https://www.palestinechronicle.com/inside-hamas-cyber-tactics-years-of-hacking-israeli-soldiers-phone-military-systems/



Hinter den Cyber-Taktiken der Hamas: Jahrelanges Hacken der Telefone und Militärsysteme israelischer Soldaten

5. November 2024

Lernen Sie die Cyber-Einheit der Hamas kennen. (Bild: Palestine Chronicle)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

Ein israelischer Militärbericht enthüllte, dass die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas über zwei Jahre vor der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 2023 einen Cyberangriff auf israelische Soldaten durchgeführt hat.

Laut Israels Channel 12 bestätigte die israelische Armee, dass die Hamas erfolgreich die Telefone von Soldaten gehackt und sensible Informationen gesammelt hat, die Berichten zufolge die Planung der Operation vom 7. Oktober unterstützten.

Die Untersuchung deutet darauf hin, dass die Hamas möglicherweise Überwachungskameras in israelischen Militärlagern gehackt hat, während gleichzeitig Soldaten Bilder aus diesen Lagern gepostet haben.

Die New York Times berichtete außerdem, dass Videoaufnahmen von Kameras, die an Hamas-Mitgliedern angebracht waren, die am 7. Oktober getötet wurden, auf detaillierte Kenntnisse über israelische Militäroperationen und Schwachstellen hindeuteten.

Berichten zufolge haben die Kämpfer Zugang zu einem Serverraum in einem israelischen Militärzentrum erhalten, was auf kritische Informationslücken hinweist.

Analysten haben darauf hingewiesen, dass die Hamas ihre Fähigkeiten im Bereich der Cyberkriegsführung seit über einem Jahrzehnt weiterentwickelt.

„Green Hat Hackers“

In einem im Januar letzten Jahres in Al-Jazeera veröffentlichten Artikel schrieb Mohamed Youssef eine kurze Untersuchung über die „Green Hat Hackers“ der Hamas, die Cyber-Truppe der palästinensischen Widerstandsbewegung, der es zeitweise gelungen ist, mit einfachsten Mitteln eine wichtige Rolle bei der Deaktivierung oder Kontrolle der technologischen Kommunikationsnetze Israels zu spielen.

Youssef nannte als Beispiel die App „Golden Cup“, eine kostenlos im Google Store erhältliche App für Android-Handys.

Diese einfache App wurde im Sommer 2018 auf den Markt gebracht und versprach, die schnellste Quelle für Spieltermine, Tore und Statistiken zu jedem WM-Spiel zu sein.

Die App wurde schnell von vielen Menschen auf der ganzen Welt heruntergeladen. Sie wurde auch von den Green Hat Hackers der Hamas heruntergeladen.

„Im Fall dieser App wird die Malware absichtlich nach dem Herunterladen der App aus dem Google Store installiert, um den von Google auferlegten Sicherheitsüberprüfungsprozess zu umgehen“, schrieb Youssef und fügte hinzu:

„Dies gab der Hackergruppe die Möglichkeit, Code aus der Ferne auf dem Smartphone auszuführen, sodass sie die volle Kontrolle darüber übernehmen und damit den Standort verfolgen, auf die Kamera und das Mikrofon zugreifen, Fotos hochladen, Anrufe abhören und Dateien vom Telefon extrahieren konnten.“

Durch diesen einfachen Trick gelang es dem militärischen Flügel der Hamas, eine riesige Menge an Daten von den Handys von möglicherweise Tausenden israelischen Soldaten zu sammeln.

Laut Youssef ist die Cyber-Einheit der Hamas weder weltberühmt, noch ist sie mit einer Regierung verbunden, was oft der Fall ist. Stattdessen ist sie talentorientiert und verlässt sich hauptsächlich auf menschliche Intelligenz im Gegensatz zu technologischer Infrastruktur.

Laut Youssef wurde der erste große Cyberangriff im Jahr 2012 durchgeführt. Die Hamas gab jedoch erst im Oktober 2022 bekannt, dass eine solche Einheit existiert.

Dies könnte damit zusammenhängen, dass es nicht mehr notwendig war, die Identität von Juma al-Tahla, dem Gründer der Einheit, geheim zu halten.

Al-Tahla wurde im Mai 2021 im Krieg von Israel ermordet, der den Palästinensern als „Schlacht um das Schwert Jerusalems“ bekannt ist.

Al-Aqsa-Flut

Die New York Times war eine von vielen Zeitungen, die über die Auswirkungen der Cyber-Einheiten der Hamas bei der Beschaffung genauer Informationen über die israelische Armee und den Geheimdienst vor der Operation vom 7. Oktober berichteten.

Während Israel versucht, die „Al-Aqsa-Flut“ als zufälligen Angriff darzustellen, der darauf abzielte, so viele Israelis wie möglich zu töten, ist das Gegenteil der Fall.

Die Kämpfer der Al-Qassam-Brigaden schienen genau zu wissen, wohin sie unterwegs waren und wo sich ihre militärischen Ziele befanden. Sie haben sogar die Reaktion der israelischen Armee vorweggenommen und es geschafft, einen Großteil ihrer Kommunikation vor und während der Operation selbst abzuschneiden.

Es wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass der Angriff vom 7. Oktober ohne die Cyber-Einheiten der Al-Qassam-Brigaden und die monatelange, wenn nicht sogar jahrelange Planung und Informationsbeschaffung nicht möglich gewesen wäre.

Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Kämpfer von Al-Qassam aufgefordert wurden, Computer und andere Kommunikationsgeräte von Militärbasen der israelischen „Gaza-Division“ zu transportieren, nachdem sie diese erfolgreich gestürmt hatten, und dies mit großer Leichtigkeit.

In den Medien und in den sozialen Medien wurden viele Behauptungen über die Nutzung der von diesen Geräten gesammelten Informationen aufgestellt, obwohl konkrete Informationen zu diesem Thema nach wie vor spärlich und nicht verifiziert sind.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …