Ehemaliger israelischer Sicherheitsminister: „Israel“ säubert den Gazastreifen ethnisch

29. November 2024



Letzten Monat berichteten israelische Medien über einen Plan zur ethnischen Säuberung des nördlichen Gazastreifens und zur Beseitigung aller dort verbliebenen Palästinenser.

Palästinenser gehen am 30. Mai 2024 durch die Zerstörung nach einer israelischen Luft- und Bodenoffensive in Jabalia. (AP)

Moshe Ya’alon, ein ehemaliger israelischer Sicherheitsminister, sagte, dass „Israel“ derzeit eine ethnische Säuberung im nördlichen Gazastreifen durchführt und das Gebiet effektiv von Arabern säubert.

Im Fernsehsender Democrat TV fragte Ya’alon: „Wer ist für die Trennung (von den palästinensischen Gebieten)? Das hat nichts mit der Rechten oder der Linken zu tun. Trennung bedeutet einen Staat, der nicht binational ist, kein Apartheidstaat, und vielleicht, wenn man die Richtung bedenkt, in die sie uns jetzt führen, in Richtung Besetzung, Annexion und ethnische Säuberung“.

Er beschrieb die Situation im nördlichen Gazastreifen und sagte: „Schauen Sie sich an, was im nördlichen Gazastreifen passiert. Transfer, nennen Sie es, wie Sie wollen, und jüdische Siedlungen – das ist das Problem. Schauen Sie sich die Umfragen an. 70% in allen Gebieten, mehr oder weniger. Zwei Drittel der israelischen Öffentlichkeit unterstützen den ersten Weg, d.h. einen jüdischen, demokratischen, liberalen Staat und die Trennung. Deshalb können wir uns keinen Fehler leisten.

Er fügte hinzu: „Diejenigen, die wollen, dass wir einen Fehler machen, führen uns in die Zerstörung, und nichts weniger als das. (Haben Sie gesagt, dass wir auf eine ethnische Säuberung in Gaza zusteuern?) Warum steuern wir dorthin? Was ist dort los? Es gibt kein Beit Lahia, kein Beit Hanoun, und jetzt arbeiten sie in Jabalia, und in Wirklichkeit säubern sie das Gebiet von Arabern.“

Letzten Monat berichteten israelische Medien über einen Plan, den nördlichen Gazastreifen ethnisch zu säubern und alle dort verbliebenen Palästinenser zu eliminieren.

Israelische Reservesoldaten, die in Gaza stationiert sind, teilten Haaretz mit, dass sie glauben, dass der „Plan der Generäle“, der auch als „Eiland-Plan“ bekannt ist, in die Tat umgesetzt wird.

„Das Ziel ist es, den Bewohnern, die nördlich des Netzarim-Gebietes leben, eine Frist zu setzen , um in den Süden des Streifens zu ziehen. Nach diesem Datum wird jeder, der im Norden bleibt, als Feind betrachtet und getötet“, wurde ein im Netzarim-Korridor stationierter Soldat zitiert.

Der Soldat erklärte, der Plan entspreche nicht den Normen des internationalen Rechts.

Hamas fordert Untersuchung der verbotenen Waffen im nördlichen Gazastreifen

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas forderte heute die Einsetzung einer internationalen Kommission zur Untersuchung des Einsatzes international geächteter Waffen durch die israelischen Besatzungstruppen im nördlichen Gazastreifen, der zur Zerstörung von Leichen führte.

Die Bewegung begründete ihren Aufruf mit den schrecklichen Aussagen von Bürgern und Ärzten im nördlichen Gazastreifen nach Luftangriffen und Massakern an unschuldigen Zivilisten, die Fälle von Beschuss mit Waffen und Munition bestätigten, die zum Verdampfen von Leichen führten.

Die Hamas forderte die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen auf, eine spezialisierte internationale Untersuchungskommission zu bilden, die in den nördlichen Gazastreifen eindringen, die Art der von der israelischen Besatzungsarmee eingesetzten Munition aufdecken und diese unbekannten Verletzungen und Zustände untersuchen sollte. Diese haben bisher zum Märtyrertod von fast 3.000 Palästinensern und zur Verletzung von mehr als 10.000 Menschen, meist Kindern und Frauen, geführt.

Die Bewegung erklärte, dass die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen sowie die arabischen und islamischen Länder heute dafür verantwortlich sind, die seit 420 Tagen andauernden Verstöße und Massaker im Gazastreifen zu beenden.

Sie forderte außerdem die rasche Verfolgung der israelischen Kriegsverbrecher wegen ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Anfang Mai hatte die Menschenrechtsorganisation Euro-Mediterranean Human Rights Monitor berichtet, sie habe Zeugenaussagen erhalten, wonach die Leichen von Palästinensern, die von der israelischen Besatzung im Gazastreifen getötet wurden, „verdampft oder geschmolzen“ zu sein schienen, was auf den Einsatz von verbotenen thermischen Waffen in Wohngebieten hindeutet.

Die in Genf ansässige Menschenrechtsgruppe forderte eine internationale Untersuchung der Angelegenheit und drängte darauf, dass ein internationales Expertenkomitee eingerichtet werden müsse, um die Waffen zu untersuchen, die Israel im Rahmen seines Völkermords im Gazastreifen einsetzt, einschließlich des möglichen Einsatzes von Bomben, die eine so große Hitze erzeugen, dass die Körper der Opfer verdampfen“.

