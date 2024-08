https://www.middleeasteye.net/news/noa-argamani-freed-israeli-captive-says-misquoted-about-hamas-mistreatment



Befreite israelische Gefangene Noa Argamani sagt, sie sei von Israel verwundet worden, nicht von der Hamas

Argamani dementiert Berichte, wonach palästinensische Kämpfer ihr den Kopf rasiert und sie während der Gefangenschaft geschlagen hätten, und sagt, ihre Verletzungen seien auf einen israelischen Angriff zurückzuführen

Noa Argamani, die während des Hamas-Angriffs am 7. Oktober zusammen mit anderen Israelis vom Nova-Musikfestival entführt wurde, trifft sich am 21. August 2024 mit Vertretern der G7-Botschaft in Tokio (AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

23. August 2024

Noa Argamani, eine israelische Frau, die im Juni aus der Gefangenschaft der Hamas in Gaza befreit wurde, sagte am Freitag, dass ihre Verletzungen durch einen israelischen Luftangriff während ihrer Rettungsaktion verursacht wurden und nicht durch einen Angriff der Hamas.

Vor Diplomaten der G7-Staaten schilderte Argamani am Mittwoch in Tokio ihren Leidensweg, nachdem sie während des Angriffs vom 7. Oktober von bewaffneten palästinensischen Gruppen gefangen genommen worden war.

Zwei Tage später gab sie jedoch auf Instagram eine Erklärung ab, in der sie erklärte, einige ihrer Äußerungen seien falsch zitiert und aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Im Gegensatz zu einigen israelischen Medienberichten stellte Argamani klar, dass sie nicht von palästinensischen Kämpfern geschlagen oder ihr Haar rasiert wurde.

„Ich kann nicht ignorieren, was hier in den letzten 24 Stunden passiert ist, als meine Worte aus dem Zusammenhang gerissen wurden“, schrieb sie und bezog sich dabei auf die israelische Medienberichterstattung über ihre Rede in Tokio.

„Die Hamas-Mitglieder haben mich nicht geschlagen, als ich in Gefangenschaft war, und sie haben mir auch nicht die Haare abgeschnitten; ich wurde durch den Einsturz einer Mauer verletzt, der von einem Piloten der israelischen Luftwaffe verursacht wurde“, fügte sie hinzu.

„Als Opfer des 7. Oktober weigere ich mich, noch einmal von den Medien zum Opfer gemacht zu werden“.

Argamani, 26, gehörte zu den vier israelischen Gefangenen, die während eines israelischen Angriffs auf die Flüchtlingslager Nuseirat und Deir al-Balah im Gazastreifen im Juni gerettet wurden, bei dem mindestens 236 Palästinenser, meist Frauen und Kinder, ums Leben kamen.

In ihrer Aussage am Donnerstag bezeichnete Argamani ihr Überleben als ein „Wunder“.

„Es ist ein Wunder, denn ich habe den 7. Oktober überlebt, ich habe diesen Bombenangriff überlebt und ich habe auch die Rettung überlebt.“

Argamani betonte, dass die Freilassung der verbleibenden israelischen Gefangenen oberste Priorität für ihre Regierung haben sollte.

Ihr Freund Avinatan Or befindet sich nach wie vor in Hamas-Gefangenschaft und gehört zu den 105 Personen, die im Gazastreifen festgehalten werden, darunter 34, die das israelische Militär als tot gemeldet hat.

„Avinatan, mein Freund, ist immer noch dort, und wir müssen sie zurückholen, bevor es zu spät ist. Wir wollen nicht noch mehr Menschen verlieren, als wir bereits verloren haben“, sagte Argamani.

In einem Gespräch mit Middle East Eye nach ihrer Entführung betete Argamanis Vater für Frieden und ein Ende des Leidens sowohl der Entführten als auch der Palästinenser in Gaza.

„Wir müssen das Töten zwischen uns und den Palästinensern beenden, damit es ein für alle Mal echten Frieden zwischen diesen beiden Ländern geben kann“, sagte er kurz nach dem Angriff am 7. Oktober.

Übersetzt mit Deepl.com

