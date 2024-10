https://english.almayadeen.net/articles/opinion/rising-up-to–israel-s–terror-plot-in-northern-gaza



Aufbegehren gegen Israels Terrorplan im Norden des Gazastreifens

Hannan Hussain

Quelle: Al Mayadeen Englisch

4. Oktober 2024

Washington zeigt keine Anzeichen dafür, dass es „Israel“ entgegentreten will, während es Unterstützung für eine Terrorkampagne im Norden sammelt, die die Sicherheit von 300.000 Bewohnern des Gazastreifens effektiv bedroht.

Die israelische Besatzung Premierminister Benjamin Netanjahu erwägt angeblich einen Plan, um die Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen zu vertreiben und auf die „Kapitulation“ des palästinensischen Widerstands zu drängen. Dieser kriminelle Plan, der von einer Reihe pensionierter israelischer Militärgeneräle vorgeschlagen wurde, zielt darauf ab, den nördlichen Gazastreifen Palästinas in ein sogenanntes „Militärgebiet“ umzuwandeln. Die Rede von einer Kapitulation ist nichts Neues: Die Besatzungsmacht nutzt diese Rhetorik, um die palästinensische Solidarität zu bedrohen, während der Widerstand – und seine regionalen Verbündeten – vereint für die Verteidigung des Lebens, der Freiheiten und der unveräußerlichen Rechte der Palästinenser eintreten.

Mehrere Faktoren verdienen Beachtung, da Dutzende von Abgeordneten des Besatzungsparlaments – darunter drei amtierende Minister – Netanjahu drängen, den Belagerungsplan zu verabschieden. Erstens sind „Israels“ ungerechtfertigte Angriffe im Jemen, die anhaltende Bombardierung des Libanon und die Versuche, den Terrorismus im nördlichen Gazastreifen zu verstärken, Teil eines größeren, von „Israel“ selbst angezettelten Mehrfrontenkrieges. Zweitens ist der Plan auch ein Zeichen für die wachsende innenpolitische Verzweiflung Netanjahus. Seine Regierung ist bestrebt, die Aufmerksamkeit auf den Norden zu lenken, da die eklatanten Misserfolge bei der Freilassung von Geiseln offensichtlich sind.

Der Druck steigt. Die Familien der israelischen Geiseln lehnen Netanyahus Rhetorik zur Freilassung von Geiseln weiterhin ab und sehen darin eine Ausrede, um die Angriffe „Israels“ auf Gaza und sogar den Libanon auszuweiten. Netanyahus jüngster Plan, den Besatzungsterrorismus im Norden zu verstärken, ist eine Fortsetzung dieses brutalen Vorgehens und konzentriert sich in erster Linie auf den Machterhalt im eigenen Land. Erneut versammelten sich zahlreiche Israelis in Tel Aviv und forderten einen Austausch der Geiseln, während Netanjahu auf eine vollständige Vernichtung drängt.

Mit seinen Überlegungen zu einem durch die Besatzung unterstützten Terrorismus im nördlichen Gazastreifen steuert der Kriegsverbrecher seinen Kollisionskurs mit der Öffentlichkeit nur noch weiter an. Schließlich ändert dies nichts an der Tatsache, dass es Netanjahu angesichts seiner eigenen Rolle bei der Verhinderung indirekter Verhandlungen immer wieder nicht gelungen ist, sich als Verfechter von Geiselbefreiungen darzustellen. Die israelischen Pläne, den Norden des Gazastreifens zu terrorisieren und zu belagern, könnten daher weitere Unwahrheiten in Netanjahus innenpolitischer Geiselnahme-Rhetorik aufdecken und weitere strategische Begründungen für einen Widerstand an mehreren Fronten liefern, gegen den vorgegangen werden muss.

Es darf kein Zweifel an den umfassenderen völkermörderischen Motiven „Israels“ im Norden bestehen. So ist die Besatzung beispielsweise darauf bedacht, Überlebensressourcen wie Nahrung und Wasser erneut als Kriegswaffen gegen Palästinenser einzusetzen. Zu den ersten Anzeichen gehören die verwerflichen Äußerungen von Giora Eiland, einem ehemaligen Besatzungsgeneral, der damit gedroht hat, die Versorgung der Palästinenser, die im Norden bleiben wollen, einzuschränken. Indem Israel sich für diese Maßnahmen im Namen der Bekämpfung von Bedrohungen entscheidet, ist es bereit, sich einen Freibrief für den von der Besatzung geförderten Terrorismus zu verschaffen. Die Verschärfung des Terrorismus im Norden dient auch den umfassenderen israelischen Zielen, die Kontrolle über wichtige Korridore innerhalb des Gazastreifens zu erlangen, ein verwerflicher Schritt, der den Forderungen nach einem vollständigen Rückzug Israels zuwiderläuft.

Es gibt keine Rechtfertigung für Washingtons kriminelles Schweigen über den möglichen Angriff „Israels“ auf die Palästinenser. Die Bemühungen, den nördlichen Gazastreifen zur „militärischen Sperrzone“ zu erklären, zielen darauf ab, die Besatzung zu festigen, künftige Verhandlungen zu vereiteln und die Kontrolle über palästinensisches Land zu erzwingen. Dies ist wichtig, da Washington während der indirekten Waffenstillstandsverhandlungen die Parteien sehr schnell dazu aufforderte, Hindernisse für ein mögliches Abkommen aus dem Weg zu räumen. Und dennoch macht es eine kriminelle Ausnahme für die laufenden Pläne „Israels“.

Washington zeigt keine Anzeichen dafür, dass es „Israel“ zur Rede stellen will, während es Unterstützung für eine Terrorkampagne im Norden sammelt, die die Sicherheit von 300.000 Bewohnern des Gazastreifens gefährdet. Wo bleibt der Protest gegen potenzielle Hungertaktiken oder Bemühungen, den Norden des Gazastreifens zu einer neuen Kriegsfront zu machen? Es handelt sich um dasselbe völkermörderische Regime, das eine gezielte Hungerkampagne im Gazastreifen angeführt, eine von Menschen verursachte Hungersnot ausgelöst und den Boden für einen größeren regionalen Krieg bereitet hat. Anstatt diese drastische Eskalation im Norden zu verhindern, scheint Washington darauf zu beharren, „Israel“ mehr Straflosigkeit zu gewähren. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bekräftigte kürzlich seine uneingeschränkte Unterstützung für „Israel“, während Milliarden an Militärhilfe die US-Rhetorik einer „diplomatischen Lösung“ Lügen strafen. Wenn Netanjahu den Belagerungsplan vorantreibt, könnte die Komplizenschaft der USA die militärischen Interessen und Verteidigungsgüter Amerikas in der gesamten Region weiter gefährden.

Die Stimmung in der Region ist bereits aufgeheizt. Vom Libanon bis zum Gazastreifen will der Kriegsverbrecher Netanjahu die fortgesetzte Zerstörung als neue Normalität durchsetzen, vor allem durch die Verletzung der Souveränität von Nationen, die Festigung „Israels“ Besatzung und die Durchführung illegaler Attentate ohne Angst vor Konsequenzen. Diese Praxis könnte auf neue Grenzen stoßen, da die Widerstandskräfte in Palästina, im Libanon und darüber hinaus eine Annäherung untereinander signalisieren. Dies ist nach der Ermordung des Hisbollah-Führers Sayyed Hassan Nasrallah in Beirut deutlich zu erkennen.

Netanjahu wird sich irren, wenn er glaubt, dass Gaza und die souveränen Dynamiken im Nahen Osten seinem Diktat oder dem der kriegslüsternen Parlamentarier „Israels“ folgen. Dazu gehören auch Mitglieder, die den Plan zur Belagerung des nördlichen Gazastreifens auf „andere Teile des Streifens“ ausweiten wollen und dabei den Willen, die Legitimität, die Vielfalt und die Autonomie des palästinensischen Widerstands in Gaza und anderen besetzten Gebieten missachten.

Zusammenfassend sollte Eilands Plan für den nördlichen Gazastreifen als unverhohlener Versuch angesehen werden, den israelischen Terrorismus unter dem Vorwand, ihn zu bekämpfen, auszuweiten. Diese Ablenkungsmanöver werden die Entschlossenheit der Palästinenser nicht im Geringsten schwächen, aber sie werden die innenpolitische Gegenreaktion auf Geiseln verschärfen, die regionale Isolation „Israels“ weiter vorantreiben und den Widerstand an mehreren Fronten dazu zwingen, künftige Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Übersetzt mit Deepl.com

