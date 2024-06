https://redflag.org.au/article/bassem-tamimi-a-hero-of-the-palestinian-resistance



Bassem Tamimi vor und nach der israelischen Verhaftung FOTOS: @PALMENA_IC ON X

Bassem Tamimi: ein Held des palästinensischen Widerstands

Von Jasmine Duff

16. Juni 2024

Bassem Tamimi, ein prominenter Anführer des palästinensischen Widerstands im besetzten Westjordanland, ist nach mehr als sieben Monaten Gefangenschaft endlich aus einem israelischen Militärgefängnis entlassen worden. Auf einem Foto, das der palästinensische Botschafter im Vereinigten Königreich auf X gepostet hat, sieht Bassem Tamimi ausgemergelt aus, sein schwarzes T-Shirt hängt von seinem Körper herab, seine Arme sehen eher aus wie die eines hungernden Kindes als die eines 57-Jährigen, und sein Gesicht ist viel schmaler als bei seiner Festnahme.

„Ich habe in dieser Nacht nicht geschlafen, als ich ihn sah. Er hatte eine sehr schwierige Zeit und hätte da drin sterben können“, sagte Waleed, Bassems Neffe, über einen Botendienst zu Red Flag.

Bassem wurde am 29. Oktober verhaftet und in Verwaltungshaft genommen, was dem israelischen Militär die Möglichkeit gab, ihn sechs Monate lang ohne Anklage festzuhalten. Ende April wurde ein neuer sechsmonatiger Haftbefehl ausgestellt. Nach einer gerichtlichen Überprüfung wurde er schließlich freigelassen, wie die in London ansässige Nachrichtenseite The New Arab berichtet. Während Bassem inhaftiert war, weigerte sich das Militär, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe aufzulisten.

Im Oktober 2022 wurde sein Neffe, der 19-jährige Qusay Tamimi, von israelischen Streitkräften in Nabi Saleh ermordet. Er hatte gegen einen israelischen Angriff in Nablus protestiert, bei dem fünf Palästinenser getötet und Berichten zufolge zwanzig weitere verwundet wurden. Damals sagte Bassem gegenüber Red Flag:

„Die Politik des zionistischen Kolonialismus besteht aus Töten, Gewalt und Terrorismus, um den Willen des palästinensischen Volkes im Kampf um das Recht auf Selbstbestimmung, nationale Unabhängigkeit und Befreiung vom Kolonialismus zu brechen … Während sie am Eingang des Dorfes Reifen anzündeten, schossen die Soldaten vom Militärturm Qusay mit scharfen Kugeln in die Brust.

„Er fiel zu Boden und starb in weniger als zwanzig Minuten. Er kam als Märtyrer in das Krankenhaus. Dies beweist nur, dass die Brutalität und Gewalt der zionistischen Besatzung dazu dient, jede palästinensische Bewegung zu unterdrücken, die für Freiheit und Unabhängigkeit kämpft und versucht, ihre Ausbreitung auf die umliegenden palästinensischen Gebiete zu verhindern.“

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Beerdigung von Qusay holten sie Bassem ab – wie Tausende andere, die für ihre Rechte eintreten.

Nach Angaben von Addameer, einer in Jerusalem ansässigen Organisation für die Rechte von Gefangenen, befinden sich von den insgesamt 9 300 politischen Gefangenen im Westjordanland derzeit 3 410 Palästinenser in Verwaltungshaft. Angesichts der willkürlichen Inhaftierung ist es nicht übertrieben, sie als Geiseln zu bezeichnen. Amnesty International stellte im vergangenen Jahr fest, dass sich Anfang Oktober rund 1.300 Personen in Verwaltungshaft befanden. Die Menschenrechtsorganisation beschrieb die weit verbreitete Anwendung von Folter durch israelische Soldaten und Gefängniswärter, einschließlich „Schlägen und Demütigungen von Palästinensern, während sie mit verbundenen Augen, entkleidet und mit gefesselten Händen festgehalten werden“.

Bassems Mut und Entschlossenheit halten die Hoffnung im Dorf Nabi Saleh, westlich von Ramallah, seit zwei Generationen am Leben. Als Soldaten 2009 eine der Wasserquellen des Dorfes beschlagnahmten, organisierte Bassem wöchentliche Demonstrationen gegen den israelischen Diebstahl palästinensischen Landes. Er und andere Aktivisten bildeten Dorfkomitees im gesamten Westjordanland, um Proteste und Streiks zu koordinieren. Sie vernetzten die lokalen Komitees im halb-formalen Koordinationskomitee für den Volkskampf (Popular Struggle Coordination Committee).

Doch selbst wenn Palästinenser friedlich protestieren, versucht das israelische Militär mit Terror, sie zum Schweigen zu bringen. Bassem ist mehr als ein Dutzend Mal verhaftet worden. Im Jahr 1993 wurde er vom Shin Bet, dem israelischen Sicherheitsdienst, so schwer gefoltert, dass er einen Blutsturz erlitt und mehrere Monate lang teilweise gelähmt war. Seine Lebensgefährtin Nariman und ihre Kinder, darunter die prominente Aktivistin Ahed Tamimi, wurden ebenfalls mehrfach inhaftiert.

Auch wenn Bassem Tamimi jetzt frei ist, wird es nicht das letzte Mal sein, dass diese Familie zur Zielscheibe wird.

Wir in Australien und auf der ganzen Welt müssen Bassems Beispiel folgen und weiterhin für ein freies Palästina marschieren, Streikposten aufstellen und Besetzungen durchführen.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …