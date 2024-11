https://english.almayadeen.net/news/politics/voting-in-turmoil–americans-brace-for-polls-amid-unrest-fea



Wahlen in Aufruhr: Amerikaner bereiten sich auf Wahlen vor, während sie Unruhen befürchten

5. November 2024



Der Wahlkampf um das Weiße Haus geht in die Endphase, und die vorfristige Stimmabgabe hat begonnen.

Diese Fotomontage zeigt die demokratische Präsidentschaftskandidatin, Vizepräsidentin Kamala Harris (links), bei einer Kundgebung in Charlotte, North Carolina, am 12. September 2024, und den republikanischen Präsidentschaftskandidaten, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump (rechts), bei einer Kundgebung in Warren, Michigan, am 1. November 2024 (AP)

Der Wahltag ist in den Vereinigten Staaten angebrochen, und zig Millionen Wähler bereiten sich darauf vor, am Dienstag zu den Urnen zu gehen, um an einem der engsten und bedeutendsten Wettbewerbe in der modernen Geschichte der USA teilzunehmen, wie The Guardian berichtet.

Die Demokratin Kamala Harris und der Republikaner Donald Trump scheinen in einem hauchdünnen Rennen zu liegen, wobei nationale Meinungsumfragen in den letzten Wochen kaum Veränderungen zeigen.

In sieben entscheidenden Swing States – Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Nevada, Georgia und North Carolina – ist die Situation ähnlich. Jüngste Umfragen haben kein klares Muster oder einen Vorteil für einen der Kandidaten in diesen Wahlkämpfen ergeben, obwohl die meisten Experten darin übereinstimmen, dass der Gewinner von Pennsylvania wahrscheinlich einen bedeutenden Vorsprung erlangen wird.

„Wenn wir Pennsylvania gewinnen, gewinnen wir den ganzen Laden“, erklärte der 78-jährige Trump bei einer Kundgebung in Reading während eines hektischen letzten Tages des Wahlkampfs in diesem Bundesstaat. Später in Pittsburgh stellte er die Wahl als eine Entscheidung zwischen ‚einem goldenen Zeitalter Amerikas‘ dar, wenn er ins Weiße Haus zurückkehrt, oder ‚vier weitere Jahre des Elends, des Scheiterns und der Katastrophe‘ unter Harris.

Die 60-jährige Harris verbrachte den gesamten Montag in Pennsylvania und beendete ihre Kampagne in Philadelphia zusammen mit der Sängerin Lady Gaga und der TV-Persönlichkeit Oprah Winfrey, die vor der Bedrohung der Demokratie durch Trump warnte. „Wir können uns hier nicht heraushalten“, erklärte Winfrey. „Wenn wir morgen nicht wählen gehen, ist es durchaus möglich, dass wir nie wieder die Möglichkeit haben, unsere Stimme abzugeben.“

Swing States sind der Schlüssel zum Wahlsieg im Showdown des Wahlkollegiums

Die Swing States werden letztendlich über den Wahlausgang entscheiden, da das politische System der USA die Ergebnisse nicht durch die nationale Volksabstimmung, sondern durch ein Wahlkollegium bestimmt, das die Wahlmänner auf der Grundlage der Bevölkerungsgröße der einzelnen Bundesstaaten zuweist. Ein Kandidat benötigt 270 Wahlmännerstimmen, um zu gewinnen, und die sogenannten „Battleground States“ sind diejenigen, in denen Umfragen darauf hindeuten, dass die Ergebnisse in beide Richtungen gehen könnten.

Mehr als 78 Millionen vorzeitige Stimmabgaben wurden abgegeben, aber die endgültigen Ergebnisse werden möglicherweise nicht so schnell bekannt sein. Bei einem so knappen Wahlergebnis ist es unwahrscheinlich, dass die vollständigen Ergebnisse aus den entscheidenden Swing-States am Dienstagabend vorliegen und möglicherweise nicht einmal am Mittwoch eintreffen, sodass die USA und die Welt gespannt auf die Bekanntgabe des nächsten Präsidenten warten.

Ein Wendepunkt für Amerika

Die Wahl markiert den Abschluss eines außergewöhnlichen und in vielerlei Hinsicht beispiellosen Wahlkampfs, der die amerikanische Gesellschaft erheblich polarisiert und die Angst vieler Bürger geschürt hat, mit Warnungen vor möglichen Unruhen, insbesondere wenn Harris gewinnt und Trump die Ergebnisse anficht.

Während ihres gesamten Wahlkampfs hat Harris immer wieder auf die autokratische Bedrohung durch Trump hingewiesen. Bei ihrer letzten Großveranstaltung hielt sie eine Kundgebung mit 75.000 Anhängern auf der Ellipse in Washington ab, demselben Ort, an dem Trump seine Anhänger am 6. Januar 2021 zum Sturm auf das Kapitol aufrief.

„Wenn Donald Trump gewählt wird, wird er am ersten Tag mit einer Feindesliste in dieses Amt einziehen. Wenn ich gewählt werde, werde ich mit einer To-do-Liste voller Prioritäten einziehen, was ich für das amerikanische Volk tun werde“, sagte Harris der Menge.

Ihr Wahlkampf zielte darauf ab, einen Wendepunkt weg von der Ära Trump und den Gefahren seiner möglichen Rückkehr ins Weiße Haus zu markieren. Sie hat erkannt, dass die Bezeichnung „Faschist“ für Trump seine politischen Überzeugungen und die Ziele seiner Bewegung treffend widerspiegelt, und gleichzeitig bekräftigt, dass sie eine Wahl verkörpert, die den Bedürfnissen aller Facetten der tief gespaltenen politischen Landschaft Amerikas gerecht wird.

Trumps von Beschwerden getriebene Kampagne schürt die Angst vor Gewalt und Spaltung

Trump hingegen hat eine Kampagne geführt, die von einem tiefen Gefühl der Beschwerde getrieben ist, das auf seine persönlichen rechtlichen Herausforderungen und die Wahrnehmung vieler seiner Anhänger zurückzuführen ist, dass Amerika unter der Herrschaft der Demokraten leidet.

Dieses Gefühl der Opferrolle wurde durch Unwahrheiten und Verschwörungstheorien verstärkt, die Biden und Harris als extreme Linke darstellen, die für die Zerstörung der amerikanischen Wirtschaft durch hohe Inflation und eine Fixierung auf Identitätspolitik verantwortlich sind.

Darüber hinaus hat Trump die Themen Einwanderung und Grenzsicherheit in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs gerückt und dabei ein Bild von Amerika gezeichnet, das von Kriminalität überflutet ist, die auf illegale Einwanderung zurückgeführt wird. Dabei greift er oft auf unverhohlenen Rassismus und Panikmache zurück. Er hat undokumentierte Einwanderer als „Tiere“ mit „schlechten Genen“ bezeichnet, die „das Blut unseres Landes vergiften“.

Die starken Gegensätze zwischen den beiden Kampagnen und die von den Kandidaten – insbesondere von Trump und seinen Verbündeten – verwendete Rhetorik haben erhebliche Bedenken hinsichtlich potenzieller Gewalt oder Unruhen am Wahltag und während der Stimmenauszählung aufkommen lassen. Im Vorfeld der Wahl wurden in mehreren Bundesstaaten Wahlurnen für die vorzeitige Stimmabgabe mutwillig zerstört.

Trump selbst wurde während des Wahlkampfs zweimal Opfer eines versuchten Attentats. Bei einer Kundgebung in Pennsylvania streifte eine Kugel sein Ohr, und auf einem Golfplatz in Florida lauerte ein bewaffneter Mann auf ihn, wurde jedoch von einem wachsamen Secret-Service-Agenten daran gehindert, zu schießen. Keiner der beiden Angreifer schien eine kohärente politische Motivation oder eine klare Ausrichtung auf eine der beiden Seiten zu haben.

