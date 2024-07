https://caitlinjohnstone.com.au/2024/07/02/former-israeli-pm-admits-israels-war-crimes-cant-happen-without-us-support/



Ehemaliger israelischer Premierminister gibt zu, dass Israels Kriegsverbrechen nicht ohne US-Unterstützung geschehen können

Von Caitlin Johnstone

2. Juli 2024

„Israels gesamte Luftstreitkräfte basieren auf der amerikanischen Verpflichtung, Israel zu verteidigen. Wir haben keine andere verlässliche Quelle für wichtige Lieferungen von Ausrüstung, Munition und modernen Waffen, die Israel nicht selbst herstellen kann.“

Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert hat in den amerikanischen und israelischen Medien Benjamin Netanjahu heftig angegriffen, weil er den Frieden im Gazastreifen sabotiert und Israel an den Rand des Abgrunds mit der Hisbollah im Libanon getrieben hat. Dabei machte er versehentlich eine interessante Feststellung, die der vorgetäuschten Machtlosigkeit der Regierung Biden, Israels Wahnsinn zu zügeln, zuwiderläuft.

„Ich werfe dem israelischen Premierminister vor, dass er absichtlich versucht, das politische, sicherheitspolitische und militärische Bündnis zwischen Israel und den Vereinigten Staaten zu zerstören“, schreibt Olmert in einem Meinungsartikel für Haaretz mit dem Titel „Ich beschuldige Netanyahu des Verrats„.

„Viele Jahre lang beruhte die politische Stabilität Israels auf der internationalen Bühne auf der absoluten Unterstützung der Vereinigten Staaten“, schreibt Olmert und fügt hinzu: „Die gesamte israelische Luftwaffe ist vollständig auf amerikanische Flugzeuge angewiesen: Kampfflugzeuge, Transportflugzeuge, Tankflugzeuge und Hubschrauber. Die gesamte israelische Luftwaffe basiert auf dem amerikanischen Engagement für die Verteidigung Israels. Wir haben keine andere verlässliche Quelle für wichtige Ausrüstungen, Munition und moderne Waffen, die Israel nicht selbst herstellen kann.“

Olmerts Äußerungen spiegeln die Äußerungen des pensionierten israelischen Generalmajors Yitzhak Brick wider, der im November letzten Jahres über den israelischen Angriff auf den Gazastreifen sagte: „Alle unsere Raketen, die Munition, die präzisionsgelenkten Bomben, alle Flugzeuge und Bomben kommen aus den USA. Wenn sie den Hahn zudrehen, kann man nicht weiterkämpfen. Man hat keine Möglichkeiten mehr. … Jeder versteht, dass wir diesen Krieg nicht ohne die Vereinigten Staaten führen können. Punkt.“

Man vergleiche diese offenen Eingeständnisse von langjährigen israelischen Regierungsinsidern mit der Art und Weise, wie die Biden-Administration seit den ersten Tagen dieses Angriffs so tut, als könne sie nichts tun, um Israel zu zwingen, weniger monströs und mörderisch im Gazastreifen zu agieren, und sich ständig als passiver Zeuge einer völkermörderischen Gräueltat nach der anderen aufspielt, während die westliche Presse pausenlos anonyme Artikel darüber veröffentlicht, wie verärgert der Präsident insgeheim über das Netanyahu-Regime ist.

Es ist eine einfache Tatsache, dass Israels völlige Abhängigkeit von der US-Unterstützung bedeutet, dass die Biden-Administration alle Hebel in der Hand hat, um jederzeit ein Ende der israelischen Aggressionen zu erzwingen, aber stattdessen hört man Beamte des Weißen Hauses wie John Kirby, die lächerlichen Unsinn darüber verbreiten, dass Israel eine völlig unabhängige Nation sei, der die USA keinerlei Bedingungen diktieren könnten.

Als er im Februar von der Presse gefragt wurde, ob die USA irgendetwas unternähmen, um Israel von seinem geplanten Angriff auf Rafah abzuhalten, antwortete Kirby zum Beispiel wie folgt:

„[Israel] ist eine souveräne Nation. Sie planen ihre militärischen Operationen, sie führen ihre militärischen Operationen durch, und sie treffen die Entscheidungen. Es ist nicht so, dass wir ihnen eine Hausaufgabe geben und sie dann ihren Plan bei uns zur Benotung einreichen müssen. Wir haben gesagt, dass wir als Freunde Israels und als Unterstützer ihrer Bemühungen, sich selbst zu verteidigen, erwarten würden, dass jeder Plan für den Einmarsch in Rafah die inzwischen mehr als eine Million Zivilisten, die dort unten Zuflucht suchen, angemessen berücksichtigt.“

Israel hat seither einen brutalen Angriff auf Rafah gestartet, bei dem regelmäßig Massaker an Zivilisten verübt werden, wobei die IDF Berichten zufolge auf die vollständige Einnahme der Stadt hinarbeiten. Und das, obwohl das Weiße Haus zuvor erklärt hatte, dass eine „größere Bodenoperation“ in Rafah eine „rote Linie“ für diese Regierung darstellen würde.

Die USA sind für die Geschehnisse in Gaza genauso verantwortlich wie Israel selbst und werden auch für alles, was im Libanon geschieht, verantwortlich sein. Sie könnten das Ganze jederzeit beenden und haben sich stattdessen dafür entschieden, es weiterlaufen zu lassen. Wie Noam Chomsky einmal während der zweiten Intifada sagte: „Es sind keine israelischen Hubschrauber, es sind US-Hubschrauber mit israelischen Piloten.“

