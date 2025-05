https://thegrayzone.com/2025/05/01/ned-goes-dark/



Die National Endowment for Democracy verschwindet

Jack Poulson und Lee Fang

1. Mai 2025

Die offene Finanzierung der außenpolitischen Aktivitäten der CIA wurde unter dem Vorwand der „Sorgfaltspflicht“ wieder in eine verdeckte Finanzierung umgewandelt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich von Jack Poulson und Lee Fang auf All-Source Intelligence veröffentlicht.

Die National Endowment for Democracy, eine von der US-Regierung unterstützte gemeinnützige Organisation, die darauf abzielt, die Innenpolitik von Ländern auf der ganzen Welt zu beeinflussen, sagt, ihre Bemühungen seien Teil einer Kampagne zur Förderung einer „offenen und transparenten Regierung“.

Die vom Kongress finanzierte und mit dem Außenministerium zusammenarbeitende Gruppe hat Aktivisten und zivilgesellschaftliche Gruppen in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika unterstützt, um eine größere Offenlegung von Regierungsstellen zu erreichen. So argumentiert beispielsweise ein kürzlich veröffentlichter NED-Bericht, dass „die Verbesserung der Transparenz“ für den Aufbau von Vertrauen in Institutionen und demokratische Regierungsführung von entscheidender Bedeutung sei, und fordert die Verabschiedung neuer Offenlegungsgesetze für die Länder des Balkans.

Trotz der altruistischen Ziele der Offenlegung für die Entwicklungsländer geht die NED nun in die Deckung. In einer neuen „Sorgfaltspflicht“-Richtlinie, die diese Woche veröffentlicht wurde, kündigte die NED stillschweigend eine neue Regel an, wonach die Namen der Empfänger ihrer Programme vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden sollen. Die dieser Richtlinie beigefügte Liste der Fördermittel für 2024 enthält Dollarbeträge und einzeilige Zusammenfassungen für über 1.700 Förderungen. Alle Namen und Identitäten der externen Empfänger wurden gelöscht.

Dieser Schritt bedeutet eine grundlegende Änderung in der Programmgestaltung der NED. Jahrzehntelang hat die Organisation gemäß ihrer öffentlichen Forderung nach Transparenz jährliche Listen mit den Empfängern ihrer Fördermittel veröffentlicht.

Die NED wurde in den ersten Jahren der Reagan-Regierung als Reaktion auf die zunehmenden Kontroversen um die Aktivitäten der Central Intelligence Agency gegründet und hatte sich zum Ziel gesetzt, pro-amerikanische Initiativen zur Einflussnahme im Ausland zu unterstützen, die zuvor in den Bereich verdeckter Operationen fielen. „Dieses Programm wird nicht im Verborgenen stattfinden. Es wird stolz im Rampenlicht stehen, wo es hingehört“, erklärte Reagan 1983.

„Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA heimlich durchgeführt“, erklärte der ehemalige amtierende NED-Präsident Allen Weinstein in einem viel zitierten Interview mit dem Washington-Post-Kolumnisten David Ignatius im Jahr 1991. ‚Der größte Unterschied besteht darin, dass das Risiko einer Kontroverse gleich null ist, wenn solche Aktivitäten offen durchgeführt werden. Offenheit ist ihr eigener Schutz‘, fuhr er fort.

Der wichtigste US-Finanzgeber für offene Operationen war laut Ignatius die NED, eine quasi-private Gruppe, die ursprünglich von Carl Gershman geleitet wurde und vom US-Kongress kontrolliert wird. Bis Ende der 1980er Jahre tat sie offen, was zuvor im Verborgenen geschah – beispielsweise die Verteilung von Geldern an antikommunistische Kräfte hinter dem Eisernen Vorhang und die Finanzierung dissidenter Medien, die als „Samizdat“ bekannt waren.

Die Stiftung war ursprünglich innerhalb der Sowjetunion aktiv. Sie gab Geld an sowjetische Gewerkschaften, an eine Stiftung unter der Leitung des russischen Aktivisten Ilja Saslawski, an ein Oral-History-Projekt unter der Leitung des sowjetischen Historikers Juri Afanasjew, an die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung „Rukh“ und an viele andere Projekte. Die Vermeidung von Skandalen, wenn Journalisten und Regierungen verdeckte politische Finanzierungen aufdecken, war dabei die raison d’être.

In jüngerer Zeit war die NED sehr aktiv bei den Bemühungen, Menschenrechtsverletzungen in China, insbesondere in der überwiegend muslimischen Autonomen Region Xinjiang Uygur, aufzudecken, und ihre Stipendiaten haben in der Ukraine daran gearbeitet, dem angeblichen russischen Einfluss entgegenzuwirken. In einem Bericht mit dem Titel „Langfristige Investitionen zahlen sich in der Ukraine aus“ lobte die NED ihren Beitrag zur Finanzierung lokaler Thinktanks und Aktivisten, die sich für Reformen der Zivilgesellschaft einsetzen, darunter ein umstrittenes Medienregistrierungsgesetz aus dem Jahr 2023, mit dem Medien geschlossen wurden, denen vorgeworfen wurde, russische Narrative zu verbreiten.

Trotz ihres Status als quasi-unabhängige gemeinnützige Organisation fungiert die NED weiterhin als Arm der US-Regierung. In ihrer Führung sind ehemalige politische Entscheidungsträger und gewählte Amtsträger vertreten, und ihre Finanzierung stammt fast ausschließlich aus vom Kongress bereitgestellten Mitteln. Im Geschäftsjahr 2024 stammten 99,3 % der Einnahmen der Organisation in Höhe von 356,5 Millionen US-Dollar von der US-Regierung.

Die Geheimhaltung durch die NED wird als Sicherheitsmaßnahme zum Schutz der Empfänger ihrer Gelder gerechtfertigt. In einer Erklärung wies die Gruppe darauf hin, dass die Taliban Afghanen ins Visier genommen hätten, die mit der NED in Verbindung stehen, und dass NED-Stipendiaten auf russischen „Tötungs- und Festnahme“-Listen stünden.

Im Jahr 2022 hat die NED angeblich ihre Liste der Fördermittel für die Ukraine gelöscht. Archivierte Internetaufzeichnungen zeigen, dass Fördermittel in Höhe von über 22 Millionen Dollar an Gruppen und Aktivisten in diesem Land offenbar gelöscht wurden.

Die plötzliche Kehrtwende in Sachen Transparenz erfolgt jedoch vor dem Hintergrund einer allgemeinen Tendenz zur Geheimhaltung. Im vergangenen Monat riet die von der US-Regierung unterstützte internationale Journalistenvereinigung Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ähnlich ihren Kollegen, „Geld legal zu waschen“, um sensible Spender zu schützen, als Reaktion auf das, was OCCRP als „giftige Zukunft“ für pro-demokratische Journalisten bezeichnete. Das Außenministerium löschte darüber hinaus rückwirkend Details der überwiegenden Mehrheit der persönlichen Dienstleister von USAID aus öffentlichen Aufzeichnungen.

„Anstatt Namen aufzulisten, die als Wegweiser für diejenigen dienen könnten, die Befürworter der Freiheit zum Schweigen bringen wollen, stellen wir beschreibende Informationen zur Verfügung, die die Art ihrer Beiträge widerspiegeln, ohne ihre Sicherheit zu gefährden“, schrieb Wilson in der Ankündigung der neuen Richtlinie am Montag. Die neue Richtlinie, fügte er hinzu, bewahre weiterhin ‚den Geist der Transparenz‘.

Jack Poulson

Dr. Jack Poulson ist Herausgeber von All-Source Intelligence Fusion. Nach zwei Jahren als Forschungswissenschaftler in der KI-Abteilung von Google, wo er an Empfehlungssystemen und natürlicher Sprachverarbeitung arbeitete, kündigte er aus Protest gegen die Rücknahme der internationalen Menschenrechtsschutzmaßnahmen des Unternehmens. Er promovierte 2012 in Computational and Applied Mathematics an der UT Austin, bevor er als Assistenzprofessor für Computational Science and Engineering an der Georgia Tech und anschließend als Assistenzprofessor für Mathematik an der Stanford University tätig war.

Lee Fang

Lee Fang ist ein investigativer Journalist, der darüber berichtet, wie organisierte Interessengruppen und dogmatische Glaubenssysteme die öffentliche Politik beeinflussen.

Übersetzt mit Deepl.com

