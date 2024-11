https://www.middleeastmonitor.com/20241104-autopsy-reveals-yahya-sinwar-hadnt-eaten-for-3-days-before-assassination/



Autopsie zeigt, dass Yahya Sinwar vor seiner Ermordung drei Tage lang nichts gegessen hatte

4. November 2024

Yahya Sinwar, Chef der palästinensischen islamischen Bewegung Hamas, in Gaza-Stadt am 14. April 2023 [Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images]

Eine von israelischen Gerichtsmedizinern durchgeführte Autopsie ergab, dass Hamas-Chef Yahya Sinwar vor seiner Ermordung am 16. Oktober drei Tage lang nichts gegessen hatte.

Laut Israel Hayom heißt es in dem Bericht: „Die Ergebnisse der Autopsie von Yahya Sinwars Leiche zeigten, dass er in den letzten 72 Stunden vor seinem Tod nichts gegessen hatte.“

Chen Kugel, Direktor des nationalen forensischen Instituts Israels, gab bekannt, dass einer von Sinwars Fingern entfernt wurde, um eine DNA-Probe zur Identifizierung zu erhalten, da er zuvor inhaftiert war und eine medizinische Akte existierte.

Darüber hinaus gab Kugel an, dass Sinwar zunächst mehrere Stunden überlebt hatte, aber schließlich an den schweren Hirnschäden starb, die durch eine Schusswunde verursacht wurden.

Viele wiesen auf die Details als Beweis dafür hin, dass Israels Handlungen zu einem „Hungerkrieg“ in Gaza beigetragen hatten, und widersprachen Behauptungen, dass Hamas-Mitglieder humanitäre Hilfe oder Lebensmittel für sich selbst abzweigten.

Sinwar wurde im August, eine Woche nach der Ermordung seines Vorgängers Ismail Haniyeh bei einem „zionistischen Überfall“, während er sich auf einem offiziellen Besuch im Iran befand, zum Leiter des politischen Büros der Hamas ernannt.

Israel betrachtet Sinwar als Drahtzieher hinter der „Al-Aqsa-Flutoperation“, die am 7. Oktober 2023 von palästinensischen Gruppierungen, darunter Hamas und Islamischer Dschihad, gegen israelische Siedlungen und Militärstützpunkte in der Nähe von Gaza durchgeführt wurde.

