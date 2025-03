Dank an meinen Freund As`ad Abukhalil für diesen Hintergrund Artikel zur Hisbollah auf Consortium. EHG



AS’AD AbuKHALIL: Was lief schief für die Hisbollah?

26. März 2025

Die Organisation bezeichnete ihren Triumph über Israel im Jahr 2006 als „göttlichen Sieg“. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Aus den Erfahrungen in diesem Krieg lassen sich Lehren ziehen.

Särge des hochrangigen Hisbollah-Funktionärs Hashem Safieddine und des Generalsekretärs Hassan Nasrallah bei ihrer Beerdigung in Beirut am 23. Februar. (Khamenei.ir/ Wikimedia Commons/ CC BY 4.0)

Von As`ad AbuKhalil

Sonderbeitrag für Consortium News

Wie ist der Status der Hisbollah heute und warum hat sie dieses Mal auf dem Schlachtfeld gegen Israel nicht so gut abgeschnitten wie 2006?

Die Antworten auf diese Fragen sind nicht leicht zu finden. Die Hisbollah hat sich ungewöhnlich ruhig über ihre militärische und politische Situation geäußert.

Ihr neuer Generalsekretär versichert, dass alles in Ordnung sei und man aus den Fehlern lerne. Er sagt, dass derzeit Untersuchungen zu Sicherheitsverstößen durchgeführt werden, die zu einer Reihe verheerender Ergebnisse für die Partei geführt haben.

Die Öffentlichkeit wurde nur spärlich mit Informationen versorgt. Offensichtlich wurden die Sicherheitslücken nicht geschlossen, denn Israel nimmt weiterhin die Befehlshaber vor Ort ins Visier, meist wenn sie in Autos oder auf Motorrädern unterwegs sind.

Der ehemalige Hisbollah-Abgeordnete Nawwaf Musawi (einer der klügsten Parteiführer, der das Vertrauen des Anführers Hasan Nasrallah erschüttert hatte) sorgte kürzlich für Aufsehen innerhalb der Partei und unter ihren Anhängern, als er offen über die Fehler der Partei sprach.

Er sagte, dass er es vorziehe, über die Mängel zu sprechen, die es Israel ermöglicht hätten, die verheerenden Schläge gegen die militärischen und sicherheitspolitischen Flügel der Hisbollah zu führen, anstatt über die Erfolge Israels zu sprechen.

Die Partei hat seit ihrem Sieg im Jahr 2006 eine Reihe von Fehlern begangen, die es Israel ermöglicht haben, einen großen Vorteil gegenüber seinem ehemals furchteinflößenden Gegner zu erlangen.

Die immer noch mächtige Partei

Die Hisbollah ist dennoch die größte und mächtigste politische Partei im Libanon, wenn nicht sogar in der arabischen Welt. Sie ist sogar größer als die Sudanesische Kommunistische Partei auf ihrem Höhepunkt Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre. Sie kann nicht mit der Baath-Partei im Irak unter Saddam Hussein verglichen werden, da die Mitgliedschaft im Irak nicht so freiwillig war wie im Libanon.

Die Hisbollah hat etwa 100.000 Kämpfer, von denen viele im Libanon und in Syrien kampferprobt sind. Einer ihrer Abgeordneten, Muhammad Ra`ad, erhielt mehr Stimmen (Vorzugsstimmen im neuesten libanesischen Wahlsystem) als ganze politische Parteien wie die Phalanges.

Paula Yacoubian im Jahr 2020. (mtvlebanon/ YouTube /Wikimedia Commons/ CC BY 3.0)

Ra`d erhielt mehr als 48.000 Stimmen, während bekanntere Abgeordnete wie Paula Yacoubian nicht mehr als 4.000 Stimmen erhielten. Dennoch wird Yacoubian und nicht Ra`d von westlichen Medien als Sprecherin des libanesischen Volkes ausgewählt.

Mit ihrem Partner Amal Movement hat die Hisbollah stets rund 95 Prozent der Stimmen der libanesischen Schiiten erhalten. Ihre Vertretung der Schiiten wurde seit Jahren nicht mehr in Frage gestellt, trotz der Geldlawine, mit der westliche und Golfstaaten die schiitischen Gegner der Hisbollah überhäufen.

Hybris

Aber warum hat die Hisbollah seit ihrem Kriegseintritt gegen Israel am 8. Oktober 2023 aus Solidarität mit der Hamas so verheerende Schläge einstecken müssen?

Es ist klar, dass die Hisbollah (wie viele Groß- oder Kleinmächte) unter einem akuten Fall von Hybris litt. Sie berauschte sich an ihren enormen Kräften und großen militärischen Siegen gegen die mächtigste Armee des Nahen Ostens.

Ihre Leistung im Krieg vom Juli 2006 war bei weitem die größte Demütigung der israelischen Armee seit dem Ende des Krieges vom Oktober 1973, der zugunsten Israels und nicht zugunsten der syrischen und ägyptischen Armee endete.

Die Hisbollah bezeichnete ihren Triumph von 2006 als „den göttlichen Sieg“, und das könnte ein Fehler gewesen sein.

Rauch über Haifa, Israel, nachdem eine von der Hisbollah abgefeuerte Rakete die Stadt getroffen hat; 12. August 2006. (Tomer Gabel, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Indem die Partei die Vorstellung eines gottgleichen Ursprungs ihres Erfolgs akzeptierte, verfiel sie in Selbstgefälligkeit. Sie wurde zu selbstsicher in ihren Fähigkeiten. Ihre unkluge Intervention im syrischen Bürgerkrieg an der Seite von Baschar al-Assad trug zu ihrem Gefühl der Unbesiegbarkeit bei.

Parteikommandeure und -mitglieder waren davon überzeugt, dass ihre militärische Intervention und nicht die Russlands der Schlüssel dafür war, dass Assad bis vor kurzem an der Macht blieb.

Unterwanderung

Tatsächlich erleichterte die syrische Intervention der Hisbollah den israelischen Eingriff in ihren Sicherheitsapparat. Das syrische Terrain war voll von israelischen Agenten und bewaffneten syrischen Rebellen, die mit dem israelischen Geheimdienst zusammenarbeiteten.

Sie versorgten sich gegenseitig mit detaillierten Informationen über ihren gemeinsamen Feind. Auch die Armee des syrischen Regimes wurde von israelischen Agenten infiltriert, die über Hisbollah-Kämpfer und -Kommandeure berichteten.

Es ist klar, dass Israel in der Lage war, ein detailliertes Profil der Struktur und Hierarchie der Partei zu erstellen und die Namen der meisten ihrer Kämpfer zu ermitteln. Durch öffentliche Beerdigungen von Opfern des Syrien-Krieges in libanesischen Dörfern konnten Agenten leicht über die Besucher der Beerdigungen berichten.

Hisbollah-Kämpfer reisten in Prozessionen über bekannte Grenzübergänge nach Syrien ein, was ein Beweis für das tiefe Eindringen Israels in Syrien vor Ausbruch des Krieges im Jahr 2011 war. Imad Mughniyyah wurde 2008 in Damaskus ermordet. Er war der oberste Befehlshaber aller Hisbollah-Kämpfer und stand nach Nasrallah an zweiter Stelle.

Hätte das die Partei nicht alarmieren müssen, dass Syrien unter einem akuten Fall von israelischer Infiltration litt?

Korruption

Hisbollah- und libanesische Flaggen in einem Beiruter Viertel im September 2011. (Nicholas A. Heras/Flickr/CC BY-NC-SA 2.0)

Wie die PLO litt auch die Hisbollah in den letzten Jahren unter massiver Korruption. Früher hieß es, die Hisbollah selbst sei nicht korrupt, sondern mit korrupten Regimes (Syrien) und korrupten Bewegungen (wie Amal) verbündet.

Das änderte sich jedoch nach 2006. Das iranische Geld für den Wiederaufbau wurde nicht transparent ausgegeben und viele Hisbollah-Funktionäre stellten überhöhte Rechnungen für ihre beschädigten oder zerstörten Häuser aus. Wenn Millionenbeträge verteilt werden, ist Korruption bei fehlender Rechenschaftspflicht und straffer Finanzverwaltung die natürliche Folge.

Vor 2006 verhinderte Nasrallah Korruption, ebenso wie Mughniyyah. Danach änderte sich die Lage, insbesondere als Nasrallah nicht mehr die täglichen Geschäfte der Partei leitete. Vor 2006 kannte er sogar die Gehälter der Mitarbeiter von Al-Manar TV (dem offiziellen Fernsehsender der Hisbollah).

Korruption führt oft zur Infiltration durch den Feind, insbesondere wenn finanziell kompromittierte Personen erpressbar sind.

Vermutlich gab es solche Fälle. Das war bei der PLO die Norm. Im Gegensatz zur PLO hat die Hisbollah mit ihren finanziellen Ressourcen eine beeindruckende Kampfmaschine aufgebaut, während das Geld, das die PLO sammelte, keine effektive Streitmacht hervorbrachte. Die Kämpfer der PLO zogen sich schnell zurück, als Israel 1978 und dann 1982 in den Libanon einmarschierte.

Die Menschen im Südlibanon, in den südlichen Vororten von Beirut und in der Region Baalbek (alles Hochburgen der Hisbollah) begnügten sich nicht damit, über den Reichtum und sogar die Verschwendungssucht der Familien der Parteiführer zu tuscheln.

Die Ehefrauen von Hisbollah-Funktionären wurden in großen SUVs gesehen, begleitet von Kämpfern. Viele Hisbollah-Funktionäre und ihre Kinder lebten sehr gut, sicherlich besser als die einfachen Schiiten im Südlibanon. Es gab einige Untersuchungen wegen Korruption innerhalb der Partei, aber sie führten nie zu Ergebnissen, und die beschuldigten Funktionäre wurden wieder in ihre Ämter eingesetzt.

Es gab auch Skandale um „Ehe auf Zeit“, insbesondere zwischen Kommandeuren und „Witwen von Märtyrern“. Wie bei der PLO schaffen es die Israelis immer, sexuelle Schwächen auszunutzen, um jemanden in eine Falle zu locken oder zu erpressen.

Selbst wenn die Kommandeure Handys und elektronische Geräte mieden, hatten Zweit- oder Gelegenheitsfrauen ihre Telefone bei sich. Dies wurde vermutlich vom israelischen Geheimdienst ausgenutzt, um Kommandeure im Krieg ins Visier zu nehmen.

Die Partei nutzte ihre Macht intern aus. So wurde beispielsweise ein Sicherheitsbeamter der Hisbollah mit den Worten zitiert, ein Richter würde „entfernt“, nachdem seine Untersuchung der Hafenexplosion von 2020 nicht den Wünschen der Hisbollah und ihrer Verbündeten entsprach. Anstatt auf einer gründlichen Untersuchung zu bestehen, schloss sich die Hisbollah den Protesten von Amal gegen den Richter an.

Schäden am Hafen von Beirut nach der Explosion im Jahr 2020. (Mehr News Agency/ Wikimedia Commons/CC BY 4.0)

Als die Amtszeit des libanesischen Präsidenten Michel Awn im Jahr 2022 endete, weigerte sich die Hisbollah, dem Parlament die Wahl eines Nachfolgers zu gestatten, und bestand auf ihrem handverlesenen Kandidaten Sulayman Franjiyyah. Awn war ein enger Verbündeter der Hisbollah, aber die Weigerung der Partei, eine Alternative in Betracht zu ziehen, zeigte ihre Arroganz der Macht.

Explodierende Telefone

Außerdem hatte die Partei ihre Kader eindeutig nicht in elektronischer Aufklärung und in Methoden zur Vermeidung des Eindringens und der Überwachung durch den Feind geschult.

Die Hamas-Führer in Gaza waren Universitätsabsolventen, die in israelischen Gefängnissen und in Klassenzimmern etwas über Computer und Technologie gelernt hatten. Die Hisbollah-Führer waren nicht so gebildet und verfügten nicht über technologische Fähigkeiten.

In den ersten Monaten des Krieges, als es Israel gelang, täglich Dutzende von Kämpfern zu töten, musste Nasrallah im Fernsehen darum bitten, dass die Kämpfer keine Smartphones mit sich führen sollten. Osama Bin Laden hingegen hatte bereits 1998 aufgehört, technische Geräte zu benutzen. Bin Laden wurde nicht durch elektronische Aufklärung entdeckt, sondern durch die Verfolgung eines seiner Boten.

Verlorene Verbündete

Schließlich verfügte die Hisbollah über ein breites Netzwerk politischer Verbündeter (aus allen Konfessionen), was ihr 2006 sehr zugutekam.

Der jüngste Krieg fand statt, nachdem die Hisbollah ihre Verbündeten verloren hatte, darunter auch ihren wichtigsten christlichen Verbündeten, Tayyar von Michel Awn. Die Hisbollah-Kämpfer hatten keine Möglichkeit, sich zu verstecken oder zu tarnen, und ihre Manövrierfähigkeit war zu eingeschränkt.

Die Erfahrungen der Hisbollah in diesem Krieg sind eine Lehre für bewaffnete Gruppen, Befreiungsbewegungen und Widerstandsorganisationen. Korruption ist ein Einfallstor für den Feind, und militärische Siege sind zwar eine große Inspiration und helfen bei der Rekrutierung, aber gefährlich, wenn sie ein Gefühl der Unbesiegbarkeit und Hybris erzeugen.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historical Dictionary of Lebanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und leitete den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert unter @asadabukhalil

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News.

Übersetzt mit Deepl.com

