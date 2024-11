Ich danke meinem Freund As`ad AbuKhalil für seinen interessanten Trump und über die kommmende, zu erwartende Nahostpolitik. Evelyn Hecht-Galinski

AS’AD AbuKHALIL: Trump II und der Nahe Osten

30. November 2024

Es gibt immer wieder die – bisher unbegründete – Hoffnung, dass ein amerikanischer Präsident in einer zweiten Amtszeit freundlicher zu den Arabern sein wird.

Präsident Donald Trump bei einem Treffen zur strategischen Allianz im Nahen Osten in New York im September 2019. (Weißes Haus / Shealah Craighead)

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

Esist noch zu früh, um die Nahostpolitik der neuen Trump-Administration zu skizzieren. Das Kabinett und andere hochrangige Positionen nehmen Gestalt an, während die Demokraten ihr Bestes tun, um Arabisch-Amerikaner um ihre Stimme gegen die Demokratische Partei zu bringen.

Wir können uns auf eine Reihe von Faktoren stützen, um die allgemeine Richtung von Donald Trumps Nahost-Politik zu verstehen.

Wird Jared Kushner eine Rolle in der neuen Regierung spielen? Trump betrachtete seinen Schwiegersohn nicht aufgrund seiner akademischen Qualifikationen oder seiner Erfahrung in der Region als internen Nahostexperten, sondern einzig und allein wegen seiner fanatischen Verbundenheit mit der Likud-Agenda.

Auch wenn Kushner keine formale Rolle im Weißen Haus spielt, könnte er sich aufgrund seiner Nähe zum Präsidenten über Entscheidungen des Außenministeriums oder anderer Behörden hinwegsetzen, wenn er sie als ungünstig für israelische Interessen erachtet.

Aber das wäre wahrscheinlich nicht nötig, da Trump Leute ernennt, die der Agenda des AIPAC verpflichtet sind und die in einigen Fällen sogar noch extremer sind als der AIPAC. Einige von ihnen stehen der kriminellen Siedlerbewegung im Westjordanland sehr viel näher.

Kushner wird wahrscheinlich eine Rolle spielen, weil das Abraham-Abkommen von einigen Demokraten (wie dem New York Times-Kolumnisten Thomas Friedman) als große Errungenschaft und Beispiel für den Erfolg der Trump-Administration angesehen wird. Tatsächlich widerlegen die politischen und militärischen Entwicklungen im Nahen Osten seit dem 7. Oktober die Prämisse des Abraham-Abkommens, wonach die politische Bedeutung der Palästinenserfrage im Grunde außer Acht gelassen wurde.

Der Kushner-Plan basierte auf der Vorstellung, dass die palästinensische Sache verschwinden wird, wenn wir sie ignorieren und Friedensverträge zwischen Israel und arabischen Despoten schließen. Die beiden einflussreichsten Führer des Nahen Ostens (der Despot von Saudi-Arabien und der Despot der Vereinigten Arabischen Emirate) stehen Kushner sehr nahe, und die beiden Länder haben zusammen mit Katar allein aufgrund seiner Nähe zu seinem Schwiegervater großzügig zu seinen geschäftlichen Unternehmungen beigetragen.

Kushner mit Trump in Osaka, Japan, Juni 2019. (Weißes Haus / Shealah Craighead)

Da Trumps politisches Management bestenfalls exzentrisch ist (oder informell und unprofessionell), ist es nicht unvernünftig, die Möglichkeit einer politischen Rolle für Massad Boulos, den Vater von Trumps anderem Schwiegersohn Michael Boulos, in Betracht zu ziehen. Massad Boulos hat sich mit dem designierten Präsidenten über Fragen der Nahostpolitik ausgetauscht und wurde von Trump während der Wahl zum Ansprechpartner für die arabische und muslimische amerikanische Gemeinschaft ernannt.

Seine Bemühungen trugen Früchte, denn viele arabische Amerikaner in Michigan ließen sich von Boulos davon überzeugen, dass es Trump mit der Beendigung der andauernden Kriege im Nahen Osten ernst meint. Es gibt sogar einen Restaurantbesitzer libanesischer Herkunft in Dearborn, der schwört, dass der gewählte Präsident versprochen hat, den israelischen Krieg gegen den Libanon zu beenden.

Sollte Boulos eine Rolle in der Nahostpolitik spielen, ist es wahrscheinlich, dass er mit Kushner wegen unterschiedlicher Vorstellungen über den Nahen Osten und die Rolle der USA aneinandergeraten wird. Welchen Schwiegersohn wird Trump bevorzugen? Im Wahlkampf 2024 schien Boulos eine größere Rolle zu spielen als Kushner.

Arabische Hoffnungen & Präsidenten der zweiten Amtszeit

Vor allem im Nahen Osten gibt es seit jeher die illusorische Hoffnung, dass ein amerikanischer Präsident in einer zweiten Amtszeit freundlicher zu den Arabern sein wird, weil sie vom AIPAC-Joch befreit sind.

Einige Araber glauben immer noch, dass der Mossad Präsident John F. Kennedy ermordet hat (obwohl es dafür keinerlei Beweise gibt), um ihn daran zu hindern, den Palästinensern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Die Araber glaubten auch, dass Richard Nixon, der überzeugte Zionist, der Israel im Krieg von 1973 alles gab, was es wollte, und noch mehr, plante, den Arabern in seiner zweiten Amtszeit zu helfen, und dass Watergate eine Verschwörung des Mossad war, um seine Nahost-Pläne zu vereiteln.

Die israelische Premierministerin Golda Meir, Nixon und Außenminister Henry Kissinger im Weißen Haus im Oktober 1973. (Central Intelligence Agency/Wikimedia Commons)

Die gleichen Hoffnungen wurden auf Ronald Reagan gesetzt, dessen zweite Amtszeit in Bezug auf den Nahen Osten genauso schlecht war wie die erste.

Bill Clinton verriet die Palästinenser in seiner zweiten Amtszeit sogar noch mehr als in seiner ersten, vor allem bei dem berüchtigten Camp-David-Treffen gegen Ende seiner zweiten Amtszeit, als er das palästinensische Volk belog und versprach, er werde Jassir Arafat von der Palästinensischen Autonomiebehörde nicht die Schuld geben, wenn die Gespräche scheiterten. Als sie dann doch scheiterten, beeilte er sich, Arafat die Schuld zu geben.

Sicherlich ist Trump kein normaler Politiker und handelt nicht nach den üblichen Normen. Aber er unterliegt denselben Zwängen, wenn nicht sogar mehr als üblich.

Das Gerede vom tiefen Staat

Trump und seine Berater sprechen vom „Deep State“ und meinen damit den permanenten nationalen Sicherheitsstaat, unabhängig vom Wechsel im Weißen Haus. Sowohl der frühere Präsident Barack Obama als auch Trump haben versucht, die US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen, und Präsident Joe Biden hat dieses Ziel schließlich mit viel Polemik und Einwänden der Presse erreicht, die größtenteils eine Hüterin des nationalen Sicherheitsstaates ist.

Trump wird wahrscheinlich auch mit dem Groll arbeiten, den er seit seiner ersten Amtszeit hegt. Wie wird Trump die Schulden, die er Miriam Adelson schuldet, und seinen Groll gegen Benjamin Netanjahu unter einen Hut bringen, der sich beeilte, Joe Biden zu gratulieren, als Trump noch die Ergebnisse der Wahl von 2020 anzweifelte?

Trump hat Netanjahu öffentlich kritisiert, und er scheint verärgert darüber zu sein, dass nicht nur Israelis, sondern auch amerikanische Juden ihn nicht genug für all das geschätzt haben, was er in seiner ersten Amtszeit für Israel getan hat. Er lobte Mahmoud Abbas in den höchsten Tönen und sprach von seinem Wunsch nach Frieden – ein Seitenhieb auf die israelische Regierung.

Trumps Ziele für die Region

In seiner zweiten Amtszeit möchte Trump wahrscheinlich Folgendes im Nahen Osten erreichen:

Das Profitmotiv wird in seiner zweiten Amtszeit genauso im Vordergrund stehen wie in seiner ersten. Er möchte, dass die Öl- und Gasmarionetten im Nahen Osten großzügig für US-Waffen und andere Waren ausgeben. Diese despotischen Marionetten werden ihn nicht enttäuschen und verlangen vom Weißen Haus keine exorbitanten politischen Zahlungen, die über die militärische Unterstützung und das Wegschauen bei Demokratie und Menschenrechten hinausgehen. Die saudische Regierung könnte jedoch aus Eigeninteresse als Gegenleistung für die Normalisierung der Beziehungen zu Israel mehr Sicherheitsgarantien von den USA verlangen.

Da Trump das Abraham-Abkommen gelobt hat, könnte er sich für dessen Aufrechterhaltung und die Ausweitung auf neue Mitglieder einsetzen, insbesondere auf Saudi-Arabien, aber auch auf andere Länder, darunter den Libanon. Natürlich ist der Libanon der unwahrscheinlichste Kandidat, da ein großer Teil der Bevölkerung einen Frieden mit Israel massiv ablehnt.

Trump, der Außenminister von Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayed Al Nahyani, bei der Unterzeichnung des Abraham-Abkommens am 15. September 2020 im Weißen Haus (Weißes Haus / Tia Dufour).

Liberale und Konservative sind auch nach einem Jahr des israelischen Völkermords noch immer davon überzeugt, dass ein Frieden mit arabischen Despoten ausreicht, um der Region Stabilität zu verleihen (was wiederum Stabilität für die Interessen der USA in der Region bedeutet). Doch Trump wird bei seinem Versuch, Saudi-Arabien in das Abraham-Abkommen einzubinden, auf ein Hindernis stoßen: Die saudische Öffentlichkeit unterstützt nach wie vor entschieden die politischen Rechte der Palästinenser. Und die schrecklichen Szenen, die in den Medien des Nahen Ostens über das israelische Abschlachten von Palästinensern, Libanesen, Jemeniten und Irakern verbreitet werden, haben die Abscheu der arabischen Öffentlichkeit vor dem Zionismus und seinen Verbrechen nur noch vertieft.

Aber Saudi-Arabien ist bereit, seine politischen Forderungen für einen Frieden mit Israel zu senken – zu einem Preis, der sich sehen lassen kann. Kürzlich ließ der saudische Außenminister verlauten, dass die Regierung nicht mehr die Gründung eines palästinensischen Staates als Vorbedingung für einen Frieden mit Israel fordert, sondern lediglich eine Erklärung über den Weg zu einem palästinensischen Staat, also eine Art verbale Erklärung, um die saudische Öffentlichkeit zu beruhigen.

Trump mit Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman, auch bekannt als MbS, im März 2017. (Weißes Haus/Shealah Craighead)

Die Ernennung mehrerer überzeugter Zionisten in die neue Regierung könnte zu einer Zunahme der politischen Zugeständnisse von Trump an Israel führen, die zu denen hinzukommen, die er ihnen während seiner ersten Amtszeit gemacht hat. Die Anerkennung der Annexion des Westjordanlandes durch die USA erscheint plausibel, obwohl sie in Israel umstritten ist, weil sie die eklatante Apartheid des Staates offenlegen würde. Die regionalen und internationalen Gegenreaktionen, die dies auslösen würde, könnten auch die Ausweitung des Abraham-Abkommens stören.

Es ist weniger wahrscheinlich, dass Trump einen Krieg im Nahen Osten anzetteln wird, da seine Kriegslust weitaus geringer zu sein scheint als die der Regierung Biden-Harris. Das bedeutet jedoch nicht, dass Trump einen bestehenden oder neuen israelischen Krieg gegen die Araber oder den Iran nicht unterstützen und bewaffnen wird.

Trump könnte sich auf Verhandlungen mit dem Iran einlassen, um eine Einigung über dessen Atomprogramm zu erzielen. Das Treffen zwischen Elon Musk und iranischen Diplomaten in New York (falls es stattgefunden hat, was der Iran bestritten hat) hatte wahrscheinlich Trumps Zustimmung. Im Gegensatz dazu verschwendete Biden vier Jahre, ohne den Dialog mit dem Iran fortzusetzen, obwohl die Demokratische Partei das Atomabkommen von 2015 unterstützte. Trump scheint weniger durch das politische Establishment in Washington eingeschränkt zu sein als Biden, der sich konsequent an der auf Krieg ausgerichteten Agenda Washingtons orientiert hat. Dies unterstreicht Trumps Bereitschaft, unorthodoxe diplomatische Wege zu gehen.

Wir wissen nicht wirklich, was wir von Trump in seiner zweiten Amtszeit erwarten können. Wird er sich durch seinen entscheidenden Sieg ermutigt fühlen, sich von der Kriegs- und Aggressionsagenda des Tiefen Staates zu distanzieren, oder wird er den vorhersehbaren Weg der Feindseligkeit gegenüber dem Iran und der bedingungslosen Unterstützung der israelischen Aggression weitergehen?

Trump wird gefährliche regionale Konflikte von der Biden-Regierung erben. Biden hat die Welt näher an einen Atomkrieg herangeführt als je zuvor seit der Kuba-Krise. Es wird sich für Trump politisch lohnen, wenn er den Frieden zwischen Russland und der Ukraine erreicht und Israels Kriege im Nahen Osten beendet. Aber Frieden ist immer noch ein Schimpfwort im Lexikon der demokratischen und der republikanischen Partei.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon ( 1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism ( 2002), The Battle for Saudi Arabia ( 2004) und betreibt den beliebten BlogThe Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

