Außer Rüstung fällt den herrschenden Typen nichts ein Ein Artikel von: Albrecht Müller



Johannes Pucher vom österreichischen Standard berichtet heute: „Von der Leyen will beim EU-Sondergipfel die Wiederaufrüstung Europas besprechen“. – Es ist schon sehr seltsam. Da bekriegen sich in alter Tradition mal wieder Teile Europas mit den Russen. Die Töne und Sprüche sind grotesk: Der deutsche Verteidigungsminister schlägt vor, kriegstüchtig zu werden; die deutsche Kommissionspräsidentin der EU, Frau von der Leyen, will beim nächsten EU-Gipfel die Wiederaufrüstung Europas besprechen. Warum bitte nicht abrüsten? Warum schlägt sie nicht vor, sich mit Russland auf Abrüstung zu verständigen? Sind diese Personen, von Pistorius bis von der Leyen, allesamt Lobbyisten der Rüstungswirtschaft? Albrecht Müller.



Dass es anders geht, haben auch wir Deutschen schon einmal gezeigt: Nach einer Phase der Aufrüstung, der Gründung der Bundeswehr und der Konfrontation, nach dem Bau der Mauer und vielen Sprüchen der Konfrontation und der Verachtung für den östlichen Teil Europas meldeten sich kluge Köpfe. Sie überlegten, dass positive Änderungen beim Nachbarn, beim Gegner vielleicht auch durch Abbau der Konfrontation bewirkt werden könnten. Sie gingen mit diesen Überlegungen in die Öffentlichkeit: „Wandel durch Annäherung“ verkündeten der damalige Regierende Bürgermeister und SPD-Vorsitzende Willy Brandt und sein Mitarbeiter Egon Bahr auf einer Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing im Sommer 1963. Das war also die Idee, sich anzunähern, sich zu verständigen, um so einen Wandel im damaligen Ostblock möglich zu machen, vielleicht sogar erst anzustoßen. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

