Eine kurze Geschichte über den Diebstahl und Handel palästinensischer Organe durch Israel

Seit über drei Jahrzehnten gibt es Beweise dafür, dass israelische Ärzte palästinensische Organe entnehmen und damit direkt gegen das Völkerrecht verstoßen. Diese gestohlenen Körperteile wurden nicht nur für Transplantationen und Forschungszwecke verwendet, sondern auch verkauft, um Profit zu machen.

Von Healthcare Workers for Palestine

22. Februar 2025 6

Menschen beobachten, wie einige der 84 Leichen von Palästinensern, die von israelischen Streitkräften übergeben wurden, am 5. August 2024 in einem Massengrab in Khan Younis im südlichen Gazastreifen beigesetzt werden. (Foto: Abdullah Abu Al-Khair / APA Images)

Am 5. August 2024, dreihundertdrei Tage nach Beginn ihres völkermörderischen Angriffs auf die Bevölkerung von Gaza, brachte die israelische Besatzungsmacht die Leichen von 89 Palästinensern in einem Schiffscontainer nach Khan Younis zurück. Die Lebenden, die verzweifelt versuchten, ihre Angehörigen zu identifizieren, wurden stattdessen mit der Verkörperung des Massensterbens konfrontiert. Bis zur Unkenntlichkeit verwest, war von ihrer Geschichte nichts mehr zu erkennen. Waren dies die Leichen gefolterter Häftlinge? Waren es Leichen, die aus geschleiften Gräbern in Gaza gestohlen wurden? Die Besatzungsmacht weigerte sich, dies zu sagen. Da palästinensische Beamte keine DNA-Tests durchführen konnten, waren sie nicht in der Lage, die Leichen zu identifizieren, und hatten keine andere Wahl, als sie Beutel für Beutel in einem einzigen großen Grab in der Nähe des Nasser-Krankenhauses zu beerdigen.

Euro Med Monitor hat auch mehrere solcher Fälle dokumentiert. Das israelische Militär (IOF) wurde dabei beobachtet, wie es Dutzende von Leichen aus Gräbern und von den Straßen rund um den Al-Shifa Medical Complex und das Indonesian Hospital im nördlichen Gazastreifen holte. Auch darüber gab es zahlreiche Berichte aus ganz Gaza. Nach dem Waffenstillstand, als die Menschen in Gebiete zurückkehrten, aus denen sich die IOF zurückgezogen hatte, fanden sie weitere Hinweise auf Leichen in Massengräbern. Laut Euro Med wurden „Bedenken hinsichtlich des Organraubs an den Leichen von Euro-Med Monitor geäußert, der Berichte von medizinischen Fachkräften in Gaza zitierte, die einige Leichen nach ihrer Freilassung schnell untersuchten. Diese medizinischen Fachkräfte fanden Hinweise auf Organraub, darunter fehlende Ohrschnecken und Hornhäute sowie andere lebenswichtige Organe wie Lebern, Nieren und Herzen.“ Weiterlesen bei mondoweiss.net

