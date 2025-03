https://strategic-culture.su/news/2025/03/03/were-minsk-agreements-peace-attempt-or-prelude-war/



Waren die Minsker Abkommen ein Friedensversuch oder ein Vorspiel zum Krieg?

Lorenzo Maria Pacini

3. März 2025

© Foto: Public domain

Solange die Vereinigten Staaten nicht lernen, ehrlich und transparent zu verhandeln, wird jeder Versöhnungsversuch auf fadenscheinigen Ideen und Heuchelei basieren.

Zehn Jahre nach den Minsker Abkommen 1 und 2 ist es an der Zeit, objektiv darüber nachzudenken, was einer der angespanntesten und am meisten missachteten Momente in der Geschichte der zeitgenössischen Diplomatie war.

Vor zehn Jahren

Die Kämpfe zwischen Kiew und Donbass sollten mit dem im September 2014 unterzeichneten Minsker Protokoll beigelegt werden, doch der Waffenstillstand scheiterte schnell. Nach schweren Verlusten und der Einkesselung der ukrainischen Streitkräfte in Debalzewe griffen Deutschland und Frankreich ein, um eine neue Friedensinitiative voranzutreiben. So wurde im Februar 2015 das Minsker-2-Abkommen von Kiew, Donbass, Deutschland, Frankreich und Russland unterzeichnet. Dieser Vertrag konzentrierte sich ausschließlich auf die Lösung des internen Konflikts zwischen Kiew und Donbass, ohne Russland ausdrücklich als Konfliktpartei zu erwähnen. Um die Ursachen der Krise anzugehen, wäre jedoch eine weitere Vereinbarung zwischen der NATO und Russland erforderlich gewesen, um die geopolitische Struktur Europas zu verwalten.

Minsk-2 sah den Abzug schwerer Waffen und eine diplomatische Verpflichtung Kiews im Donbass vor, mit der Zustimmung zu Verfassungsreformen, um die Autonomie der Region zu gewährleisten. Insbesondere hätte das ukrainische Parlament eine Resolution verabschieden müssen, um die Gebiete mit Sonderstatus gemäß dem Minsker Memorandum von 2014 zu definieren. Die Autonomie von Donbass zielte darauf ab, die lokalen sprachlichen und kulturellen Rechte zu schützen und möglicherweise einen künftigen NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern. Kiew hat jedoch nie einen Dialog mit Donbass aufgenommen und auch das erforderliche Gesetz nicht verabschiedet, wodurch die Umsetzung des Abkommens blockiert wurde.

Obwohl die Vereinigten Staaten das Minsk-2-Abkommen unterzeichnet und die Vereinten Nationen es als Resolution ratifiziert hatten, übte Washington keinen Druck auf Kiew aus, es einzuhalten. Die offizielle Position der USA war, dass Minsk-2 Bedingungen darstelle, die von Russland mit Gewalt durchgesetzt wurden, und dass seine Umsetzung daher bedeuten würde, den Forderungen eines Aggressors nachzugeben. Gleichzeitig begannen die Vereinigten Staaten, die Ukraine militärisch zu stärken, indem sie ihre Armee bewaffneten und ausbildeten, um das Kräfteverhältnis zu verschieben. Darüber hinaus sprachen sich mehrere amerikanische Beamte öffentlich gegen Minsk-2 aus und betrachteten es als inakzeptable Kapitulation vor Moskau.

Von 2015 bis 2022 proklamierten die Westmächte Minsk-2 weiterhin als den einzigen Weg zum Frieden, untergruben aber in Wirklichkeit dessen Umsetzung. Zunächst schienen nur die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich gegen den Vertrag zu sein, während Deutschland und Frankreich zu schwach schienen, um ihn durchzusetzen. In den folgenden Jahren trugen jedoch auch Berlin und Paris dazu bei, die Bedingungen des Abkommens neu zu definieren und neu zu verhandeln. Das Europäische Parlament schrieb Russland bei der Umsetzung sogar eine „besondere Verantwortung“ zu, obwohl Moskau laut Vertragstext nicht Teil des Konflikts war.

Nach der russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 gaben sowohl Angela Merkel als auch François Hollande zu, dass Minsk-2 nicht wirklich dazu gedacht war, einen dauerhaften Frieden zu schaffen, sondern vielmehr dazu, der Ukraine Zeit zu verschaffen, sich militärisch zu stärken. Merkel erklärte, dass das Abkommen einen Beitrag geleistet habe, weil Kiew stärker geworden sei, während Hollande bestätigte, dass der Krieg mit Russland nur auf dem Schlachtfeld gelöst werden könne. Ähnliche Aussagen wurden auch vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen, der zugab, dass er nie beabsichtigt hatte, Minsk-2 umzusetzen, und es vorzog, die Umsetzung zu verschieben, bis ein günstigerer Kontext erreicht sei. Der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko erklärte ebenfalls, dass das Ziel darin bestanden habe, Zeit zu gewinnen, um die ukrainische Armee zu stärken.

Das Versagen der Weltordnung, die Umsetzung des Minsker Abkommens zu garantieren, hat das Vertrauen in diplomatische Instrumente weiter untergraben. Der deutsche General Harald Kujat betonte, dass der Westen durch die Sabotage von Minsk-2 gegen das Völkerrecht verstoßen und zur Eskalation des Konflikts beigetragen habe. Jack Matlock, ehemaliger US-Botschafter in der UdSSR, erklärte, dass der Krieg hätte vermieden werden können, wenn Kiew Minsk-2 respektiert, den Donbass als autonome Region anerkannt und auf die NATO verzichtet hätte. Die NATO hat jedoch nie eine Verantwortung für den Ausbruch des Krieges übernommen.

Einfluss der USA in der Ukraine

Nach der Orangenen Revolution 2004 und vor allem nach dem Maidan 2014 haben die Vereinigten Staaten ihren Einfluss auf die ukrainische Regierung schrittweise ausgebaut. Zahlreiche amerikanische Staatsbürger haben wichtige Positionen in der ukrainischen Regierung übernommen, wie Natalie Jaresko (Finanzministerin), Aivaras Abromavičius (Minister für wirtschaftliche Entwicklung) und David Sakvarelidze (stellvertretender Generalstaatsanwalt). Der ehemalige georgische Präsident Micheil Saakaschwili wurde zum Gouverneur von Odessa ernannt. Dieses Muster der US-amerikanischen Einflussnahme war bereits in den 1990er und 2000er Jahren in den baltischen Staaten zu beobachten.

Der ukrainische Generalstaatsanwalt Viktor Schokin prangerte den amerikanischen Einfluss bei politischen Ernennungen an und behauptete, Washington betrachte die Ukraine als sein eigenes Lehen. Shokin wurde seines Amtes enthoben, nachdem er eine Untersuchung gegen das Energieunternehmen Burisma eingeleitet hatte, in dessen Vorstand Hunter Biden, der Sohn des damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden, saß. Letzterer übte Druck aus, um Shokins Absetzung zu erreichen, und drohte damit, eine Milliarde Dollar an Hilfsgeldern zu blockieren. Spätere Dokumente und Zeugenaussagen enthüllten Joe Bidens direkte Beteiligung an den Aktivitäten seines Sohnes in der Ukraine.

Nach 2022 nahm der amerikanische Einfluss auf Kiew noch weiter zu. Die CIA half bei der Umstrukturierung der ukrainischen Geheimdienste, insbesondere des GUR, und verwandelte ihn in eine operative Einheit, die gegen Russland ausgerichtet war. Dieser Dienst führte anschließend Operationen in Russland durch, darunter Angriffe auf pro-russische Persönlichkeiten.

Kiew und die Opposition

Nach 2014 säuberte Kiew systematisch jede pro-russische politische und kulturelle Opposition und festigte eine radikal nationalistische Identität. Die wichtigsten pro-russischen Parteien, wie die Partei der Regionen und die Kommunistische Partei, wurden aufgelöst. Als die Unterstützung für Selenskyj nachließ, verschärfte sich die Unterdrückung.

Auch unabhängige Medien wurden geschlossen oder unter staatliche Kontrolle gestellt. Im Jahr 2021 verbot Selenskyj drei oppositionelle Fernsehsender, und im Jahr 2023 wurde die Zensur weiter verschärft. Die Ukrainische Orthodoxe Kirche, die historisch mit Moskau verbunden ist, war das Ziel repressiver Maßnahmen, bei denen Priester verhaftet und Kirchengüter beschlagnahmt wurden.

Nach dem Staatsstreich von 2014 unterstützten NATO-Berater die Ukraine bei der Bewertung ihres eigenen Sicherheits- und Verteidigungssektors, was 2016 zur Genehmigung des umfassenden Hilfspakets für das Land führte. Ziel dieses Programms war es, „die Unterstützung der NATO für die Ukraine zu stärken und zu festigen“ sowie „ihre Streitkräfte gemäß den atlantischen Standards zu reformieren, um ihre Interoperabilität bis 2020 sicherzustellen“. Ein Bericht der US-amerikanischen Defense Intelligence Agency aus dem Jahr 2017 zeigte, dass der Kreml glaubte, Washington lege den Grundstein für einen Regimewechsel in Russland, eine Wahrnehmung, die durch die Ereignisse in der Ukraine noch verstärkt wurde.

Die Ukraine begann daher mit dem Aufbau einer von der NATO ausgebildeten Armee, die aus 700.000 aktiven Soldaten und einer Million Reservisten bestehen sollte. Von allen Mitgliedern des Atlantischen Bündnisses verfügten nur die Vereinigten Staaten und die Türkei über größere Streitkräfte, was die Ukraine zu einem strategisch wichtigen Frontstaat machte. Die Idee, die Ukraine als Stellvertretertruppe gegen Russland einzusetzen, wurde bereits 1993 von George Soros befürwortet, der sich eine neue Weltordnung mit der NATO als dominierender Institution vorstellte. Laut Soros hätten westliche Gesellschaften Schwierigkeiten, hohe Verluste unter ihren eigenen Soldaten zu akzeptieren, weshalb es kostengünstiger wäre, osteuropäische Truppen einzusetzen: „Die Kombination osteuropäischer Arbeitskräfte mit den technischen Fähigkeiten der NATO würde das militärische Potenzial des Bündnisses stärken, das Verlustrisiko für die Mitgliedstaaten verringern und damit eine Bremse für ihre Interventionsbereitschaft beseitigen.“

Washington betrachtete die Ukraine als wichtiges Instrument im Kampf gegen Russland als strategischen Rivalen. Im Jahr 2019 finanzierte das Amt für die alle vier Jahre stattfindende Überprüfung der Verteidigung der US-Armee einen 325-seitigen Bericht der RAND Corporation mit dem Titel „Extending Russia: Competing on Favorable Ground“, in dem Strategien untersucht wurden, um Moskau dazu zu drängen, sich militärisch oder wirtschaftlich zu übernehmen und innen- und außenpolitisch an Einfluss zu verlieren.

Der RAND-Bericht identifizierte die Ukraine als einen Bereich, in dem Russland „bluten“ würde und der strategische Möglichkeiten biete: „Die Bereitstellung von mehr militärischer Ausrüstung und Unterstützung für die Ukrainer könnte Russland dazu veranlassen, sich stärker in den Konflikt einzumischen, was die Kosten für das Land erhöhen würde.“ Es wurde jedoch auch das Risiko erkannt, eine russische Reaktion zu provozieren: „Dies könnte zwar die Kosten für Moskau erhöhen, gleichzeitig aber auch ein Problem für die Vereinigten Staaten und die Ukraine darstellen.“ Die Aussicht auf eine NATO-Erweiterung wurde auch als nützlich erachtet, um die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hoch zu halten: „Obwohl ein Beitritt der Ukraine zur Allianz kurzfristig unwahrscheinlich bleibt, könnte eine weitere Förderung des Beitritts die Entschlossenheit Kiews stärken und Moskau dazu veranlassen, seine Bemühungen zu intensivieren, um den Beitritt zu verhindern.“

Einige Analysten verglichen die Strategie mit der sowjetischen Intervention in Afghanistan: „Eine Erhöhung der militärischen Unterstützung für die Ukraine würde die Kosten für Russland erhöhen und dazu führen, dass es den Separatisten mehr Hilfe leistet, seine militärische Präsenz verstärkt und höhere Ausgaben tätigt.“ Die Strategie musste jedoch „sorgfältig kalibriert“ werden, um Russland zu zermürben, ohne einen umfassenden Krieg zu provozieren: „Eine verstärkte tödliche Unterstützung für die Ukraine würde Russlands größte Schwachstelle ausnutzen, aber sie musste so gehandhabt werden, dass die Kosten für Moskau steigen, ohne einen größeren Konflikt auszulösen, in dem Russland geografische Vorteile hätte.“

Im Jahr 2017 besuchten die US-Senatoren John McCain und Lindsay Graham ukrainische Truppen im Donbass, um sie zu ermutigen, den Konflikt gegen Russland zu verschärfen. McCain sagte: „Ich bin sicher, dass Sie gewinnen werden, und wir werden alles tun, um Ihnen das zu geben, was Sie brauchen.“ Graham bekräftigte: „Ihr Kampf ist unser Kampf. 2017 wird das Jahr der Offensive sein.“

Oleksii Arestovich, Berater von Präsident Selenskyj, sagte 2019 eine russische Invasion innerhalb von drei Jahren voraus. Seiner Meinung nach war der Beitritt der Ukraine zur NATO notwendig, um eine Absorption durch Russland zu verhindern, würde aber zu einem groß angelegten Konflikt führen. Arestovich war der Meinung, dass „die Bedrohung durch eine NATO-Mitgliedschaft Russland dazu gedrängt hätte, eine groß angelegte Militäroperation zu starten, um dieses Szenario zu vermeiden“. Er schätzte die Wahrscheinlichkeit einer russischen Invasion zwischen 2020 und 2022 auf „99,9 %“ und sah den Krieg als Chance: „Ein Sieg wäre garantiert, da es sich um einen Konflikt im Auftrag der NATO handeln würde.“

Unterdessen verstärkte auch die NATO ihre militärische Präsenz in den baltischen Staaten. Im Jahr 2020 stationierten die Vereinigten Staaten Mehrfachraketenwerfer in Estland, 70 Meilen von der russischen Grenze entfernt, und führten 2021 Übungen zur Simulation von Angriffen auf russische Luftverteidigungssysteme durch. In Moskau wurden diese Operationen als Provokationen angesehen, ähnlich denen, die Washington innerhalb seiner Grenzen nicht dulden würde.

Im Jahr 2021 beschleunigte die Ukraine den Prozess der Integration in die NATO-Standards, während die Vereinigten Staaten einen Beitrag zur Modernisierung ukrainischer Häfen leisteten, um amerikanische Kriegsschiffe aufzunehmen. Im selben Jahr kündigten die Ukraine und die NATO den Bau von zwei neuen Marinestützpunkten am Schwarzen Meer an, die vom Vereinigten Königreich finanziert werden.

Groß angelegte Militärübungen haben sich vervielfacht. An der Übung „Defender Europe 2021“ nahmen 28.000 Soldaten aus 27 Ländern teil, während an der Übung „Sea Breeze 2021“ im Schwarzen Meer 24 Nationen teilnahmen. Der Vorfall zwischen dem britischen Kriegsschiff HMS Defender und Russland bestärkte Moskau in der Auffassung, dass die NATO die Ukraine als strategischen Außenposten nutzt.

Im Juni 2021 erklärte Kurt Volker, ehemaliger US-Botschafter bei der NATO, dass die amerikanische Strategie gegenüber Russland auf Konfrontation basieren müsse: „Jede Art von Zugeständnis wäre ein Sieg für Putin. Erfolg ist Konfrontation.“ Im August 2021 unterzeichneten die Vereinigten Staaten und die Ukraine den Strategischen Verteidigungsrahmen USA-Ukraine, der Kiews Rolle als De-facto-Mitglied der NATO festigt.

Im Januar 2022 veröffentlichte Evelyn Farkas, eine ehemalige Pentagon-Beamtin, einen Artikel mit dem Titel „Die USA müssen sich auf einen Krieg mit Russland um die Ukraine vorbereiten“, in dem sie argumentierte, dass Washington den Rückzug Russlands aus der Ukraine und Georgien fordern und sich notfalls auf eine direkte militärische Konfrontation vorbereiten sollte.

Für Moskau signalisierten diese Entwicklungen die Unvermeidbarkeit einer Konfrontation.

Was bleibt

Das Scheitern der Minsker Vereinbarungen stellt eines der bedeutendsten diplomatischen Debakel in der Bewältigung des ukrainisch-russischen Konflikts dar und verdeutlicht die Unfähigkeit der multilateralen Diplomatie, eine umfassende militärische Eskalation zu verhindern. Oder besser gesagt, sie stellen die objektive Unmöglichkeit dar, mit dem Westen oder mit jemandem, der von ihm abhängig ist, zu verhandeln.

Das Fehlen eines verbindlichen Durchsetzungsmechanismus und unterschiedliche Auslegungen durch die Parteien haben die Umsetzung irreversibel untergraben. Die Ukraine bestand auf einem sequenziellen Ansatz, bei dem politische Zugeständnisse an Russland dem vorherigen Abzug der von Moskau unterstützten paramilitärischen Kräfte und der Wiederherstellung der ukrainischen Kontrolle über die Ostgrenzen des Landes untergeordnet wurden. Russland hingegen befürwortete eine gleichzeitige Umsetzung der Bestimmungen und forderte vor jeglichen Zugeständnissen in Sicherheitsfragen eine sofortige legislative Autonomie für die separatistischen Regionen.

Die strukturellen Unterschiede zwischen den Unterzeichnern und der mangelnde politische Wille Deutschlands und Frankreichs, Druck auszuüben, machten die Minsker Vereinbarungen zu einer diplomatischen Übung ohne nennenswerte Wirkung. Darüber hinaus verstärkte die Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der NATO das Gefühl der Unsicherheit in Russland und trug zur endgültigen Aushöhlung des Abkommens bei. Minsk II erwies sich letztendlich als ein reines Instrument der vorübergehenden Eindämmung und nicht als echter Rahmen für eine Befriedung, was dazu führte, dass die Krise in einen offenen Konflikt mündete und das Versagen der regionalen Sicherheitsgarantien bestätigte.

Solange die Vereinigten Staaten nicht lernen, ehrlich und transparent zu verhandeln, wird jeder Versöhnungsversuch auf fadenscheinigen Ideen und Heuchelei basieren.

Lorenzo Maria Pacini

Außerordentlicher Professor für Politische Philosophie und Geopolitik, UniDolomiti in Belluno. Berater für strategische Analyse, Nachrichtendienste und internationale Beziehungen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …