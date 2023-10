Arabische Verlage ziehen sich vom deutschen Buchfestivalpreis zurück Palästinensischer Autorenpreis zurückgezogen

Es ist unverzeihlich, wie mit Adania Shibli, einer wichtigen palästinensischen Autorin, die in Berlin lebt umgegangen wird. Dieser Roman (den ich noch gesondert vorstellen und empfehlen werde) wurde bereits für den amerikanischen National Book Award und 2020 für den britischen International Booker Price nominiert. Evelyn Hecht-Galinski



Arab publishing bodies have withdrawn from a German book festival after a planned award to a Palestinian author was scrapped, the National has reported. Adania Shibli was due to receive the LiBeraturpreis…