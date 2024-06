https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-election-gaza-children-bombed-starved-need-champion



UK-Wahlen: Das Schweigen über die tausenden ermordeten Kinder in Gaza ist ohrenbetäubend

Von Jonathan Cook

27. Juni 2024

Die politische und mediale Klasse Großbritanniens hat ihre Mitschuld am Massenmord an den Kindern in Gaza zu einem Nicht-Thema im Wahlkampf gemacht

Ein Verwandter von Eyad Hegazi, einem 10-jährigen palästinensischen Kind, das an Unterernährung starb, trauert am 14. Juni 2024 vor dem Krankenhaus der Al-Aqsa-Märtyrer in Gaza (AFP)

Niemand sollte in einer Gesellschaft leben wollen, in der die systematische Ermordung von Kindern nur mit einem Achselzucken quittiert wird. Noch schlimmer ist es, wenn gewählte Politiker eine solche mörderische Kampagne unterstützen.

Und doch ist dies die Realität, mit der die westlichen Wähler konfrontiert sind, während Großbritannien nächste Woche auf die Parlamentswahlen zusteuert und die Vereinigten Staaten nicht weit davon entfernt ihre eigenen Präsidentschaftswahlen durchführen.

Die Politiker, die um unsere Stimmen kämpfen, sind mit dem monatelangen Mord an den Kindern des Gazastreifens durch Israel voll einverstanden. Die westlichen Medien haben es versäumt, diese Kandidaten auch nur oberflächlich auf ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung dieses Gemetzels zu untersuchen.

Die derzeitige Barbarei im Herzen der westlichen Politik wurde zu einem Nicht-Thema gemacht.

Dennoch sollten uns die Zahlen aus Gaza bis ins Mark erschüttern.

In den vergangenen neun Monaten wurden durch israelische Bomben offiziell mindestens 15.500 palästinensische Kinder und weitere 22.000 Erwachsene getötet.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer ist sicherlich viel höher. Da der Gazastreifen von einer israelischen politischen und militärischen Führung, die diese Zerstörung seit langem zum Ziel hat, in die Steinzeit zurückgebombt wurde, ist er seit Monaten nicht mehr in der Lage, seine Toten richtig zu zählen.

Aber das ist nur ein Teil des bekannten Bildes. Save the Children hat diese Woche bekannt gegeben, dass weitere 21.000 Kinder vermisst werden, darunter mindestens 4.000, die vermutlich unter Trümmern begraben sind. Keiner kennt ihr Schicksal.

Viele starben zweifellos einen grausamen, einsamen Tod, indem sie unter Trümmern erstickten. Einige Kinder waren im Tod so entstellt, dass sie nicht identifiziert werden konnten. Andere wurden zu Waisen, die im Chaos der Trümmer von Gaza verloren gegangen sind. Wieder andere wurden von israelischen Soldaten von der Straße geholt und in eines der israelischen Verstecke gebracht, wo Folter an der Tagesordnung ist.

Diese Woche waren wieder einmal Kinder die Hauptopfer, als Israel eine Schule angriff und viele der Menschen, die dort Schutz suchten, bei lebendigem Leib verbrannte.

Zu Tode gehungert

In der Zwischenzeit verhungern Hunderttausende weiterer Kinder – die in diesen Zahlen nicht enthalten sind – nach vielen Monaten der israelischen Hilfsblockade, die von den westlichen Mächten unterstützt wird, nach und nach und unbemerkt.

Die Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) versuchen, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen des Einsatzes von Hunger als Kriegswaffe zu verhaften.

Sowohl Großbritannien als auch die USA sind voll und ganz mitschuldig. Sie haben die Finanzierung des UN-Flüchtlingshilfswerks Unrwa, der einzigen ernsthaften Rettungsleine im Kampf um die Versorgung des Gazastreifens, gestoppt. Sie taten dies auf der Grundlage völlig unbegründeter und eigennütziger Behauptungen Israels, dass die UN-Agentur am „Terrorismus“ der Hamas beteiligt sei.

In einem Bericht der UNO von Anfang des Monats wurde festgestellt, dass neun von zehn Kindern nicht genügend Nahrung haben, um zu wachsen oder zu überleben. Wenn sie es schaffen, diese künstlich herbeigeführte Hungersnot lebend zu überstehen, werden sich diese Kinder in ihrer Entwicklung möglicherweise nie wieder erholen.

Um den Völkermord im Gazastreifen fortzusetzen, müssen Israel und die USA die Gesetze des Krieges aushebeln.

Israel hat zwei Drittel der Wasser- und Abwasserinfrastruktur des Gazastreifens zerstört, so dass das meiste verfügbare Wasser verseucht ist. Unter den Kindernbreitet sich die Krankheit in alarmierendem Maßeaus.

In der vergangenen Woche kam eine von der UNO eingesetzte unabhängige Kommission zu dem Schluss, dass Israel seit dem 7. Oktober 2023 im Gazastreifen „eine vorsätzliche Strategie zur Verursachung größtmöglicher Schäden“ verfolgt, einschließlich „vorsätzlicher und direkter Angriffe auf die Zivilbevölkerung“, die einer „Ausrottungspolitik“ gleichkommen.

Chris Sidoti, ein Ermittler der Vereinten Nationen, sagte, seine Untersuchungen hätten gezeigt, dass das israelische Militär „eine der kriminellsten Armeen der Welt“ sei.

Es ist verständlich, dass Israel die UNO als Unterstützer des Terrors verleumden will.

Da Israel ausländische Journalisten aus dem Gazastreifen ausschließt, bleibt es der UNO – und den wenigen palästinensischen Reportern vor Ort, die Israel nicht getötet hat – überlassen, ein wenig von der Wahrheit über Israels mutwillige Gräueltaten zu vermitteln.

Gefälschter Bericht

Bereits im Januar befand der Internationale Gerichtshof (IGH), es sei „plausibel“, dass Israels Handlungen die Definition von Völkermord erfüllen, einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das im internationalen Recht klar umrissen ist.

Diese Gesetze wurden nach dem Zweiten Weltkrieg erlassen, um zu verhindern, dass sich die industrialisierte Ermordung von Zivilisten wie im Holocaust wiederholt.

Obwohl man es von westlichen Politikern und Medien kaum behaupten würde, hat der Weltgerichtshof Israel in einem Verfahren, das Jahre dauern könnte, wegen Völkermordes angeklagt.

Richter des Internationalen Gerichtshofs (IGH) reagieren auf die Forderung Südafrikas nach einem Waffenstillstand für den Gazastreifen am 24. Mai 2024 in Den Haag (Nick Gammon/AFP)

Doch anstatt sich an das Völkerrecht zu halten, haben westliche Regierungen Israels Bemühungen unterstützt, die bestehenden Schutzmaßnahmen gegen die Verletzung von Kindern und anderen Zivilisten auszuhebeln.

Eine Informantin des US-Außenministeriums hat vor kurzem zugegeben, dass ihre Vorgesetzten einen Bericht so verändert hatten, dass Israel entlastet wurde, indem sie fälschlicherweise behauptete, es habe die Hilfe nicht blockiert.

Angesichts der Warnungen ihrer eigenen Beamten, dass sie Gefahr laufen, sich an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mitschuldig zu machen, verschweigen oder fälschen US-amerikanische und britische Politiker diese Hinweise.

Was sie nicht tun, ist, Maßnahmen zu ergreifen, um das Gemetzel zu beenden.

Ob wir die Geschehnisse in Gaza nun als Völkermord bezeichnen oder nicht, es handelt sich zweifellos um ein Horrorspektakel, von dem wir uns nicht abwenden können, es sei denn, wir entscheiden uns aktiv dafür, weil es live übertragen wird.

Israels Kriegsverbrechen an Kindern sind beispiellos in der Neuzeit und übertreffen die Verbrechen, die im letzten Jahr in der Demokratischen Republik Kongo, Myanmar, Somalia, Nigeria und im Sudan begangen wurden.

In diesem Monat wurde Israel auf eine schwarze Liste der UNO gesetzt, auf der Länder aufgeführt sind, in denen Kinder in bewaffneten Konflikten systematisch missbraucht werden.

Israels Kriegsverbrechen gegen Kinder sind beispiellos in der Neuzeit und übertreffen die Verbrechen, die im letzten Jahr in der Demokratischen Republik Kongo, Myanmar, Somalia, Nigeria und dem Sudan zusammen begangen wurden.

Im März berichteten die Vereinten Nationen, dass Israel in den drei Jahren bis 2022 im Gazastreifen mehr Kinder getötet hat als in allen anderen bewaffneten Konflikten rund um den Globus (die Todesfälle wurden erfasst).

Aber der Begriff „bewaffneter Konflikt“ selbst verschleiert Israels Schuld und die Mitschuld des Westens. Diese Kinder sind nicht einfach „Kollateralschäden“, die ins Kreuzfeuer zwischen zwei Kriegsparteien geraten sind.

Israel hat den Gazastreifen jahrzehntelang besetzt und die Enklave 17 Jahre lang blockiert und den Kindern dort das Lebensnotwendige, die Freiheit und eine Kindheit verwehrt. Israel hat sie zusammen mit ihren Familien in einem riesigen Konzentrationslager verrotten lassen.

Jetzt lässt Israel sie in ihrem Käfig kollektiv verhungern, nachdem sich die Hamas am 7. Oktober in einem brutalen eintägigen Aufstand erhoben hat. Die Kinder des Gazastreifens werden für die Weigerung der Hamas bestraft, auf unbestimmte Zeit als KZ-Wächter zu dienen.

Das zählt nur in den selbstgefälligen Rationalisierungen westlicher Politiker und der etablierten Medien als „bewaffneter Konflikt“.

Mord bejubeln

Aber das Grauen existiert nicht nur Tausende von Kilometern entfernt in den Trümmern von Gaza. Er verankert sich zunehmend in unseren Seelen.

Die Unterstützung des Mordes an Kindern ist in den letzten neun Monaten nicht nur zur Routine geworden, sondern wird auch als normal angesehen.

Israel wird in diesem Sommer an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen, als ob in Gaza nichts Bedeutendes, nichts Unerwünschtes geschehen würde, als ob das Leben von Zehntausenden toter und vermisster palästinensischer Kinder nichts zählen würde.

Welch ein Kontrast zu dem Paria-Status, den Russland und seine Sportler und Künstler über Nacht erhielten, als Moskau vor zwei Jahren in die Ukraine einmarschierte.

Die Heuchelei ist so tief verwurzelt, dass der Westen inzwischen völlig blind dafür ist. Während israelische Sportler stolz unter ihrer Nationalflagge in Frankreich antreten werden, während das Gemetzel in Gaza weitergeht, wird russischen Sportlern die Einreise nur unter der Bedingung gestattet, dass sie sich zuvor von ihrem Land lossagen.

Wenn Studenten gegen das Gemetzel in Gaza protestieren, ist die Antwort der westlichen Universitäten nicht, sich von den Waffenherstellern zu trennen, die Israel mit den Waffen beliefern, mit denen Kinder getötet werden.

Nein, die Reaktion besteht darin, Task Forces einzurichten, um die Sprache der Demonstranten strenger zu kontrollieren, damit die wenigen Anhänger Israels, die das Gemetzel bejubeln, nicht verärgert werden.

Der Völkermord im Gazastreifen ist so schnell zum Hintergrundgeräusch geworden, dass niemand im britischen Wahlkampf, auch nicht die angeblich so furchtlosen „Überwachungsmedien“, das Bedürfnis hat, ihn zu erwähnen.

In dem „großen Interview“, das der Guardian am Wochenende mit Keir Starmer führte, wurde der künftige Premierminister nicht zum Gazastreifen befragt und auch nicht, ob er plane, die britische Unterstützung bei der Umwandlung des Gazastreifens in ein Todeslager zu beenden.

Der Labour-Vorsitzende durfte unwidersprochen die regierende Konservative Partei dafür kritisieren, dass sie so tue, als sei es „nicht mehr wichtig, was man auf der internationalen Bühne tut“.

Aber Starmer bezog sich nicht auf den Gazastreifen oder den dortigen Völkermord, der wahrscheinlich ist. Es ging ihm um einen einfachen politischen Punkt gegen seinen Gegner, Rishi Sunak, der die D-Day-Gedenkfeierlichkeiten in diesem Monat vorzeitig verlassen hatte.

Die einzige Erwähnung des Gazastreifens bestand darin, dass der Interviewer sich um das Wohlergehen von Starmers Familie sorgte, nachdem Demonstranten Kinderschuhe vor seinem Haus abgestellt hatten, um seine Unterstützung für das Gemetzel dort zu symbolisieren.

In drei separaten Interviews hatte Starmer geantwortet, dass er mit Israels erklärter Politik, den Palästinensern in Gaza Treibstoff, Nahrung und Wasser zu verweigern, einverstanden sei – was die UN und Rechtsexperten als Israels Einsatz von „Hunger als Kriegswaffe“ bezeichnet haben.

Im internationalen Recht werden solche Maßnahmen als kollektive Bestrafung verstanden und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit behandelt.

Im Gegensatz dazu versuchte Starmer, ein renommierter Menschenrechtsanwalt, das Aushungern von Kindern als Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ umzudefinieren.

Der Guardian hat es versäumt, ihn wegen dieser Episode oder anderer Vorfälle im Zusammenhang mit Gaza zu befragen.

Würde er die Waffenlieferungen an Israel einstellen? Würde eine Labour-Regierung die Finanzierung der Unrwa wiederherstellen? Würde Starmer Washington die Stirn bieten und öffentlich einen sinnvollen Waffenstillstand fordern? Würde er Sanktionen gegen Israel verhängen?

Und würde er sich der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel anschließen?

Inmitten eines plausiblen Völkermordes, an dem Großbritannien aktiv mitschuldig ist, scheinen diese Fragen höchst relevant zu sein, wenn die Wähler entscheiden, welcher Parteiführer ihre Unterstützung verdient. Die Ablehnung des Abschlachtens von Kindern sollte ein Minimum an politischem Charakter und moralischer Autorität sein.

Politischer Aufruhr

Es gibt einen guten Grund, warum die Journalisten Starmer solche Fragen nicht stellen: Nur wenige natürliche Labour-Wähler würden seine Antworten gutheißen.

Angesichts einer regierenden Tory-Partei, die implodiert, haben die Milliardäre, denen die Medien gehören, ihn als ein sicheres Paar von Händen gesalbt, als den besten Kandidaten, um die Wähler gefügig zu halten, während fortgesetzte Sparmaßnahmen den Transfer von Reichtum nach oben zum Großkapital sicherstellen.

Die Medienorganisationen wollen Starmer nicht zurück auf das Terrain des internationalen Rechts zerren, wo seine Kriecherei gegenüber dem Establishment, seine völlige Unterwürfigkeit gegenüber Washingtons Ziel der globalen Vorherrschaft und seine Komplizenschaft mit Kriegsverbrechen voll und ganz aufgedeckt werden würden.

Wenn Starmer oder die übrige politische Klasse Großbritanniens für ihre Unterstützung des mörderischen Amoklaufs Israels zur Rechenschaft gezogen werden sollen, wird dies nicht über die Konzernmedien geschehen.

In Starmers Londoner Wahlkreis versucht eine einsame Stimme, die Wähler daran zu erinnern, worauf es ankommt: dass der Labour-Chef ungeeignet ist, die britische Regierung zu führen.

Andrew Feinstein, ein jüdischer Menschenrechtsaktivist, der an der Seite von Nelson Mandela und dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC) gegen das südafrikanische Apartheidregime gekämpft hat, kandidiert in Starmers Wahlkreis Holborn and St Pancras.

UK-Wahl 2024: Entsteht in Blackburn eine einheitliche Pro-Gaza-Herausforderung für Labour?

Andere Kandidaten kleinerer Parteien, wie die von George Galloway geführte Worker’s Party und der ehemalige britische Botschafter Craig Murray in Blackburn, versuchen das Gleiche gegen Labour-Kandidaten zu tun, die die Normalisierung des Massenschlachtens an den Kindern in Gaza unterstützen.

Der ehemalige Labour-Führer Jeremy Corbyn, ein langjähriger Unterstützer der palästinensischen Rechte, der von Starmer aus der Partei gedrängt wurde, ist ein weiterer Vertreter einer wachsenden Zahl von Unabhängigen, die entschlossen sind, den Blick auf Gaza zu richten.

Sie stehen für die Anfänge eines politischen Aufstands, für die Weigerung, sich einem Zweiparteiensystem zu unterwerfen, das nur Kandidaten zulässt, die bereit sind, sich vor den Interessen einer westlichen Wohlstandselite zu verneigen, die in Kriege und den Diebstahl von Ressourcen investiert.

Unsere politische Klasse hat vielleicht ihre Seele in einem faustischen Pakt verkauft, in dem der Tod von Kindern der Preis für den Machterhalt ist. Der Rest von uns darf diesem schaurigen Tauschgeschäft nicht zustimmen.

Wir dürfen nicht zulassen, dass wir zu moralisch hohlen Hüllen werden wie unsere Führer.

Die Kinder von Gaza, die seit Monaten bombardiert werden und allmählich verhungern, brauchen einen Fürsprecher. Wer wird aufstehen?

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit deepl.com

