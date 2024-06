https://mondoweiss.net/2024/06/weekly-briefing-losing-the-prophetic/





Der jüdische Theologe Marc H. Ellis ist diese Woche im Alter von 71 Jahren gestorben. Sein Werk über den Kampf zwischen dem Imperium und dem Prophetischen im zeitgenössischen jüdischen Leben ist heute aktueller denn je.

Weekly Briefing: Der Verlust des Prophetischen

Von Adam Horowitz

16. Juni 2024

Diese Woche ist der jüdische Theologe Marc H. Ellis im Alter von 71 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Marc H. Ellis war bestrebt, eine jüdische Theologie der Befreiung zu definieren. Seine Schriften und Vorträge haben über mehrere Jahrzehnte hinweg unzählige Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst, mich eingeschlossen.

Wir hatten das große Glück, Marc mehrere Jahre lang als Autor bei Mondoweiss zu haben, wo er eine Kolumne mit dem Titel Exil und das Prophetische schrieb. Dieser Name verweist auf ein großes Thema in Marcs Arbeit: den Kampf zwischen dem Imperium und dem Prophetischen im zeitgenössischen jüdischen Leben.

Für Marc war das Prophetische, die Herausforderung der Macht, die wahre Bedeutung des Judentums. Dies ist ein Thema, über das er und ich diskutieren würden. Sein Glaube an eine jüdische Partikularität gegen meinen zugegebenermaßen säkularen Glauben an die Universalität des Rufs nach Gerechtigkeit (den er in Wahrheit nie leugnen würde). Und doch beharrte er darauf, dass es dieser prophetische Imperativ sei, mit dem die Juden in einzigartiger Weise zu ringen hätten, insbesondere in der heutigen Zeit mit dem Aufkommen und der Vorherrschaft des Zionismus. In seiner ersten Kolumne für uns schrieb er: „Das Prophetische ist unser Eingeborenes. Es explodiert direkt vor unseren Augen“. Dies ist die Geschichte, die er in den Jahrzehnten seiner Arbeit erzählt hat.

Für Marc wurde der wahre Kern des Judentums auf dem Altar des Zionismus geopfert, oder wie er es oft nannte, das konstantinische Judentum, die giftige Verbindung von Religion und Staatsmacht. Wenn Sie ihn jemals sprechen gesehen oder seine Schriften gelesen haben, kennen Sie wahrscheinlich seine Vision, in der er sich vorstellte, wie ein Apache-Hubschrauber während eines Sabbat-Gottesdienstes aus einer Thora-Arche fliegt. Wie Sie sich vorstellen können, ist seine Arbeit heute aktueller denn je.

Es gibt einen Artikel von ihm, den wir vor mehr als 10 Jahren veröffentlicht haben und über den ich in den letzten 8 Monaten des Völkermordes in Gaza oft nachgedacht habe. In diesem Artikel mit dem Titel Burning Children“ (Brennende Kinder) kehrte Marc zu einem der großen Themen seiner Arbeit zurück – wie das amerikanisch-jüdische Leben und die Theologie durch die Erfahrung des nationalsozialistischen Holocausts und die Herausforderung, die die jüdische Unterdrückung in Palästina für diese Weltsicht darstellt, geprägt wurden. In dem Artikel bezieht er sich auf Rabbi Irving Greenberg, der die jüdische Theologie in den USA nach dem Holocaust mitgestaltet hat, und schreibt:

In einem Aufsatz von 1974 schrieb Rabbi Greenberg zum ersten Mal über die brennenden Kinder des Holocausts als Herausforderung für die jüdische Zukunft. Ich habe diese Passage oft zitiert:

„Nach dem Holocaust sollte keine Aussage, weder theologisch noch anderweitig, gemacht werden, die in Gegenwart der brennenden Kinder nicht glaubwürdig ist.“

Rabbi Greenbergs Beschwörung der brennenden Kinder wurde für mich auf eine andere Weise lebendig, als ich während des ersten palästinensischen Aufstands 1988 und 1989 palästinensische Krankenhäuser besuchte. Dort sah ich Palästinenser jeden Alters, vor allem aber Jugendliche, die von israelischen „Gummigeschossen“ getroffen worden waren. Einige kämpften um ihr Leben. Andere waren bereits hirntot. Ich besuchte die Eltern und Geschwister der Verletzten. Über den Betten hingen Märtyrerfotos der Kinder, eingerahmt von Kefiyas.

Nachdem ich die Krankenhäuser verlassen hatte, schrieb ich ein Gedicht über meine Erfahrungen. Ich benutzte Rabbi Greenbergs eindringliches Wort über brennende Kinder, um meine Erfahrungen in den Krankenhäusern auszudrücken. In dem Gedicht stellte ich die Frage, ob diese palästinensischen Kinder nicht wie die Kinder des Holocausts ebenfalls verbrannt wurden. Ich hatte das Gefühl, dass die palästinensischen Kinder, die ich sah, in vielerlei Hinsicht „unsere“ Kinder waren. Wir teilen eine gemeinsame Menschlichkeit als Anfänger, aber als Jude wusste ich, dass ihre Verbrennung“ unsere Verantwortung ist.

Auch wenn Rabbi Greenberg dies nicht beabsichtigt hat, hat sich seine Aussage zum Holocaust auf die Palästinenser ausgeweitet, die „brennen“, diesmal durch die Hand von Juden. Welche theologische Erklärung können wir über Gott abgeben, die für die brennenden Kinder des Holocaust – und für Palästina – einen Sinn ergibt?“

Und er beendete den Artikel, der 2014 geschrieben wurde:

Juden sind in der Tat durch die Geschichte gezüchtigt – durch den Holocaust und jetzt durch Palästina.

Denn in Gaza brennen gerade überall Kinder.

Ich habe in der vergangenen Woche oft an Marc gedacht, als wir den Artikel veröffentlichten, und mir die Diskussionen vorgestellt, die wir geführt hätten. Wie kann man nicht trauern und wütend sein über das unvorstellbare Verbrechen, Kinder zu verbrennen, wenn man Reem Hamadaqas erschütternde Schilderung des israelischen Angriffs gelesen hat, bei dem 14 Mitglieder ihrer Familie getötet wurden, oder wenn man die wichtigen Berichte von Tareq Hajjaj über das Massaker im Flüchtlingslager Nuseirat gelesen hat. In diesem Bericht sagte der 11-jährige Tawfiq Abu Youssef gegenüber Mondoweiss: „Ich blieb stundenlang unter den Trümmern. Ich habe nicht einen Moment daran gedacht, dass ich überleben und das Leben wiedersehen könnte. Ich hatte den Tod genug erlebt, als ich unter den Trümmern lag. Das war der Tod.“ Ich kann mir vorstellen, dass Marc diese Geschichten heraufbeschwören würde, um zu zeigen, dass der Kampf gegen das Imperium nach wie vor von zentraler Bedeutung ist, weshalb die Unterdrückung, der wir selbst in den USA ausgesetzt sind, immer weiter zunimmt.

Er wäre auch der erste, der darauf hinweisen würde, dass das Prophetische, auch wenn es geschwächt ist, sich weigert, sich zu unterwerfen. Ich weiß, dass er auf Anna Rajagopals vernichtende Anklage des Diskurses über „jüdische Werte“ energisch reagiert hätte, und trotz der überwältigenden Umarmung des „Empire-Judentums“ durch die jüdische Gemeinschaft würde er diejenigen ermutigen, die einen anderen Weg in die Zukunft einschlagen.

Ein Moment mit Marc, den ich nie vergessen werde, war ein Gespräch, das er und ich vor Jahren führten, als ich einen seiner Artikel redigierte. Er sagte mir, ob wir es wüssten oder nicht, unsere Arbeit bei Mondoweiss dokumentiere das Ende der jüdischen ethischen Geschichte. Ich war damals beeindruckt von der Kraft dieser Aussage und bin es heute noch. Wenn ich über Marcs Tod nachdenke, ist das keine Verantwortung, die ich auf die leichte Schulter nehme.

Marc wird uns sehr fehlen, und doch war noch nie so klar, dass sein Vermächtnis und sein Werk weiterleben werden. Wie Marc wahrscheinlich sagen würde, kann das Prophetische nicht sterben. In der Tat hat Marc uns das in seinen eigenen Worten gesagt: „Die jüdische Prophetie wird überleben; sie wird weiterhin jene Juden begleiten und verfolgen, die Ungerechtigkeit gegen Palästinenser ermöglichen und aufrechterhalten.“

Adam Horowitz ist leitender Redakteur von Mondoweiss.

