos in T-Shirts der israelischen Armee und auf Panzern in besetzten Gebieten posiert hat und der sogar einmal gesagt hat, dass er in einem Krieg für Israel kämpfen würde. Aber warum ist der selbsternannte „englische Patriot“ so besessen davon, jedes Thema zum Thema Israel und 7. Oktober zu machen?

Tommy Robinson erlangte Berühmtheit, als er die ausdrücklich islamfeindliche „English Defence League“ (EDL) mitbegründete, die für rassistische Ausschreitungen und Aufmärsche bekannt ist. Es wird jedoch kaum erwähnt, dass der Mitbegründer der EDL ein Mann namens Paul Ray war, der für den israelischen Geheimdienst gearbeitet hatte, um die Internationale Solidaritätsbewegung (ISM) zu infiltrieren und auszuspionieren.

In einem auf X (ehemals Twitter) geposteten Thread beschreibt der bekannte Rapper Lowkey die Verbindungen der EDL zur zionistischen Bewegung und stellt fest, dass „die EDL English Defence League LTD von der ehemaligen israelischen Soldatin Roberta Moore im Companies House (Website der britischen Regierung) eingetragen wurde. Sie war Leiterin der jüdischen Abteilung der EDL, die etwa 100 Mitglieder hatte. Auf die Frage, ob die EDL die zionistische Bewegung ausnutze, antwortete sie: „Wenn überhaupt, dann nutzen wir sie aus.“

Im Februar 2013 änderte Roberta Moore den Namen der EDL auf dem Firmengelände in Jewish Defence League UK. Moore wurde mit dem Führer der Jewish Defence League (JDL) in Kanada, Meir Weinstein, abgebildet.

Die JDL wurde einst in den Vereinigten Staaten als terroristische Organisation verboten und gilt weithin als bewaffneter Flügel der Kach-Partei des rechtsextremen israelischen ehemaligen Knessetmitglieds Meir Kahane. Als die EDL gegründet wurde, war einer der Hauptredner auf ihren Kundgebungen auch der ehemalige israelische Militärausbilder Rabbi Nachum Shifren.

Nach Angaben der ehemaligen Mitarbeiterin von Tommy Robinson, Lucy Brown, erhielt die rechtsextreme Medienpersönlichkeit 10.000 Pfund pro Monat von dem zionistischen Milliardär Robert Shillman.

Eine von The Guardian veröffentlichte Untersuchung ergab, dass das kanadische rechtsgerichtete Medienunternehmen „Rebel News“, das von Shillman finanziert wird, Tommy Robinson ein monatliches Gehalt von 5.000 Pfund zahlte. Darüber hinaus wurde aufgedeckt, dass die in Philadelphia ansässige Denkfabrik „Middle East Forum“ (MEF) zugegeben hat, Robinson mindestens 60.000 Dollar zu zahlen.

Es genügt zu sagen, dass Tommy Robinson seit langem Gelder von Zionisten erhält, ganz abgesehen von der Tatsache, dass die extremistischen Kahanisten direkt mit der rassistischen EDL verbunden sind und er sogar zu einer Reise eingeladen wurde, um mit dem israelischen Militär abzuhängen.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass er in seinen Kommentaren zu den Unruhen, die er mit angezettelt hat, irrelevante antipalästinensische Rhetorik einfließen lässt, während er sie weiterhin rechtfertigt, obwohl er darauf achtet, Gewalt nicht zu befürworten.

Wenn wir uns auch die anderen rechtsextremen Persönlichkeiten ansehen, die in letzter Zeit im Gefolge des 7. Oktober aufgetaucht sind und antimuslimische Gefühle geschürt haben, so schaffen sie es immer, Israel mit den von ihnen vertretenen einwanderungsfeindlichen Ansichten in Verbindung zu bringen.

Nehmen wir das Beispiel von Douglas Murray, der sofort nach Tel Aviv ausgeflogen wurde und zu einem prominenten Apologeten für Israels Völkermord in Gaza wurde, während er gleichzeitig Propagandaschwindel für den 7. Oktober verbreitete. Murray tauchte aus dem Nichts auf und präsentierte fein säuberlich verpackte Propaganda über den Nahen Osten, Muslime, Asylbewerber und sogenannte westliche Werte. Trotz seines Mangels an Relevanz sprang er sogar ein, um Piers Morgan unzensiert zu moderieren, als der Moderator eine Pause einlegte.

Auch andere, wie Katie Hopkins, die ebenfalls eine Reise nach Israel unternahm und Fotos von sich mit T-Shirts der israelischen Armee veröffentlichte, verpacken ihre Anti-Islam- und Anti-Immigranten-Botschaften mit pro-israelischen Argumenten.

Nichts davon ist zufällig, und Israels Rolle bei der Förderung islamfeindlicher Medienfiguren oder der Nutzung rechter Einflussnehmer, um antipalästinensische Argumente zu verbreiten, ist Teil einer langen Kampagne, um Hass gegen Muslime und Asylbewerber zu schüren und diesen Hass mit der Unterstützung Israels zu verbinden.

Auch wenn die rassistischen Ausschreitungen im Vereinigten Königreich vielleicht nicht direkt durch die Finanzierung rechtsextremer Personen durch die zionistische Lobby ausgelöst werden, so existieren diese Personen doch aufgrund der beträchtlichen finanziellen Unterstützung, die sie in erster Linie erhalten. Es gibt auch einen Grund, warum Tommy Robinson versucht zu suggerieren, dass die Krawalle wegen der Übernahme Londons durch die Hamas stattfinden, womit er friedliche pro-palästinensische Demonstranten meint, da dies in Wirklichkeit wenig damit zu tun hat, warum die rassistischen Krawalle überhaupt stattfinden.

Indem er die Desinformation hinzufügt, dass die pro-palästinensischen Demonstranten alle der Hamas angehören und dass sie auch ISIS-Fahnen in der Hand halten, gießt er Öl ins Feuer und trägt dazu bei, den Hass auf die Palästinenser und die Unterstützung für Israel zu schüren.

Das Schüren von Islamophobie unter Menschen, die bereits eindeutig rassistisch eingestellt sind, und das Lenken dieser Wut auf Palästinenser ist eindeutig Teil einer Agenda, und trotz der offensichtlichen Verbindungen der extremen Rechten zu Israel herrscht in den Konzernmedien fast völliges Schweigen zu diesem Thema.

(Die Palästina-Chronik)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Nahen Osten, insbesondere auf Palästina. Dieser Artikel wurde von ihm für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit deepl.com

