Vergöttern Sie Jimmy Carter nicht ChrisHedges

Vergöttern Sie Jimmy Carter nicht

Chris Hedges

30. DEZEMBER 2024

Jimmy Carter mag außerhalb seines Amtes gute Beiträge geleistet haben, aber als er an der Macht war, hat er eine Reihe von innen- und außenpolitischen Katastrophen verursacht.

Dieser, jener oder der andere Carter – von Mr. Fish

Jimmy Carter, der nicht mehr im Amt ist, hatte den Mut, die „abscheuliche Unterdrückung und Verfolgung“ und die „strikte Segregation“ der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen in seinem 2006 erschienenen Buch „Palästina: Frieden statt Apartheid“. Er widmete sich der Beobachtung von Wahlen, einschließlich seiner umstrittenen Verteidigung der Wahl von Hugo Chavez in Venezuela 2006, und setzte sich für die Menschenrechte in aller Welt ein. Er geißelte den politischen Prozess in den USA als eine „Oligarchie“, in der „unbegrenzte politische Bestechung“ zu einer „völligen Unterwanderung unseres politischen Systems als Bestechung für Großspender“ führe.

Carters Jahre als Ex-Präsident sollten jedoch nicht über seine verbissenen Dienste für das Imperium, seine Vorliebe für das Schüren katastrophaler Stellvertreterkriege, seinen Verrat an den Palästinensern, sein Eintreten für eine strafende neoliberale Politik und seine Unterwürfigkeit gegenüber dem Großkapital während seiner Amtszeit hinwegtäuschen.

Carter spielte eine wichtige Rolle bei der Demontage der New-Deal-Gesetzgebung mit der Deregulierung wichtiger Industriezweige wie Fluggesellschaften, Banken, Lkw-Verkehr, Telekommunikation, Erdgas und Eisenbahnen. Er berief Paul Volcker in die Federal Reserve, der in dem Bemühen, die Inflation zu bekämpfen, die Zinssätze in die Höhe trieb und die USA in die tiefste Rezession seit der Großen Depression stürzte, eine Maßnahme, die den Beginn von strengen Sparmaßnahmen einleitete. Carter ist der Pate des als Neoliberalismus bekannten Raubbaus, den sein demokratischer Amtskollege Bill Clinton in die Wege leiten würde.

Carter geriet unter den verhängnisvollen Einfluss seines Svengali-ähnlichen nationalen Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski, einem polnischen Exilanten, der die von Nixon und Kissinger angestrebte Entspannung mit der Sowjetunion ablehnte. Brzezinskis Lebensaufgabe, die bedeutete, dass er die Welt in Schwarz und Weiß sah, bestand darin, die Sowjetunion zu bekämpfen und zu zerstören, und zwar zusammen mit jeder Regierung oder Bewegung, die er für kommunistisch beeinflusst oder mit ihr sympathisierend hielt.

Unter Brzezinskis Einfluss stieg Carter aus dem Vertrag über die Begrenzung strategischer Waffen (SALT II) mit der Sowjetunion aus, der den Einsatz von Atomwaffen einschränken sollte. Er erhöhte die Militärausgaben. Er leistete der indonesischen New Order-Regierung während der indonesischen Invasion und Besetzung von Osttimor, die von vielen als Völkermord bezeichnet wurde, Militärhilfe. Er unterstützte zusammen mit dem Apartheidstaat Südafrika die mörderische konterrevolutionäre Gruppe, die Nationale Union für die totale Unabhängigkeit Angolas (UNITA), die von Jonas Savimbi angeführt wurde. Er leistete Hilfe für den brutalen zairischen Diktator Mobutu Sese Seko. Er unterstützte die Roten Khmer.

Er wies die Central Intelligence Agency an, Oppositionsgruppen und politische Parteien zu unterstützen, um die sandinistische Regierung in Nicaragua nach ihrer Machtübernahme 1979 zu stürzen, was unter der Reagan-Regierung zur Bildung der Contras und zu einem blutigen und sinnlosen, von den USA unterstützten Aufstand führte. Er leistete Militärhilfe für die Diktatur in El Salvador und ignorierte einen Appell des später ermordeten Erzbischofs Oscar Romero, die US-Waffenlieferungen einzustellen.

Er vergiftete die Beziehungen der USA zum Iran, indem er das repressive Regime des Schahs Mohammad Reza Pahlavi bis zur letzten Minute unterstützte und dann dem abgesetzten Schah erlaubte, sich in New York medizinisch behandeln zu lassen, was die Besetzung der US-Botschaft in Teheran und ein 444 Tage andauerndes Geiseldrama zur Folge hatte. Carters kriegerische Haltung – er fror iranische Guthaben ein, stoppte die Einfuhr von Öl aus dem Iran und wies 183 iranische Diplomaten aus den USA aus – spielte Ayatollah Khomeini in die Hände, der die USA dämonisierte und eine islamische Herrschaft forderte. Er zerstörte die Glaubwürdigkeit der säkularen Opposition im Iran.

Carter gab dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos, obwohl er unter Kriegsrecht regierte, Milliarden an Militärhilfe. Er bewaffnete die Mudschaheddin in Afghanistan nach der sowjetischen Intervention 1979, eine Entscheidung, die die USA 3 Milliarden Dollar kostete, den Tod von 1,5 Millionen Afghanen zur Folge hatte und zur Gründung der Taliban und der Al-Qaida führte. Allein die Auswirkungen dieser Politik Carters sind katastrophal.

Er unterstützte 1980 das südkoreanische Militär bei der Belagerung der Stadt Gwangju, in der Demonstranten eine Miliz gebildet hatten, was zu einem Massaker an rund 2.000 Menschen führte.

Schließlich verriet er die Palästinenser, als er 1979 zwischen dem ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat und dem israelischen Premierminister Menachem Begin ein separates Friedensabkommen, das so genannte Camp-David-Abkommen, aushandelte. Das Abkommen schloss die Palästinensische Befreiungsorganisation von den Gesprächen aus. Israel hat nie, wie Carter versprochen, versucht, die Palästinafrage unter Beteiligung Jordaniens und Ägyptens zu lösen. Es erlaubte den Palästinensern nicht, sich innerhalb von fünf Jahren im Westjordanland und im Gazastreifen selbst zu verwalten. Der israelische Siedlungsbau wurde nicht beendet – eine Weigerung, die Carter später zu der Behauptung veranlasste, Begin habe ihn belogen. Da das Abkommen jedoch keinen Mechanismus zur Durchsetzung enthielt und Carter nicht bereit war, der Israel-Lobby zu trotzen und Sanktionen gegen Israel zu verhängen, sahen sich die Palästinenser wieder einmal machtlos und im Stich gelassen.

Carter ist es zu verdanken, dass er die Bürgerrechtlerin Patricia Derian zu seiner stellvertretenden Staatssekretärin für Menschenrechte und humanitäre Angelegenheiten ernannte, was dazu führte, dass die Militärjunta in Argentinien während des Schmutzigen Krieges keine Kredite mehr erhielt und die Militärhilfe reduziert wurde, was die Reagan-Regierung wieder rückgängig machte. Derians Engagement für die Menschenrechte war echt. Sie unterstützte den philippinischen Führer Benigno S. Aquino Jr. und den südkoreanischen Dissidenten und ehemaligen Präsidenten Kim Dae-jung. Carter erlaubte ihr, einige unserer repressivsten Verbündeten zu verärgern. Aber seine Menschenrechtspolitik war in erster Linie darauf ausgerichtet, demokratische Dissidenten und Arbeiterbewegungen in Mittel- und Osteuropa, insbesondere in Polen, zu unterstützen, um die Sowjetunion zu schwächen.

Carter besaß eine Anständigkeit, die den meisten Politikern fehlt, aber seine moralischen Kreuzzüge, die er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt unternahm, wirken wie eine Form der Buße. Seine Bilanz als Präsident ist blutig und düster, wenn auch nicht so blutig und düster wie die der nachfolgenden Präsidenten. Das ist das Beste, was wir von ihm sagen können.

