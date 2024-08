https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/israel-plans-colony-unesco-heritage-site-land-theft-surges



Israel plant Kolonie auf UNESCO-Kulturerbe, während der Landraub zunimmt

Von Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

23. August 2024

Palästinenser inspizieren am 16. August 2024 die von jüdischen Siedlern verursachten Schäden im Dorf Jit im besetzten Westjordanland.

Mohammed Nasser APA-Bilder

Als eine Gruppe von mehr als 100 jüdischen Pogromisten, die maskiert und mit Pistolen und automatischen Gewehren bewaffnet waren, letzte Woche in der palästinensischen Stadt Jit im nördlichen besetzten Westjordanland einen Palästinenser töteten, andere verletzten und Häuser niederbrannten, verurteilte die israelische Regierung sie umgehend.

„Es handelt sich um eine extreme Minderheit, die der gesetzestreuen Siedlungsgemeinschaft und der gesamten Siedlung sowie dem Namen und dem Status Israels in der Welt schadet“, schrieb Isaac Herzog, Israels Präsident, auf X, früher Twitter.

Das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu forderte Berichten zufolge die Verhaftung und den Prozess gegen „die Verantwortlichen für jegliche Straftat“.

In der Tat wurden insgesamt vier Siedler verhaftet.

Die Siedler schossen auf palästinensische Dorfbewohner, warfen Steine auf ihre Häuser und setzten ihre Fahrzeuge und Häuser in Brand, berichtete das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte.

Siedler schossen dem 23-jährigen Rashid Mahmoud al-Sadeh in die Brust und töteten ihn auf der Stelle.

Eine Stunde nach dem Angriff der Siedler schlossen sich die israelischen Streitkräfte dem Angriff an, trieben die Palästinenser gewaltsam auseinander und „hinderten sie daran, die Brände zu löschen, die ihre Häuser und Fahrzeuge verzehrten“.

Die israelischen Streitkräfte „feuerten scharfe Kugeln und Tränengaskanister in die Luft und unternahmen nichts, um den Amoklauf der Siedler zu stoppen“. Stattdessen sorgten sie dafür, dass sich die Siedler sicher aus dem Dorf zurückzogen.

Die israelischen Besatzungstruppen riegelten die Eingänge des Dorfes ab und blockierten Krankenwagen und Rettungsdienste.

„Dieses Verbrechen ist Teil eines breiteren Spektrums von Gewalttaten, die durch die andauernde Aufwiegelungskampagne israelischer Minister angeheizt werden“, sagte PCHR.

„Solche Angriffe werden durch die institutionalisierte Straffreiheit für Siedlergewalt angetrieben, die von Israels höchster politischer und militärischer Ebene unvermindert unterstützt wird.“

Die Siedler sind der Staat

Doch die Behauptung der israelischen Regierung, eine Handvoll Siedler seien die faulen Äpfel in einer ansonsten „gesetzestreuen Siedlung“, ist ein Versuch, davon abzulenken, wem die Siedler eigentlich dienen, und das Siedlungsprojekt als Ganzes zu beschönigen.

Die Siedler sind die Fußsoldaten des israelischen Siedlerstaates, und wie der jüngste Angriff auf Jit zeigt, arbeiten sie eng mit der Armee zusammen.

Der Anstieg der Siedlergewalt seit dem 7. Oktober ist nicht auf eine Minderheit von Schurken zurückzuführen, wie die von den USA und einigen europäischen Staaten verhängten Sanktionen glauben machen wollen.

Die Vereinigten Staaten, Frankreich, das Vereinigte Königreich und andere Verbündete Israels, die das Vorgehen im Gazastreifen stets unterstützt haben, haben in den letzten Monaten Sanktionen gegen eine kleine Zahl israelischer Siedler angekündigt.

Dies ist ein offensichtlicher Versuch, die Aufmerksamkeit von ihrer Mitschuld an Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza abzulenken und gleichzeitig den falschen Eindruck zu erwecken, dass die Gewalt der Siedler von ein paar schlechten Äpfeln verursacht wird. Die Sanktionen sollten sich, wenn sie überhaupt ernst gemeint sind, gegen Israel und seine Führer richten, nicht gegen ein paar Einzelpersonen.

Die Siedler sind ein wesentlicher Bestandteil der israelischen Politik der Siedlerkolonisierung, die von Natur aus gewalttätig ist und sich beschleunigt, seit alle Augen auf Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza gerichtet sind.

„Die Gewalt der Siedler ist untrennbar mit Israels umfassenderer Politik verbunden, die darauf abzielt, die volle Souveränität über das Westjordanland zu erlangen und seinen Plan zur ethnischen Säuberung der Palästinenser fortzusetzen“, so das PCHR.

Was der israelische Präsident Herzog als „gesetzestreue Siedlungsgemeinschaft“ bezeichnet, bezieht sich lediglich auf das israelische Recht, das gegenüber den Siedlern ohnehin kaum durchgesetzt wird.

In Wirklichkeit sind die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, und auf den syrischen Golanhöhen nach internationalem Recht illegal und gelten als Kriegsverbrechen.

Mit dem Bau von Siedlungen begeht Israel immer wieder Menschenrechtsverletzungen an der besetzten palästinensischen Bevölkerung, einschließlich der Zerstörung von Häusern, der Zwangsumsiedlung und des Landraubs.

Siedlung auf UNESCO-Gelände

Unterdessen treibt die israelische Regierung Pläne für den Bau jüdischer Siedlungen auf dem Land des palästinensischen Dorfes Battir voran, das 2014 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde.

Mit der Ernennung durch die UNESCO sollte die einzigartige, uralte Agrarlandschaft und Kultur von Battir vor Israels Plänen zum Bau der Trennmauer geschützt werden.

„Die Kulturlandschaft von Battir umfasst antike Terrassen, archäologische Stätten, in Felsen gehauene Gräber, landwirtschaftliche Türme und vor allem ein intaktes Wassersystem, das durch ein Sammelbecken [und] Kanäle repräsentiert wird“, so die UNESCO. „Die Integrität dieses traditionellen Wassersystems wird von den Familien von Battir garantiert, die davon abhängig sind.“

Die Weltkulturorganisation fügt hinzu, dass „das von den Familien von Battir genutzte Wasserverteilungssystem ein Zeugnis für ein altes egalitäres Verteilungssystem“ ist, das bis in die Antike zurückreicht.

In diesem Monat hat die Zivilverwaltung – der bürokratische Arm der militärischen Besatzung Israels – eine Karte mit einer „blauen Linie“ um das Land von Battir herum veröffentlicht, die es für den Bau der so genannten Nahal Heletz-Siedlung ausweist.

Die „blaue Linie“ stellt Land dar, von dem die israelische Regierung behauptet, es sei „Staatsland“ und könne daher gestohlen und kolonisiert werden. Bei einem großen Teil des Landes handelt es sich um privates Land, das seit Generationen von den Familien Battir gehalten und gepflegt wird – wie dies auch bei dem Land im gesamten Westjordanland der Fall ist, das Israel kolonisiert.

Israels pseudo-juristische Manöver sind eine Scharade eines juristischen Prozesses, um seinen unverhohlenen Diebstahl von palästinensischem Land mit vorgehaltener Waffe zu beschönigen.

Sie zielen darauf ab, „das Siedlungsunternehmen zu legitimieren“, erklärt die Siedlungsbeobachtungsstelle Peace Now.

Die Palästinenser haben jedoch keine Möglichkeit, ihre Rechte durch das israelische Gerichtssystem zu verteidigen, in dem viele der Richter selbst Siedler sind.

Die Besatzung hatte ursprünglich 30 Hektar für den Bau der Siedlung vorgesehen. Die neue „blaue Linie“ beschlagnahmt weitere 150 Hektar als „Staatsland“ und weitere 130 Hektar für eine mögliche zukünftige Entwicklung, so Peace Now – alles innerhalb des UNESCO-Weltkulturerbes.

„Die neue Siedlung in Nahal Heletz wird eine isolierte Enklave tief im palästinensischen Gebiet schaffen“, so die Gruppe weiter. Sie ist aber zweifellos nur als Ausgangspunkt für eine künftige Expansion gedacht.

Nahal Heletz ist eine von fünf Siedlungen, die das israelische Kabinett im Juni genehmigt hat, vier davon waren Außenposten – ein Begriff, den Israel für kleine neue Kolonien verwendet, die von Siedlern angeblich sogar unter Verletzung israelischer Vorschriften errichtet wurden.

„Das Tempo, mit dem die Grenzen der blauen Linie und das Staatsland erklärt werden, ist beispiellos“, so Peace Now.

Bezalel Smotrich, der ultrarechte israelische Finanzminister, und Netanjahu „treiben die De-facto-Annexion unerbittlich voran und missachten dabei eklatant die UNESCO-Konvention, die Israel unterzeichnet hat“, so Peace Now.

Fakten vor Ort

Als der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, letzte Woche auf die geplante Siedlung in Battir angesprochen wurde, sagte er, dass „jede einzelne dieser neuen Siedlungen die wirtschaftliche Entwicklung und die Bewegungsfreiheit der Palästinenser behindern würde“.

Bemerkenswert ist, dass Patel nicht darauf hinwies, dass die israelischen Siedlungen gegen das Völkerrecht verstoßen.

Auf die Frage, ob der Widerstand der USA gegen die Siedlungen deren Bau stoppen würde, wies Patel den Siedlungsausbau als „einseitige israelische Maßnahmen“ zurück und schlug vor, dass die USA nichts dagegen unternehmen sollten.

„Sie haben sich gegen Hunderte von Siedlungsankündigungen ausgesprochen, und sie werden alle gebaut. Welchen Sinn hat es also, immer wieder zu sagen, dass Sie dagegen sind?“ fragte BBC-Korrespondent Tom Bateman.

„Es ist wichtig für uns, unsere Perspektive und unseren Standpunkt deutlich zu machen“, antwortete Patel.

Damit ist der Prozess auf den Punkt gebracht, der damit beginnt, dass vermeintlich „extremistische“ Siedler palästinensisches Land stehlen, und der in Fakten vor Ort gipfelt, die die Vereinigten Staaten mehr als bereitwillig tolerieren.

Die israelische Regierung erlaubt und unterstützt die Siedler bei der Errichtung von Außenposten und erkennt sie dann offiziell an.

Sobald sie von der israelischen Regierung als offizielle Siedlungen anerkannt sind, reagieren die USA mit leerer Rhetorik über die Ausweitung der Siedlungen, die die todgeweihte „Zweistaatenlösung“ behindert.

Nach Angaben der UN-Beobachtungsgruppe OCHA haben Siedler seit dem 7. Oktober mindestens 1.270 Angriffe auf Palästinenser verübt.

Darunter waren auch Angriffe, bei denen Palästinenser verletzt wurden und Sachschäden entstanden.

Israelische Siedler bedrohen Palästinenser mit Waffengewalt, zerstören ihr Eigentum, behindern ihren Zugang zu Wasser, zerstören ihre Bäume, beschädigen ihre Fahrzeuge, stehlen ihr Eigentum und schüchtern sie ein und greifen sie körperlich an.

Diese Gewalt ist geplant und kalkuliert, um die Palästinenser davon abzuhalten, ihr Land zu bewirtschaften oder zu betreten, damit die Siedler es sich nehmen können, der israelische Staat den Diebstahl anerkennen kann und die Vereinigten Staaten die Palästinenser dann zu einem „Kompromiss“ drängen können, indem sie das Land in einem künftigen „Friedens“-Vertrag aufgeben.

Vom 7. Oktober 2023 bis Mitte August dieses Jahres hat Israel im besetzten Westjordanland über 1.400 Gebäude in palästinensischem Besitz abgerissen, beschlagnahmt oder zum Abriss gezwungen, mehr als ein Drittel davon sind bewohnte Gebäude.

Das sind doppelt so viele Abrisse wie im gleichen Zeitraum vor dem 7. Oktober.

Durch diese Abrisse wurden etwa 3.200 Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben, darunter 1.400 Kinder.

