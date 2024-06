https://consortiumnews.com/2024/06/26/assange-walks-out-of-court-a-free-man/



Assange: Ich habe das Gesetz gebrochen, aber das Gesetz ist falsch

Von Joe Lauria

An Bord von Flug CX111 auf dem Weg nach Canberra, Australien

Speziell für Consortium News

26. Juni 2024

Julian Assange’s plea deal mit den Vereinigten Staaten wurde am Mittwoch vor einem US-Bundesrichter auf der US-Besitzung der Marianeninseln abgeschlossen, berichtet Joe Lauria.

Assange auf seinem Flug von London in die Freiheit. (WikiLeaks via X)

NachdemJulian Assange am Mittwoch vor einem US-Bundesgericht auf den Marianeninseln seine Einigung mit den Vereinigten Staaten formalisiert hatte, flog er als frisch befreiter Mann in seine Heimat Australien.

Der Verleger und Journalist, der mehr als jeder andere in den letzten 20 Jahren getan hat, um die Verbrechen der USA vor einer Welt zu enthüllen, die von der US-Propaganda, die sie verschleiert, gesättigt ist, wird erwartet, dass er zum ersten Mal seit seiner Freilassung in Canberra, der australischen Hauptstadt, öffentlich spricht. [Zu den Pressekonferenzen in Canberra am Mittwoch und Donnerstag war er nicht erschienen.]

So sah es auf dem Flughafen von Canberra aus, als Assange am Mittwochabend eintraf:

Das Plädoyer

Vor Bundesrichterin Ramona Manglona bekannte sich Assange am Mittwoch vor dem Gericht in Saipan, der Hauptstadt der Nördlichen Marianen, in einem einzigen Anklagepunkt der Verschwörung zur Erlangung von Verteidigungsinformationen, einem Verstoß gegen das US-Spionagegesetz, für schuldig.

„Mit diesem Urteil scheint es, dass Sie diesen Gerichtssaal als freier Mann verlassen können“, sagte der Richter.

Nach einem Bericht des Nachrichtendienstes Dow Jones in The Australian fragte Manglona Assange, was er getan habe, um gegen das Gesetz zu verstoßen.

„In meiner Arbeit als Journalist habe ich meine Quelle ermutigt, Informationen weiterzugeben, die als geheim galten“, antwortete Assange. „Ich habe geglaubt, dass der erste Verfassungszusatz diese Aktivität schützt, aber ich akzeptiere, dass es ein Verstoß gegen das Spionagegesetz war.“

Assange fügte dann bezeichnenderweise hinzu: „Der erste Verfassungszusatz stand im Widerspruch zum Spionagegesetz, aber ich akzeptiere, dass es angesichts all dieser Umstände schwierig wäre, einen solchen Fall zu gewinnen.“ Mit anderen Worten: Ich habe das Gesetz gebrochen, aber das Gesetz, wie es geschrieben steht, ist falsch.

Assange sprach die Verfassungswidrigkeit des Spionagegesetzes von 1917 an, da es den Besitz und die Verbreitung von Verteidigungsinformationen unter Strafe stellt, was im Widerspruch zu den Rechten eines Journalisten steht, solches Material zu beschaffen und zu veröffentlichen.

Technisch gesehen, hatte Assange Recht. Wie jeder Journalist, der Verschlusssachen beschafft und veröffentlicht, verstößt auch er gegen das Spionagegesetz, da dieses keine Ausnahme für Journalisten vorsieht.

„Herr Assange war nicht bereit, einer Regelung dieses Falles zuzustimmen, die von ihm verlangte, Behauptungen zu akzeptieren, die einfach nicht wahr sind“, sagte Barry Pollack, Assanges US-Anwalt, gegenüber Reportern außerhalb des Gerichtsgebäudes in Saipan. Er erklärte:

„Herr Assange hat sich nicht schuldig bekannt und würde sich auch nicht schuldig bekennen, wenn es um 17 Anklagepunkte des Espionage Act, also um Computer-Hacking, ginge. Herr Assange räumt ein, dass er natürlich Dokumente von Chelsea Manning angenommen und viele dieser Dokumente veröffentlicht hat, weil es im Interesse der Welt war, dass diese Dokumente veröffentlicht werden. Leider verstößt dies gegen die Bestimmungen des Spionagegesetzes.

Das räumen wir heute ein. Herr Assange hat auch klar gesagt, dass er glaubt, dass es für dieses Verhalten einen Schutz durch den Ersten Verfassungszusatz geben sollte, aber Tatsache ist, dass das Spionagegesetz, so wie es geschrieben ist, keinen Schutz für den Ersten Verfassungszusatz bietet.

Was er zugegeben hat, ist die Wahrheit und nichts, wofür er sich schämen müsste: Ja, er hat geheime Informationen von Chelsea Manning erhalten und er hat diese Informationen veröffentlicht.“

Assange ist der erste Journalist, der auf der Grundlage des Spionagegesetzes angeklagt wurde, obwohl es bereits zwei frühere Versuche von US-Regierungen gab.

Das Justizministerium von Franklin D. Roosevelt scheiterte 1942 mit einer Anklage gegen die Chicago Tribune, und Richard Nixons Versuch, Reporter der New York Times wegen der Pentagon Papers anzuklagen, scheiterte an staatsanwaltschaftlichem Fehlverhalten im Fall des Informanten der Times, Daniel Ellsberg.

Die Verfassungswidrigkeit des Spionagegesetzes in seinem Konflikt mit dem Ersten Verfassungszusatz muss vor Gericht angefochten werden.

[Für Details siehe: How US Official Secrets Act Ensnared Julian Assange]

Stimmt er der Vernichtung von ‚Informationen‘ zu?

Der Gerichtsberichterstatter desAustralianin Saipan, Mark Rabago, schrieb:

„Das Gericht hörte, dass Julian Assange WikiLeaks anweisen muss, die Informationen zu vernichten und eine eidesstattliche Erklärung abzugeben, dass er dies getan hat, und die US-Anwälte sind überzeugt, dass er dies getan hat. Assange sagte dem Richter, er habe die Vereinbarung am 24. Juni auf dem Londoner Flughafen Stansted ’sehr ausführlich‘ gelesen und unterschrieben.“

Wenn das Gericht dies gehört hat, warum wird dann nicht mehr darüber berichtet? Al Jazeera sagte: „Als Bedingung für sein Geständnis wird er aufgefordert, Informationen zu vernichten, die WikiLeaks zur Verfügung gestellt wurden.“

In vielen anderen Berichten über den Gerichtssaal, z. B. von CNN, AP, dem Wall Street Journal und der New York Times, fehlt dieser Hinweis jedoch. Am frühen Mittwochmorgen befanden sich die Dateien, die Manning WikiLeaks zur Verfügung gestellt hatte, noch immer auf der Website.

Vieles bleibt unklar. Erstens: Auf welche Informationen wird Bezug genommen? Ist das technisch überhaupt möglich, wenn man bedenkt, dass WikiLeaks auf vielen Servern in der ganzen Welt gespiegelt wird? So viele Dokumente wurden bereits seit mehr als einem Jahrzehnt kopiert und beschrieben.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent fürdas Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …