Wie die Al-Aqsa-Flut die muslimische Spaltung im Libanon verändert

Während die israelische Aggression im Libanon zunimmt, offenbart die Entstehung einer gemeinschaftlichen humanitären Reaktion einen seltenen Moment der Einheit zwischen Sunniten und Schiiten, während der gemeinsame Kampf gegen einen gemeinsamen Feind Hoffnungen auf eine neue Ära der Zusammenarbeit weckt.

Der Libanon-Korrespondent von The Cradle

17. Oktober 2024

(Bildnachweis: The Cradle)

Der 23. September war ein schwarzer Tag für den Libanon, als Israel seine Aggression ausweitete und eine Massenflucht aus dem Südlibanon und der Bekaa-Region in die Hauptstadt Beirut und die nördlichen Bezirke auslöste.

Als die Zahl der Märtyrer fast tausend erreichte, flohen Zivilisten vor der Gewalt auf der Suche nach Zuflucht. Die Straße, die den Südlibanon mit der Hauptstadt verbindet, wurde zum Schauplatz unvorstellbaren Leids, als vertriebene Menschen einen ganzen Tag lang in einem erstickenden Verkehrsstau gefangen waren. Bei extremer Hitze und Erschöpfung litten die Familien nicht nur unter Müdigkeit und Durst, sondern auch unter der quälenden Angst, dass israelische Bomben ihre Fahrzeuge treffen könnten.

Inmitten dieses Chaos entstand eine unglaubliche Graswurzelbewegung von Menschen, die auf beiden Seiten der internationalen Straße lebten. Die Bewohner boten Wasser, Treibstoff und Notunterkünfte an und füllten so die Lücke, die der Staat hinterlassen hatte.

Im ganzen Land wurden öffentliche Schulen zu Notunterkünften umfunktioniert, und in Städten von Saida und Beirut bis Tripolis entstanden Bürgerinitiativen. Diese kollektive humanitäre Reaktion wirft die Frage auf: Hat die tiefsitzende Spannung zwischen dem mehrheitlich sunnitischen Tripolis und der Hisbollah, die aus jahrelangen sektiererischen Auseinandersetzungen und dem Syrienkrieg entstanden ist, begonnen, sich zu lockern?

Annäherung zwischen Sunniten und Schiiten

Tripolis, offiziell „die ärmste Stadt im Mittelmeerraum“ und lange Zeit eine Hochburg der sunnitischen Opposition gegen die Hisbollah, war schon immer ein Brennpunkt für sektiererische Spaltungen. In den letzten zehn Jahren haben politische Agenden diese Spaltungen ausgenutzt und die Feindseligkeit zwischen der Bevölkerung der Stadt und der schiitischen Unterstützerbasis der Hisbollah geschürt.

Doch die humanitären Handlungen der Einwohner von Tripoli – sie reichten vertriebenen Familien aus dem Süden die Hand – waren ein Symbol der Hoffnung und Einheit inmitten des Blutvergießens. Könnte diese Solidarität eine Wende in der langjährigen sunnitisch-schiitischen Rivalität im Libanon einläuten?

Auf dem Al-Nour-Platz in Tripoli schmückt ein großes Banner des getöteten Hamas-Politbürochefs Ismail Haniyeh die Stadt, neben Symbolen der palästinensischen Widerstandsbewegung und der lokalen Fraktion, der Islamischen Gruppe.

Es war eine visuelle Erinnerung an die Verbundenheit Tripolis mit der palästinensischen Sache, wobei Bilder von Haniyehs Nachfolger Yahya Sinwar und dem Sprecher der Qassam-Brigaden, Abu Obeida, zu einem festen Bestandteil der Straßen und engen Gassen der Stadt wurden. In denselben Straßen finden wöchentlich Demonstrationen statt, bei denen die Verbrechen des israelischen Besatzungsstaates im Gazastreifen und im Westjordanland angeprangert werden.

Junge Männer versammeln sich morgens in einem alten Café am Al-Tal-Platz, um über die Lage in der Region zu diskutieren. Auf die Frage von The Cradle nach den Bildern von Hamas-Führern und den anhaltenden Protesten seit dem 7. Oktober antwortet einer von ihnen:

Palästina ist ein Klotz am Bein. Die aufeinanderfolgenden Krisen im Libanon werden uns nicht davon ablenken. Unser grundlegendes Anliegen, und wer kein Anliegen hat, hat keinen Wert.

Ein junger Passant in der Azmi Bey Street in Tripoli teilt The Cradle außerdem mit:

Unser erster und letzter Feind ist die israelische Besatzung, und wir müssen Sunniten und Schiiten vereinen, um ihr entgegenzutreten. Die Verbrechen Israels vereinen das Blut von Palästinensern und Libanesen, also müssen wir uns die Hände reichen und interne Differenzen beiseitelassen.

Al-Aqsa-Flut: Ein vereintes Volk

Es ist bemerkenswert, dass die Operation Al-Aqsa Flood nach Jahren der Rivalität eine Atmosphäre der Annäherung zwischen den Sunniten und Schiiten im Libanon geschaffen hat, insbesondere durch den Eintritt der Islamischen Gruppe an die Front, wo sie Schulter an Schulter mit der Hisbollah steht.

Diese Zusammenarbeit hat die Islamische Gruppe zu einem einzigartigen sunnitischen Fürsprecher für die palästinensische Sache gemacht, sehr zum Missfallen der traditionellen sunnitischen Führung des Libanon, die enge Beziehungen zu Saudi-Arabien unterhält.

Seit der Gründung des Großlibanon im Jahr 1920 teilten Sunniten und Schiiten viele der gleichen religiösen und sozialen Institutionen. Die Spannungen zwischen den Konfessionen flauten und flammten im Laufe der Jahrzehnte immer wieder auf und gipfelten 2005 in der Ermordung von Premierminister Rafik Hariri.

Doch trotz der Besetzung Palästinas und der zunehmenden kolonialen Bestrebungen, die Region in kleinere Staaten aufzuteilen, blieben die Beziehungen zwischen Sunniten und Schiiten weitgehend kooperativ, insbesondere während der Ära von Gamal Abdel Nasser, als der Geist des arabischen Nationalismus und der Einheit auf seinem Höhepunkt war.

Diese Zeit förderte ein gemeinsames Zielbewusstsein beider Gemeinschaften, angetrieben durch den kollektiven Kampf gegen ausländischen Einfluss und die umfassendere Vision der arabischen Solidarität.

Die Ermordung Hariris, die der Hisbollah angelastet wurde, und die anschließende Ausrichtung der Bewegung auf die syrische Regierung vertieften die politische Spaltung des Libanon innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Die Kluft wurde durch externe Mächte verstärkt – die Golfstaaten unterstützten die sunnitische Allianz des 14. März, während Syrien und der Iran den schiitisch geführten Block des 8. März unterstützten.

Der gemeinsame Kampf

Der syrische Bürgerkrieg untergrub jeden Anschein von Einheit weiter, wobei die Sunniten im Allgemeinen die Opposition unterstützten, während die Hisbollah an der Seite der syrischen Armee stand. Die Spannungen erreichten ihren Höhepunkt und führten zu einer tiefen Spaltung der libanesischen Gesellschaft entlang konfessioneller Linien.

Der Besatzerstaat richtet sich jedoch sowohl gegen Palästinenser als auch gegen Libanesen, unabhängig von Religion oder Konfession, und diese gemeinsame Bedrohung hat ein Umfeld seltener Zusammenarbeit zwischen Sunniten und Schiiten im Libanon gefördert.

Als Kernmitglied der Achse des Widerstands hat die lautstarke Unterstützung des Iran für den palästinensischen Widerstand eine entscheidende Rolle bei der Neugestaltung der sunnitisch-schiitischen Beziehungen im Libanon gespielt. Viele spekulieren, dass Teheran zwei Ziele verfolgt: seinen Einfluss in der arabischen Welt zu stärken und sich als ultimativer Verfechter Palästinas zu positionieren, indem es aus der vermeintlichen Selbstgefälligkeit der arabischen Staaten, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben, Kapital schlägt.

Der frühe Eintritt der Hisbollah in den Gaza-Krieg am 8. Oktober – an der Seite der sunnitischen Islamischen Gruppe – stellt eine deutliche Abkehr von den traditionell zersplitterten politischen Linien des Libanon dar. In früheren Konflikten war das Verhältnis der Islamischen Gruppe zur Hisbollah bestenfalls angespannt.

Doch als sich die Hamas auf eine unvermeidliche Konfrontation mit Israel vorbereitete, vermittelte der Iran eine seltene Allianz zwischen den beiden Gruppen, die in gemeinsamen Bemühungen während der Al-Aqsa-Flut gipfelte.

Ruhe nach der Flut: ein Hauch von Einigkeit?

Im Gespräch mit The Cradle reflektiert der ehemalige Abgeordnete Khaled al-Daher über diese sich entwickelnde Einigkeit und erklärt:

Wir sind uns im Libanon einig, dass wir uns dem Feind stellen müssen, ohne die Existenz früherer Differenzen zu leugnen. Wir müssen einen Dialog führen, um diese Differenzen zu beseitigen, und wer die Hisbollah im Kampf für Gaza angreift, wird eines Tages kommen und den gesamten Libanon angreifen. Deshalb müssen wir alle Differenzen beilegen und zur Einheit zwischen Sunniten, Schiiten, Christen und Drusen zurückkehren, um dem zionistischen Projekt entgegenzutreten, das den Libanon zerstören will. Heute ist es unsere Pflicht, uns unserem gemeinsamen Feind entgegenzustellen, und nachdem die Konfrontation und der Gaza-Krieg vorüber sind, kehren wir zur libanesischen Akte zurück und setzen uns zusammen, um einen Dialog zu führen.

Daher’s Kommentare spiegeln die sich wandelnde Stimmung im Libanon wider, wo selbst die skeptischsten Stimmen angesichts der israelischen Aggression jetzt zur Einheit aufrufen. Sie kamen auch nach einer Reihe von Äußerungen des ehemaligen Generalsekretärs der Islamischen Gruppe, Azzam al-Ayoubi, in denen er die Notwendigkeit des islamischen Zusammenhalts bei der Bekämpfung des israelischen Feindes betonte, zusammen mit der Notwendigkeit, frühere Differenzen nach dem Krieg zu überwinden und einen Dialog zu erreichen, der zu einer Einigung führt, die alle Spaltungen beendet.

In einer bedeutenden Wendung der Ereignisse werden die sozialen Medien mit Ehrungen für Widerstandsführer überflutet, darunter Hassan Nasrallah von der Hisbollah, der für seinen jahrzehntelangen Widerstand gegen Israel gefeiert wird. Dies steht in krassem Gegensatz zur Zeit des Syrienkrieges, als die Beteiligung der Hisbollah an dem Konflikt viele Sunniten abschreckte.

Doch heute, angesichts der drohenden israelischen Kriegsmaschinerie, scheinen die Muslime im Libanon – sowohl Sunniten als auch Schiiten – geeinter denn je, und ihre Differenzen werden von einer existenziellen Bedrohung in den Schatten gestellt.

Während Israel einen weiteren unglückseligen Versuch unternimmt, den Südlibanon erneut zu besetzen, hat die Al-Aqsa-Flut eine Gelegenheit zur Versöhnung geschaffen, wenn auch nur vorübergehend. Ob diese fragile Einheit den Folgen des Gaza-Konflikts standhalten kann, bleibt ungewiss.

Klar ist jedoch, dass Israels Aggression vorerst das erreicht hat, was jahrelanges politisches Taktieren nicht erreichen konnte: die tief gespaltenen Gemeinschaften des Libanon angesichts einer gemeinsamen Bedrohung zu vereinen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

