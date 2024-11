Dank an AS’AD AbuKHALIL, für seinen detaillierten Artikel zur morgigen US-Wahl, über die Stimmen der arabisch-amerikanischen und andere muslimische Wähler. Gerade seine kompetente Stimme ist es, die so wichtig ist. Ich bin sehr froh darüber, dass mich eine längere Freundschaft und Austausch mit ihm, wie mit Joseph Massad verbindet.Evelyn Hecht-Galinski

AS’AD AbuKHALIL: Die arabische Stimme

4. November 2024

Die US-Wahl könnte von den Ergebnissen im Bundesstaat Michigan abhängen, und die Stimmen der arabisch-amerikanischen und anderen muslimischen Wähler könnten darüber entscheiden, wer in Michigan gewinnt.

Die US-Abgeordnete Rashida Tlaib protestiert gegen die Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor dem US-Kongress am 24. Juli. (C-Span-Screenshot)

Von As`ad AbuKhalil

Sonderbeitrag für Consortium News

Seit ich 1983 in die Vereinigten Staaten gezogen bin, habe ich noch nie eine Wahl miterlebt – weder auf Bundes- noch auf Landesebene –, bei der die Stimmen der Araber in Amerika eine Rolle spielten.

Sie waren nie ein bedeutender und öffentlich anerkannter politischer Faktor. Arabisch-amerikanische Bürger wurden von Kandidaten für ein Amt auf Bundesstaats- oder Bundesebene selten umworben. Als Präsident Harry Truman beschloss, den Staat Israel anzuerkennen, bemerkte er das Fehlen arabisch-amerikanischer Aktivisten und Lobbyisten.

Bis jetzt waren arabisch-amerikanische Bürger ein weitgehend unsichtbares, an den Rand gedrängtes Volk. Tatsächlich war es für einen Kandidaten lange Zeit ein Stigma, die Unterstützung arabisch-amerikanischer Bürger zu suchen.

Obwohl sie nur einen kleinen Teil der wahlberechtigten Bevölkerung ausmachen – etwa 1 Prozent –, werden die arabischstämmigen Amerikaner am Dienstag vom Wahlkollegium berücksichtigt, da es die Präsidentschaftswahlen verzerrt und entscheidende umkämpfte Bundesstaaten beeinflusst.

Das Wahlkollegium sollte ursprünglich allen Bundesstaaten Gewicht verleihen, aber heute werben Kandidaten nur noch selten in verlässlich blauen oder roten Staaten um Stimmen. Republikanische Kandidaten besuchen Kalifornien hauptsächlich, um Spenden zu sammeln.

Die plötzliche Aufmerksamkeit für arabisch-amerikanische Wähler ist umso erstaunlicher, als sie in der amerikanischen Gesellschaft seit dem frühen 20. Jahrhundert verleumdet und stereotypisiert werden.

Eine Durchsicht der New York Times aus dieser Zeit offenbart offen rassistische Darstellungen von Arabern und Syrern, einschließlich christlicher Syrer. Sie spiegelte die kolonialistische Haltung gegenüber der einheimischen Bevölkerung wider, in der arabisch-amerikanische Bürger als Außenseiter betrachtet wurden, die nie wirklich dazu eingeladen wurden, dazuzugehören.

Libanesen, insbesondere libanesische Christen, versuchten oft, sich von anderen Arabern zu distanzieren, da sie glaubten, dass ihr christlicher Glaube sie vor Rassendiskriminierung schützen könnte.

Einige Libanesen beantragten sogar bei der US-Regierung, als „weiß“ eingestuft zu werden, ein Antrag, dem stattgegeben wurde, was dazu führte, dass das Census Bureau Araber als weiß einstufte. Diese Klassifizierung spiegelt die rassistische Unterscheidung der US-Regierung zwischen Nord- und Subsahara-Afrika wider, eine Kategorisierung, die auf rassistischen Ideologien beruht.

Trotz ihrer geringen Anzahl haben arabische Amerikaner eine hohe Wahlbeteiligung gezeigt, was auf die Bildungs- und Berufsabschlüsse zurückzuführen ist, die Einwanderer aus dem Nahen Osten häufig für die Einreise in die USA benötigen.

Der relative Wohlstand der Einwanderer aus dem Nahen Osten in Amerika ist nicht auf Erfolg oder Talent zurückzuführen, sondern auf eine restriktive Einwanderungspolitik, die Fachkräfte gegenüber Arbeitern aus anderen Regionen bevorzugt.

Historisch gesehen bevorzugten die Einwanderungsgesetze Christen gegenüber Muslimen, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die US-Regierung sie unter dem Druck evangelikaler und anderer christlicher Gruppen als verfolgte Gemeinschaft betrachtete – selbst wenn, wie im Libanon, Christen politische Macht innehatten, ohne die Mehrheit zu stellen.

Kongressabgeordneter

Issa im Jahr 2022. (U.S. House of Representatives, Wikimedia Commons, Public domain)

In Bundesstaaten wie Ohio, Michigan, Virginia und West Virginia haben sich arabischstämmige Amerikaner an Wahlen beteiligt und sogar Kandidaten aufgestellt. Diejenigen, die in den Kongress gewählt wurden, haben sich jedoch in der Regel den etablierten Positionen der Demokraten oder Republikaner zum Nahen Osten angeschlossen.

So schließt sich beispielsweise der US-Abgeordnete Darrell Issa (R-CA) der Unterstützung der Republikanischen Partei für Israel an, während der ehemalige demokratische Abgeordnete Nick Rahall aus West Virginia versuchte, einen unabhängigen Kurs einzuschlagen.

Bemerkenswert ist, dass die meisten arabischstämmigen Amerikaner im Kongress Christen waren, die sich oft eher als Libanesen denn als Araber identifizierten. Eine bemerkenswerte Ausnahme war der ehemalige Abgeordnete James Abourezk, ein Demokrat, der 1972 aus dem Bundesstaat South Dakota gewählt wurde. Abourezk, der erste offen arabischstämmige Senator, feierte stolz sein Erbe und sprach oft über Themen, die arabischstämmige Amerikaner betrafen.

Während er anfangs Israel unterstützte, änderten sich seine Ansichten nach einer Reise in die Region, was ihn dazu veranlasste, sich für einen „ausgewogeneren“ Ansatz einzusetzen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt gründete er das Arab American Anti-Discrimination Committee, die einflussreichste arabisch-amerikanische Organisation in der Geschichte der USA.

Im Gegensatz zu früheren Gruppen, die hauptsächlich wohlhabende Geschäftsleute vertraten, wollte Abourezk eine Basisorganisation mit Zweigstellen in allen 50 Bundesstaaten schaffen, die sich für die arabische Sache einsetzt, ohne eine arabische Fraktion gegenüber einer anderen zu bevorzugen.

Abourezk wurde durch seine Erfahrungen im Senat radikalisiert und warnte vor dem starken Einfluss der AIPAC (der Israel-Lobby) in der US-Politik. Er machte die amerikanische Bevölkerung und auch die neue Generation der Araber in den USA, die möglicherweise nicht vollständig über die Geschichte des Palästina-Problems informiert waren, auf die palästinensische Sache aufmerksam.

Abourezk um 1977. (Handout-Foto, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Nach dem Golfkrieg 1991 zogen die arabischen Golfstaaten, die die meisten arabisch-amerikanischen Organisationen finanziert hatten, ihre Unterstützung zurück und konzentrierten sich stattdessen auf Waffengeschäfte und die Beschwichtigung der AIPAC. Arabisch-amerikanische Organisationen gingen zurück, und die sich vertiefenden konfessionellen Spaltungen im Nahen Osten schwächten die Lobbykraft der Gemeinschaft weiter.

Stattdessen begannen arabische Regierungen, unabhängig Lobbyarbeit zu betreiben, oft über die AIPAC und ihre Partnerorganisationen. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko und Bahrain sind offene Verbündete der AIPAC und verlassen sich oft auf die Organisation, um Lobbyarbeit für ihre Waffenanfragen zu betreiben.

Wiederbelebter Aktivismus

Die jüngsten Militäraktionen Israels haben den arabisch-amerikanischen Aktivismus in den USA wiederbelebt. Zum ersten Mal wird die Bewegung für die Rechte der Palästinenser von leidenschaftlichen arabisch-amerikanischen Frauen angeführt, überwiegend palästinensischen Amerikanerinnen.

Diese neue Führung lehnt die Beschränkungen früherer Organisationen ab und setzt sich offen für die Befreiung der Palästinenser ein, einschließlich Aufrufen zum Boykott israelischer Institutionen und der Ablehnung der Anerkennung eines Staates, der auf palästinensischem Land errichtet wurde.

In diesem Zusammenhang wählte Michigan seine erste palästinensisch-amerikanische Frau in den Kongress (Rashida Tlaib), was das wachsende politische Bewusstsein der arabisch-amerikanischen Bevölkerung widerspiegelt, insbesondere in Michigan, wo die größte arabisch-amerikanische Gemeinschaft des Landes lebt. Viele von ihnen in Michigan, die durch das Vorgehen Israels politisch aufgerüttelt wurden, erkennen nun ihren Einfluss.

Sie sind sich ihres potenziellen Einflusses bei Wahlen bewusst und haben sich bei der Demokratischen Partei und der US-Regierung dafür eingesetzt, dass die Krisen im Gazastreifen und im Libanon angegangen werden. Die Demokratische Partei, die Minderheiten als selbstverständlich ansieht, hat es jedoch versäumt, für einen bedeutenden Wandel zu sorgen.

Die Biden-Regierung behauptete zunächst, auf einen Waffenstillstand hinzuarbeiten, doch ein Jahr später klingt diese Zusicherung hohl. Berichte über Bidens private Äußerungen, die den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu kritisieren, haben das Vertrauen der arabisch-amerikanischen Bevölkerung nicht wiederhergestellt, sondern wurden stattdessen als Beleidigung des arabisch-amerikanischen Geheimdienstes aufgefasst.

Mit wachsendem politischem Einfluss ist es weniger wahrscheinlich, dass sich junge arabisch-amerikanische Bürger der Republikanischen Partei anschließen als bei älteren Generationen, aber sie sind auch von der zionistisch ausgerichteten Führung der Demokratischen Partei desillusioniert.

Während der Einfluss der Araber in Amerika weiter zunimmt, bleibt die Wahl in Michigan ungewiss, mit potenzieller Unterstützung für die Grünen oder sogar den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, einfach als Alternative zu Biden.

Mit zunehmender politischer Macht der Araber in Amerika könnte es für Kandidaten weniger zweckmäßig sein, sich gegenüber Arabern und Muslimen in hetzerischer Rhetorik zu ergehen. Doch das Fortbestehen solcher Einstellungen, wie die jüngsten abfälligen Bemerkungen von Bill Clinton zeigen, deutet darauf hin, dass einige rassistische Gewohnheiten nur schwer abzulegen sind.

(Während ihrer ersten Kandidatur für den Senat erstattete Hillary Clinton einmal einen Scheck eines muslimisch-amerikanischen Spenders zurück, weil sie unter politischem Druck stand. Dies spiegelt die seit langem angespannte Beziehung zwischen amerikanischen Kandidaten und der Unterstützung durch Araber in den USA wider. )

Der politische Einfluss der arabischstämmigen Amerikaner wird durch die weit verbreitete und offizielle Voreingenommenheit gegenüber Muslimen und Arabern in den USA nach wie vor eingeschränkt. AIPAC kann entscheiden, welche Themen im Zusammenhang mit dem arabisch-israelischen Konflikt angesprochen werden dürfen, und die ultra-zionistische Anti-Discrimination League arbeitet eng mit den großen Social-Media- und Kommunikationsunternehmen zusammen, um die Äußerung der palästinensischen Position zu unterdrücken und zu zensieren.

Für arabische Amerikaner gibt es keinen großen Unterschied zwischen einem republikanischen und einem demokratischen Kandidaten, aber es ist unbestreitbar, dass diese demokratische Regierung – zusammen mit Israel – hauptverantwortlich für den Völkermord in Gaza ist.

Man kann Donald Trump nicht zutrauen, dass er sich für eine gerechte Lösung im Nahen Osten einsetzt, aber er tritt sein Amt ohne Vorbelastung durch einen Völkermord an. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass er seinen Kurs ändern wird, und es ist sogar möglich, dass er zu noch mehr Völkermord aufruft.

In Michigan lag die Kandidatin der Grünen, Dr. Jill Stein, bei den muslimischen Amerikanern in diesem umkämpften Staat weit vorne, wie aus einer Umfrage des Council on American-Islamic Relations (CAIR) hervorgeht, die Anfang September veröffentlicht wurde.

Landesweit lagen Stein und die Demokratin Kamala Harris bei den muslimischen amerikanischen Wählern laut der jüngsten Umfrage des CAIR, die wenige Tage vor der Wahl veröffentlicht wurde, statistisch gesehen gleichauf.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist der Autor des Historical Dictionary of Lebanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und leitete den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert unter @asadabukhalil

. Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht mit denen von Consortium News übereinstimmen.

