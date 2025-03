https://www.leftvoice.org/berlinale-2025-an-embarrassing-festival-of-self-censorship/



Berlinale 2025: Ein peinliches Festival der Selbstzensur

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin waren geprägt von Versuchen, pro-palästinensische Äußerungen zu zensieren.

Nathaniel Flakin

Berlinale, Wikimedia Commons, CC4

Erstmals veröffentlicht auf The Left Berlin

Die letztjährige Berlinale war von einem Skandal geprägt. Nachdem zwei Co-Regisseure des Dokumentarfilms „No Other Land“, ein Palästinenser und ein Israeli, in kurzen Reden Gleichberechtigung forderten, wurden sie von deutschen Politikern des Antisemitismus bezichtigt. In einer Bundestagsentschließung wurde dies als einer der „großen Antisemitismus-Skandale“ der letzten Jahre bezeichnet (Elon Musks „Römischer Gruß“ hingegen wurde kaum beachtet).

Ich beneide Tricia Tuttle nicht, die neue Leiterin der Berlinale, die versuchen muss, sich zurechtzufinden zwischen der fanatischen Unterstützung des deutschen Staates für die rechtsextreme Regierung Israels und den allgemein liberalen Ansichten der internationalen Kunstszene. Es gab widersprüchliche Signale wie einen Instagram-Post, der neun Monate zu spät kam und No Other Land verteidigte, und eine FAQ, in der die Menschen darüber informiert wurden, dass die sogenannte Antisemitismus-Resolution falsch und nicht rechtsverbindlich war.

Beschwichtigend

Das daraus resultierende Festival war ein peinliches Durcheinander. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland zeigte eine Diashow mit „Stars, die sich politisch äußern“, die wie ein Wettbewerb für beschönigende Botschaften aussah. „MENSCHLICHKEIT! LIEBE! WÄHLEN!“ Warum hat niemand daran gedacht, ein Schild mit der Aufschrift „DEMOKRATIE“ mitzubringen?

Die einzige Person, die von der Bühne aus eine tatsächliche politische Erklärung abgab, war Tilda Swinton, die auf einer Pressekonferenz den Boykott Israels verteidigte. Die Festivalleitung hingegen stellte einen Dokumentarfilm über David Cunio in den Mittelpunkt, der 2013 in einem Berlinale-Film mitgespielt hatte und derzeit als Geisel in Gaza festgehalten wird.

Mit anderen Worten: Sie wissen, dass ein Krieg im Gange ist, und haben sich entschieden, sich ausschließlich auf die Seite zu konzentrieren, die vom deutschen Imperialismus unterstützt wird. Der einzige Film aus Palästina handelte von Parkour in Gaza-Stadt. Ich hörte einen Offiziellen auf der Bühne über einen „Ort, den es nicht mehr gibt“ sinnieren, als würde er über Atlantis sprechen, das vom Meer verschluckt wurde.

Rassismus und die Polizei rufen

Es war einer Handvoll mutiger Künstler überlassen, über Politik zu sprechen. Jun Li, der Regisseur vonQueerpanorama, verlas eine Erklärung von Erfan Shkarriz, der das Festival boykottierte. Die Berliner Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Satzes „Vom Fluss zum Meer“ ein, den mehrere deutsche Gerichte für rechtmäßig erklärt haben.

Das ist die Berlinale 2025: Internationale Künstler einladen und sie dann der Polizei ausliefern.

Bei der Premiere eines Dokumentarfilms über die Diktatur in Paraguay hielt der jüdische Cutter Manuel Embalse eine ähnliche Rede, während er ein Palästinensertuch trug. Er schloss mit demselben Slogan, der weltweit als Aufruf zur Gleichberechtigung verwendet wird – er war nie, entgegen der Meinung der deutschen Staatsanwaltschaft, ein einzigartiges Kennzeichen einer bestimmten palästinensischen Fraktion.

Dirk Stettner, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, forderte die Absage des gesamten Festivals. Dies wäre der nächste logische Schritt: ein Einreiseverbot für internationale Künstler nach Deutschland.

Während die Wettbewerbsfilme größtenteils eher uninteressant waren, boten zwei spektakuläre Dokumentarfilme Opfern des deutschen Rassismus die Möglichkeit, ihre Geschichten zu erzählen.Das Deutsche Volk porträtiert die Familien der neun Menschen, die vor fünf Jahren in Hanau ermordet wurden. Sie werden derzeit von lokalen Politikern angegriffen, weil sie den Staat kritisieren.

Die Müllner Briefe erzählt von einem viel älteren Massenmord: den Brandanschlägen, bei denen 1992 in Mölln drei Menschen getötet wurden. Tausende Briefe wurden an die Überlebenden geschickt, aber schockierenderweise hat die Stadt Mölln diese Solidaritätsbotschaften 27 Jahre lang weggeschlossen. Jetzt werden sie der Öffentlichkeit präsentiert.

Mein Lieblingsfilm auf dem Festival war jedoch Hysteria, eine Satire auf das deutsche antirassistische Filmgenre. In einem Film im Film versucht ein türkisch-deutscher Regisseur, einen weiteren rassistischen Mord zu verarbeiten – den Brandanschlag von 1993 in Solingen, bei dem fünf Einwanderer ums Leben kamen. Die Filmemacher wollen alles richtig machen – aber einer der Flüchtlinge, die sie als Statisten engagieren, ist verärgert, als er sieht, dass für die Dreharbeiten ein Koran verbrannt wurde. Während alle versuchen, sich prinzipientreu zu verhalten, wird die Situation immer angespannter und absurder. Verschiedene Charaktere, die vom deutschen Rassismus betroffen sind – der Praktikant mit türkischem Vater, der wohlhabende Regisseur, die verschiedenen Flüchtlinge – streiten darüber, wer von weißen Privilegien profitiert und wer Kunst macht, die europäische Schuldgefühle lindert. Ein moralisch ambivalentes, urkomisches Meisterwerk!

Under the Radar

Das, was einer aussagekräftigen Stellungnahme zur Mitschuld Deutschlands am Völkermord am nächsten kommt, stammt möglicherweise von Radu Jude, der für das Drehbuch von Kontinental ’25 einen Silbernen Bären gewann. Ein Gerichtsvollzieher in Cluj, einer Stadt mit rumänischen, ungarischen und deutschen Traditionen, vertreibt einen armen Mann aus dem Keller, in dem er gerade noch überlebt. Er bringt sich um, und sie verbringt den Rest des Films damit, nach Erleichterung von der überwältigenden Schuld zu suchen, indem sie ihren Chef, ihren Ehemann, einen Priester, einen ehemaligen Schüler und viele andere Verrückte konsultiert.

Wie in jedem Film von Jude liegt der Fokus auf der Absurdität des Alltags. Der ständige und beiläufige Rassismus gegen die ethnisch ungarische Protagonistin aus der rumänischen Bevölkerungsmehrheit ist ein Beispiel dafür, ebenso wie der beiläufige Rassismus ethnischer Ungarn, der für Zuschauer, die mit den Stereotypen nicht vertraut sind, lustig ist. Indem sie sich daran erinnert, dass sie sich an die Regeln gehalten hat, spricht sie sich nicht frei, sondern hebt nur die billigen Ausreden hervor, mit denen Menschen unmenschliche Dinge tun – „Ich habe nur getan, was mir gesagt wurde!“ – deutsche Beamte sollten sich das ansehen.

Wie immer war die Berlinale auch voll von fadem Hollywood-Einheitsbrei und gescheiterten Projekten, die zu Recht nie veröffentlicht werden. Die politischen Botschaften waren immer noch vorhanden, aber sie waren viel schwerer zu finden als in den Vorjahren. Wer das Festival boykottierte, hat nicht viel verpasst.

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionary Berlin geschrieben. Er gehört dem autistischen Spektrum an.

Übersetzt mit Deepl.com

