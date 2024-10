Rechtfertigung von Völkermord Vagner Castilho

https://www.counterpunch.org/2024/10/22/justifying-genocide/



22. Oktober 2024

Vagner Castilho

Bild von Mohammed Ibrahim.

Apartheid – „unmenschliche Handlungen … im Rahmen eines institutionalisierten Regimes systematischer Unterdrückung und Herrschaft einer Rassengruppe über eine oder mehrere andere Rassengruppen und mit der Absicht, dieses Regime aufrechtzuerhalten“ – Internationaler Strafgerichtshof (IStGH) – Römisches Statut (2002)

Der Begriff wurde von den Vereinten Nationen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert und war einst ein Synonym für ein abscheuliches, von der Vorherrschaft der Weißen geprägtes südafrikanisches Regime. Heute findet er sich in einem Lexikon der anklagenden Sprache, das regelmäßig von Menschenrechtsexperten verwendet wird, um Israel und seine Handlungen zu beschreiben.

Im Januar 2021 veröffentlichte die größte israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem einen Bericht mit dem Titel „Keine ‚lebendige Demokratie‘. Dies ist Apartheid“. Innerhalb eines Jahres folgten Human Rights Watch, Amnesty International und andere Experten diesem Beispiel und dokumentierten detailliert die systematische Unterdrückung, der Palästinenser ausgesetzt waren und sind.

Am 19. Juli 2024 bestätigte das oberste Gericht der Welt, der Internationale Gerichtshof, die Erkenntnisse der globalen Menschenrechtsgemeinschaft und erklärte, dass die Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel illegal ist und gegen das Völkerrecht verstößt, und fügte hinzu, dass „die israelische Gesetzgebung und Maßnahmen gegen das internationale Verbot von Rassentrennung und Apartheid verstoßen“.

Die Schlussfolgerungen mehrerer angesehener Rechtsexperten hätten für Israel ein schwerer Schlag sein müssen. Die Gelegenheit für „gesetzestreue“ Nationen, ihr erklärtes Engagement für eine „regelbasierte internationale Ordnung“ unter Beweis zu stellen, wurde so gut wie ignoriert, sodass „ein grausames Herrschaftssystem“ ungehindert fortbestehen kann. Das Versäumnis, Israels jahrzehntelangen Verstoß gegen das Völkerrecht anzuerkennen, während gleichzeitig die politische und militärische Unterstützung aufrechterhalten wird, deutet auf eine finstere Agenda des Westens hin, die mehr von Geopolitik als von einem echten Wunsch nach Frieden und Sicherheit oder dem Waffenstillstand getrieben wird, den Israels größte Unterstützer angeblich „unermüdlich“ anstreben.

In „Self Defense“

Am 24. Juli unterzeichnete eine Gruppe von 45 Ärzten und Krankenschwestern einen offenen Brief an Präsident Biden, in dem es heißt: „Jeder einzelne Unterzeichner dieses Briefes hat Kinder in Gaza behandelt, die Gewalt erlitten haben, die sich gezielt gegen sie gerichtet haben muss. Insbesondere hat jeder von uns täglich Kinder im Vorschulalter behandelt, die in Kopf und Brust geschossen wurden.“

Am 10. Oktober kam die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für das besetzte palästinensische Gebiet zu dem Schluss, dass „Israel im Rahmen eines umfassenderen Angriffs auf Gaza eine konzertierte Politik zur Zerstörung des Gesundheitssystems im Gazastreifen betrieben und mit unerbittlichen und vorsätzlichen Angriffen auf medizinisches Personal und Einrichtungen Kriegsverbrechen und das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung begangen hat“.

Da weiterhin eine Rekordzahl von Frauen, Kindern, Journalisten, medizinischem Personal und humanitären Helfern von Israel getötet wird und weiterhin Beweise für Kriegsverbrechen und Gräueltaten auftauchen, die zum Teil von Soldaten veröffentlicht wurden, klingen die Behauptungen Israels, es handele sich um „Selbstverteidigung“, immer hohler.

Die jahrzehntelange israelische Kriminalität vor dem 7. Oktober und die derzeitigen maßlosen Barbareien sollten Israel zu einem internationalen Paria machen, ähnlich wie seinen Vorgänger Südafrika. Die Abneigung im gesamten politischen Spektrum, der Öffentlichkeit den historischen Kontext zu vermitteln, der zum Verständnis der Ereignisse vom 7. Oktober erforderlich ist, hat den Weg für die unangefochtene Vernichtung Palästinas und seines Volkes geebnet.

Ertrinken in Propaganda

Die Komplizenschaft der Medien und des politischen Establishments bei der ethnischen Säuberung des Gazastreifens hat einen massiven öffentlichen Aufschrei für einen sofortigen Waffenstillstand und die Einstellung der Militärhilfe für eine Nation, die derzeit wegen Völkermordes vor Gericht steht, erstickt. Die Unfähigkeit der Öffentlichkeit, die Protagonistenrolle Israels bei der endemischen Gewalt in der Region zu erkennen, ist nicht auf die Komplexität der Situation zurückzuführen, sondern vielmehr das Ergebnis einer konstruierten Erzählung, die mächtigen Interessen dient. Versuche, Israel zur Rechenschaft zu ziehen, sind größtenteils dank eines obstruktiven Westens und seiner Bereitschaft, die Verbrechen Israels zu verschleiern, gescheitert.

Mehrere Studien sowie Berichte aus erster Hand von Journalisten, die für etablierte Medien arbeiten, darunter auch für die CBC, haben die inhärente pro-israelische Voreingenommenheit der Medien beschrieben, in die die Öffentlichkeit eingetaucht ist. Durchgesickerte Memos der New York Times zeigen, wie weit mächtige Redakteure gehen, einschließlich Zensur, um Israel vor berechtigter Kritik zu schützen, und es oft mit Antisemitismus in Verbindung bringen.

Der Weg zum Frieden

Der schwer fassbare Frieden, den Israelis und andere anstreben, wird weder durch Waffengewalt noch durch die Beseitigung der Hamas erreicht werden. Die Reaktion Israels auf die Angriffe vom 7. Oktober, die von UN-Experten als „ein umfassender Angriff auf das größte Freiluftgefängnis unserer Zeit“ beschrieben wurde, hat sich auf das Westjordanland, den Libanon und den Iran ausgeweitet und wird zweifellos die willigen Märtyrer der Zukunft hervorbringen. Wie alle Unterdrückungssysteme dient auch die Kontrolle und Unterwerfung des palästinensischen Volkes, angeblich im Namen der Selbstverteidigung, nur dazu, den Nährboden für den hasserfüllten Widerstand einer neuen Generation von Terroristen/Freiheitskämpfern zu schaffen.

Frieden kann nur durch einen Waffenstillstand und Verhandlungen erreicht werden, die den Abbau der israelischen Apartheid und ihrer illegalen Siedlungen sowie ein Ende der jahrzehntelangen militärischen Besatzung beinhalten. Israelis werden erst dann Frieden erfahren, wenn Palästinenser Gerechtigkeit erfahren.

