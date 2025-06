https://www.commondreams.org/opinion/gaza-freedom-flotilla



Die Madleen, ein Schiff der Gaza-Freiheitsflottille, läuft am 1. Juni 2025 aus Catania, Italien, aus.

(Foto: Fabrizio Villa/Getty Images)

Gaza-Freiheitsflottille bricht zu ihrer Reise auf, um Israels illegale Blockade zu durchbrechen

Das Schiff ist ein Symbol für den unerschütterlichen Widerstand der Palästinenser und den wachsenden globalen Widerstand gegen Israels kollektive Bestrafung und gezielte Aushungerungspolitik.

Ann Wright

Common Dreams

02. Juni 2025

Das Segelboot Madleen der Gaza-Flottille ist am 1. Juni 2025 von Catania (Sizilien, Italien) zu einer siebentägigen Reise nach Gaza aufgebrochen, um die seit 40 Jahren andauernde illegale Seeblockade Gazas durch Israel zu durchbrechen und nun den seit 600 Tagen andauernden Völkermord an den Palästinensern in Gaza zu beenden.

Die Madleen mit ihrer 12-köpfigen Besatzung und den Teilnehmern verließ Catania, Sizilien, Italien, am Sonntag, dem 1. Juni 2025, gegen 16 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, nach vier sehr erfolgreichen Gemeinschaftsveranstaltungen in Catania, an denen jeweils mehrere hundert Mitglieder der örtlichen Gemeinde teilnahmen.

Die Madleen ist nach der ersten und einzigen Fischerin Gazas im Jahr 2014 benannt. Das Schiff ist ein Symbol für den unnachgiebigen Widerstand der Palästinenser und den wachsenden globalen Widerstand gegen Israels kollektive Bestrafung und gezielte Aushungerungspolitik.

Ihr Stapellauf erfolgt nur einen Monat, nachdem israelische Drohnen das Conscience, ein weiteres Hilfsschiff der Freedom Flotilla, in internationalen Gewässern vor der Küste Maltas bombardiert haben – was sowohl die Dringlichkeit als auch die Gefahr dieser Mission zur Durchbrechung der Blockade des Gazastreifens unterstreicht.

Vor einem Monat, am 1. Mai 2025, bombardierte das israelische Militär das Schiff „Conscience“ der Gaza-Flottille in internationalen Gewässern vor der europäischen Insel Malta, als die Flottille bereit war, rund 35 Teilnehmer an Bord zu nehmen. Der Bombenangriff erfolgte wenige Stunden nach dem Überflug eines israelischen Militärflugzeugs vom Typ C-130 Hercules über Malta.

Im Rahmen der internationalen Komplizenschaft, die „Conscience“ daran zu hindern, Malta zu verlassen, übte die US-Regierung zweifellos Druck auf den kleinen Pazifikstaat Palau aus, der durch den „Compact of Free Association“ von US-Finanzhilfen abhängig ist, um die Flagge und die Zulassung der ‚Conscience‘ zu entziehen, was am Nachmittag des 1. Mai, nur wenige Stunden vor der Bombardierung der „Conscience“ durch das israelische Militär, geschah.

Die Madleen transportiert dringend benötigte Hilfsgüter für die Bevölkerung von Gaza, darunter Babynahrung, Mehl, Reis, Windeln, Damenhygieneartikel, Wasserentsalzungsgeräte, medizinische Hilfsgüter, Krücken und Kinderprothesen.

Die Freedom Flotilla Coalition betont, dass es sich hierbei um einen friedlichen Akt zivilen Widerstands handelt. Alle Freiwilligen und Besatzungsmitglieder an Bord der Madleen sind in Gewaltfreiheit geschult. Sie segeln unbewaffnet, vereint durch die gemeinsame Überzeugung, dass die Palästinenser die gleichen Rechte, Freiheiten und Würde verdienen wie alle anderen Menschen auch.

Die Freedom Flotilla Coalition ruft dazu auf:

Regierungen, die sichere Durchfahrt für die Madleen und alle humanitären Schiffe zu gewährleisten;

Medien, über diese Mission genau und integer zu berichten;

Menschen mit Gewissen überall, sich dem Schweigen zu widersetzen und sich für Gaza einzusetzen.

An Bord der Madleen befinden sich:

1. Mark Van Rennes (Besatzung) Niederlande

2. Reva Seifert Viard (Besatzung) Frankreich

3. Pascal Maurieras (Besatzung) Frankreich

4. Sergio Toribio (Besatzung) Spanien

5. Thiago Ávila (Lenkungsausschuss der Freedom Flotilla) (Brasilien)

6. Yasemin Acar (Lenkungsausschuss der Freedom Flotilla) (Deutschland)

7. Rima Hassan (Mitglied des Europäischen Parlaments) Frankreich

8. Greta Thunberg (Klimaschützerin) Schweden

9. Yanis M’Hamdi (Journalist) Frankreich

10. Suayb Ordu (Ingenieur) Türkei

11. Omar Fayad (Al Jazeera-Reporter) Frankreich

12. Baptiste Andre (Arzt) Frankreich

Ann Wright

Ann Wright ist eine 29-jährige Veteranin der US-Armee und der Army Reserves, die als Oberstleutnantin in den Ruhestand trat, und eine ehemalige US-Diplomatin, die im März 2003 aus Protest gegen den Irakkrieg zurücktrat. Sie war in Nicaragua, Grenada, Somalia, Usbekistan, Kirgisistan, Sierra Leone, Mikronesien und der Mongolei im Einsatz. Im Dezember 2001 gehörte sie zu dem kleinen Team, das die US-Botschaft in Kabul, Afghanistan, wiedereröffnete. Sie ist Mitautorin des Buches „Dissent: Voices of Conscience“ (Dissens: Stimmen des Gewissens).

Vollständige Biografie >

Übersetzt mit Deepl.com

