Marco Rubios Spiel mit dem Jemen: Steuert die USA auf einen weiteren Krieg im Nahen Osten zu?

https://www.mintpressnews.com/marco-rubio-yemen-gamble-is-us-headed-another-middle-east-war/288752/



Von Robert Inlakesh

27. November 2024

Der von Donald Trump für das Amt des Außenministers ausgewählte Marco Rubio hat eine harte Position gegenüber der jemenitischen Ansar-Allah-Bewegung eingenommen und befürwortet eine Politik, die darauf abzielt, den Konflikt zwischen Riad und Sana’a neu zu entfachen. Kritiker warnen davor, dass sein Ansatz die Vereinigten Staaten in eine direkte Konfrontation hineinziehen und die Spannungen in einer ohnehin schon instabilen Region weiter verschärfen könnte.

Als stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Senats hat sich Marco Rubio den Ruf eines entschiedenen Verfechters einer harten Politik erworben, insbesondere gegen die von Ansar Allah geführte Regierung des Jemen und ihre Verbündeten. Rubio, der mehr als 1 Million Dollar von israelfreundlichen Spendern erhalten hat, hat sich stets mit neokonservativen Falken verbündet. Bis sich die politischen Gezeiten unter Donald Trump änderten, war Rubio einer der wenigen Republikaner, die die Invasion im Irak noch öffentlich verteidigten – eine Position, die er leise abschwächte, als sie zu einer Belastung wurde.

Seit dem von der Hamas angeführten Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 hat Rubio seine Behauptung, dass der Iran und seine regionalen Verbündeten, die er ausdrücklich als „Stellvertreter“ bezeichnet, die wahren Architekten der Instabilität im Nahen Osten sind, noch einmal verstärkt. Diese Sichtweise hat Rubio in seinem Drängen auf eine aggressive Haltung der USA gegenüber Teheran und seinen Partnern, einschließlich Ansar Allah, bestärkt.

Am 27. Juni veröffentlichte der neue Außenminister Marco Rubio in der National Review einen Meinungsartikel mit dem Titel „President Biden’s Misguided Policy towards the Houthis Hurts Americans“. Darin plädiert Rubio für eine deutlich aggressivere Haltung der USA gegenüber dem Jemen, insbesondere gegenüber der Blockade von Schiffen, die für den israelischen Hafen Eilat bestimmt sind. Er forderte eine verstärkte Luftkampagne und bezeichnete das Vorgehen des Jemen als direkte Bedrohung amerikanischer und israelischer Interessen, die eine entschlossene militärische Reaktion erfordere.

„Solange Biden seinen Kurs nicht korrigiert und der Terrorgruppe einen echten Preis auferlegt, müssen wir damit rechnen, dass die Preise weiter steigen und noch mehr Amerikaner in Gefahr geraten“, erklärte Rubio in seinem Kommentar. Dabei hatte die Regierung Biden bereits im Dezember 2023 die Operation Prosperity Guardian eingeleitet – eine multinationale Seemission, die darauf abzielt, die Blockade von Ansar Allah zu durchbrechen und Schiffen den Weg nach Israel freizumachen.

Anfänglich konzentrierten sich die jemenitischen Streitkräfte (YAF) ausschließlich auf israelische Interessen, wobei die Blockade eindeutig darauf abzielte, Tel Aviv unter Druck zu setzen, seinen Krieg gegen den Gazastreifen einzustellen. Die aggressive Reaktion der Biden-Administration führte jedoch nicht nur zu keiner Aufhebung der Blockade, sondern auch zu einer Eskalation des Konflikts, die zu größeren Störungen im internationalen Schiffsverkehr führte, da der Jemen Vergeltung für die seiner Meinung nach unprovozierten Angriffe übte.

Trotz dieser Entwicklungen befürwortete Rubio die Bewaffnung und Unterstützung Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate bei erneuten Angriffen gegen die jemenitische Ansar Allah. Ein solcher Schritt würde mit ziemlicher Sicherheit den brüchigen Waffenstillstand zum Einsturz bringen, der seit 2022 anhält.

Wenn die Vereinigten Staaten ein Sicherheitsabkommen mit dem Königreich Saudi-Arabien abschließen, könnte eine solche Strategie – insbesondere unter einer möglichen zweiten Trump-Administration – dazu führen, dass Amerika direkt in den Konflikt verwickelt wird.

Während die Trump-Administration Ansar Allah – auch als „Houthis“ bezeichnet – als ausländische terroristische Organisation einstufte, hob Präsident Joe Biden diese Einstufung im Jahr 2021 auf und signalisierte damit die Absicht seiner Regierung, den Krieg im Jemen zu beenden.

Die Regierung Biden gab jedoch ihre ursprüngliche Anti-Kriegs-Haltung auf. Nach der Unterstützung der Ansarallah für den Gazastreifen wurde die Gruppe in die Liste der von den USA als „speziell bezeichnete globale terroristische Organisation“ aufgenommen – ein Schritt, den Rubio als unzureichend kritisierte. Am 1. November führte Rubio zusammen mit der demokratischen Senatorin Jacky Rosen einen parteiübergreifenden Vorstoß zur Neueinstufung von Ansarallah an, indem er einen formellen Brief an Präsident Biden verfasste, in dem er zum Handeln aufforderte.

Nach einer Senatsabstimmung im November 2018 über die Begrenzung der US-Beteiligung an dem von Saudi-Arabien geführten Krieg gegen den Jemen verteidigte Rubio die Unterstützung Washingtons für Riad, indem er für die Fortsetzung der logistischen Unterstützung und der Waffenlieferungen an die Saudis plädierte und die Rolle der USA als indirekt und unzureichend bezeichnete, um sich auf den War Powers Act zu berufen, der eine Konsultation des Präsidenten mit dem Kongress bei Militäraktionen erfordert.

Wenn Rubio seine harte Haltung gegenüber dem Jemen beibehält, während er unter Trump in die Rolle des Außenministers wechselt, könnten seine Forderungen nach verstärkten Luftangriffen und der Bereitstellung tödlicher Waffen an die Golfstaaten als Stellvertreter einen katastrophalen regionalen Krieg auslösen – einen, der nicht nur die Stabilität im Nahen Osten, sondern auch die Sicherheit der US-Einrichtungen und des Militärpersonals bedroht.

Titelfoto | Senator Marco Rubio, R-Fla., links, verlässt die Bühne mit Präsident Donald Trump nach einer Rede 2017 in Miami. Lynne Sladky | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …