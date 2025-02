https://www.wsws.org/en/articles/2025/02/19/segy-f19.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Bei der Bundestagswahl schüren die vier größten Parteien Deutschlands Hass gegen Flüchtlinge und fordern höhere Militärausgaben und Krieg

Johannes Stern

19. Februar 2025

Olaf Scholz, links, von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Alice Weidel von der faschistischen Partei Alternative für Deutschland (AFD) geben sich die Hand, bevor sie an einer Fernsehdiskussion in Berlin, Deutschland, am Sonntag, den 16. Februar 2025, teilnehmen. Es handelt sich um zwei der deutschen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Rechts ist Robert Habeck von den Grünen zu sehen. [AP Photo/Kay Nietfeld]

Der gesamte Wahlkampf für die Bundestagswahl in Deutschland war ein widerwärtiges Spektakel. Alle Parteien im Bundestag (Parlament) übertreffen sich gegenseitig darin, Hass gegen Flüchtlinge zu schüren, mehr deutsche und europäische Ausgaben für die Aufrüstung zu fordern und sich bei der faschistischen Alternative für Deutschland (AfD) anzubiedern.

Dies war auch charakteristisch für die sogenannte „Quad“-Debatte der vier führenden Kandidaten für das Amt des nächsten Kanzlers, die am Sonntagabend auf mehreren Kanälen ausgestrahlt wurde. Neben dem amtierenden Kanzler Olaf Scholz (Sozialdemokrat, SPD) nahmen seine Herausforderer Friedrich Merz (Christdemokrat, CDU/CSU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) an der Live-Diskussion teil.

Die Debatte begann mit einer Hasstirade gegen Flüchtlinge, an der sich alle vier Teilnehmer und die Moderatoren beteiligten. Auf Nachfrage erklärte Scholz, er stehe zu seiner Aussage vom vergangenen Herbst in der führenden Wochenzeitung „Der Spiegel“, dass er endlich „in großem Umfang abschieben“ wolle.

Es gehe darum, „alles zu tun, um irreguläre Migration zu begrenzen“, sagte er. Deshalb sei sie bereits „im letzten Jahr um 100.000 reduziert worden“ und es werde „in diesem Jahr eine weitere Reduzierung um 100.000 geben“. Außerdem sagte Scholz: „Was Abschiebungen betrifft, so gab es seit meinem Amtsantritt einen Anstieg um 70 Prozent.“ Und natürlich sei dies „nicht genug und muss fortgesetzt werden“.

Als Reaktion auf Merz‘ Kritik, die Bundesregierung sei zu nachlässig und „die einzige in ganz Europa, die immer noch Flüchtlinge aus Afghanistan nach Deutschland bringt“, prahlten Scholz und Habeck, sie hätten kürzlich „einen Abschiebeflug nach Afghanistan organisiert“ und versprachen, dass „weitere Flüge organisiert werden“.

Weidel ihrerseits kündigte an, dass die AfD die „illegale Einwanderung stoppen werde, indem wir unsere Grenzen sichern und Kriminelle und Illegale in diesem Land konsequent abschieben“. Sie wiederholte im Wesentlichen nur, was auch Scholz, Merz und Habeck gesagt hatten. Bezeichnenderweise kommentierte die Moderatorin Pina Atalay die Aussagen von Weidel mit den Worten, dass diese sich „nicht so sehr von den anderen“ unterscheide.

Die Hetze gegen Flüchtlinge und die damit verbundene Stärkung und Einbindung der Faschisten in Regierung und Staat dient zwei zentralen Zielen: der Spaltung der Arbeiterklasse und der Errichtung eines Polizeistaats, um Deutschland wieder zu einer führenden Militärmacht aufzubauen und es „kriegsfähig“ zu machen, wie der SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, nachdem Deutschland zwei Weltkriege verloren hatte.

Die offene Zerrüttung der transatlantischen Beziehungen auf der Münchner Sicherheitskonferenz und die jüngsten Drohungen der USA, Europa bei der Ausplünderung der Ukraine zu umgehen, da Washington versucht, direkt mit Putin zu verhandeln, treiben diese Entwicklung auf die Spitze. Die herrschende Klasse in Deutschland reagiert darauf mit einem regelrechten Rausch massiver Militärausgaben und Kriegstreiberei.

Besonders aggressiv trat Habeck auf, der zuvor eine Verdreifachung der regulären Militärausgaben auf 3,5 Prozent des BIP (fast 150 Milliarden Euro) gefordert hatte. „Deutschland, die nächste Bundesregierung, egal wer drin ist, muss sich in den Dienst der europäischen Stärke stellen, damit wir standfest sind“, mahnte er. „Es geht darum, das zu verteidigen, was in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde“, sagte er, und wir dürfen uns angesichts dieser Ankündigungen ‚unter keinen Umständen vor Amerika niederwerfen‘. Andernfalls würden wir aufgeben, ‚was uns stark macht und was uns ausmacht‘.

Habecks Hauptsorge gilt nicht Trumps faschistischer Agenda oder der der AfD, sondern vielmehr, dass die NATO-Kriegsoffensive gegen Russland unvermindert fortgesetzt wird – auch wenn dies die Gefahr einer nuklearen Eskalation mit sich bringt. Er warf Weidel und der AfD vor, sich Putin „zu unterwerfen“, und fügte aggressiv hinzu: „Grüße nach Moskau, liebe Grüße nach Moskau.“

Scholz war genauso streitlustig wie Habeck. Auf die Frage, ob Deutschland und die Europäer mit den direkten Gesprächen zwischen den USA und Russland nun „endgültig am Katzentisch der Weltpolitik gelandet“ seien, antwortete der Kanzler: „Wir als Europäer werden nicht zulassen, dass über die Ukraine hinweg entschieden wird. Wir werden auch nicht zulassen, dass man sich zum Beispiel darauf einigt, dass die Ukraine entmilitarisiert wird.“ Im Gegenteil, Kiew brauche eine sehr starke Armee, damit das Land nach Abschluss eines Friedensabkommens nicht erneut überfallen werde.

In Wirklichkeit hat weder die US- noch die europäische Politik etwas mit „Frieden“ zu tun. Durch die Einkreisung Russlands haben die NATO-Mächte vor fast drei Jahren zunächst die reaktionäre Invasion russischer Truppen in die Ukraine provoziert. Und jetzt zeigen die wachsenden Konflikte zwischen Washington auf der einen Seite und Brüssel und Berlin auf der anderen Seite, dass es den imperialistischen Mächten nie um „Freiheit“ oder gar „Demokratie“ ging, sondern um geopolitische Macht und die Kontrolle über Rohstoffe.

Trumps Forderung, dass Kiew die Hälfte seiner Seltenerd-, Lithium- und Titanvorkommen an die USA abtreten soll, um im Gegenzug Unterstützung im Wert von 500 Milliarden Dollar zu erhalten, hat eine wütende Reaktion der europäischen Mächte, angeführt von Berlin, hervorgerufen. Sie wollen die enormen Rohstoffvorkommen der Ukraine – und die noch größeren Russlands – für sich selbst nutzen und sind bereit, die Kriegsanstrengungen fortzusetzen, um sie zu erhalten.

„Aus Europa kam mehr Unterstützung für die Ukraine als aus den USA“, betonte Scholz. Deutschland allein habe ‚44 Milliarden Euro an Unterstützung aufgebracht, einschließlich der Kosten für ukrainische Flüchtlinge‘, und ‚28 Milliarden Euro an Militärhilfe bereitgestellt, zugesagt oder geliefert‘, und fügte hinzu, dass ‚wir die Ukraine weiterhin umfassend unterstützen werden‘.

Merz, der wie Habeck bereits angekündigt hat, dass er als Kanzler Kiew mit Taurus-Langstrecken-Marschflugkörpern beliefern will, die Moskau erreichen können, ließ keinen Zweifel daran, dass der deutsche Imperialismus sich erneut auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet. Man könne „fest davon ausgehen“, dass Putin „nicht davor zurückschrecken wird, die Grenzen noch weiter zu überschreiten“. Er habe „NATO-Territorium im Visier. Und darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Das stellt die Realität auf den Kopf. Tatsächlich ist es die herrschende Klasse in Deutschland, die trotz ihrer barbarischen Verbrechen im 20. Jahrhundert erneut „Grenzen überschreitet“, nach Osten drängt und dabei wild um sich schlägt. Merz warf Scholz vor, das Militärbudget nicht schnell genug erhöht zu haben und den Vorschlag von Verteidigungsminister Pistorius, „die Wehrpflicht Stück für Stück wieder aufzubauen, einfach verpuffen zu lassen“.

Scholz erwiderte, es sei seine Regierung gewesen, die „dazu beigetragen hat, dass wir jetzt mehr für die Bundeswehr ausgeben“. Als er 2018 unter Kanzler Merkel (CDU) Finanzminister wurde, waren es noch 37 Milliarden Euro und „jetzt sind es 80 Milliarden Euro. Und wenn man die anderen NATO-Ausgaben hinzurechnet, sind es 90 Milliarden Euro.“ Und natürlich müsse es so weitergehen, sagte er. Wenn man langfristig noch mehr für Verteidigung ausgeben wolle als 2 Prozent des BIP, müsse man einen Weg finden, dies zu finanzieren.

Die Behauptungen von Scholz und Habeck, dass sie im Gegensatz zu Merz die massiven Ausgaben für die Aufrüstung nicht „auf Kosten der Schieneninfrastruktur, der Straßen, des Gesundheitswesens, der Renten und der Pflege“ (Scholz) finanzieren würden, sind nur Wahlgetöse. Unter der Regierung Schröder-Fischer (1998-2005) organisierten SPD und Grüne die größte regressive soziale Umverteilung von Vermögen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Sozialkürzungen und die Lockerung des Arbeitsschutzes in den „Hartz“-Gesetzen stürzten Millionen von Arbeitnehmern und ihre Familien in die Armut, was sich in den letzten Jahren noch verschärft hat. Mit den geplanten Rüstungsausgaben wird von den verbliebenen sozialen und demokratischen Rechten nichts mehr übrig bleiben.

Die Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) warnte auf ihrer Wahlveranstaltung am Samstag vor dieser Entwicklung und stellte den Kriegstreibern die Einheit der internationalen Arbeiterklasse und ein sozialistisches Programm entgegen. Die SGP „kandidiert bei der Bundestagswahl, um sich der Krieg und Austerität befürwortenden Parteienkoalition entgegenzustellen. Gemeinsam mit unseren Schwesterparteien der Vierten Internationale auf der ganzen Welt bauen wir eine internationale Bewegung auf, um den Wahnsinn von Krieg, Massenentlassungen und Lohnkürzungen zu stoppen“, heißt es in der SGP-Wahlerklärung. Und weiter:

Der Europäischen Union der Banken und Konzerne, des Massensterbens und des Krieges stellen wir die Perspektive der Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa entgegen – die Einheit der europäischen Arbeiterklasse, um die Macht der Banken und Konzerne zu brechen. Anstatt gegeneinander zu kämpfen, rufen wir die russischen und ukrainischen Arbeiter dazu auf, sich gegen die Kriegstreiber in ihren jeweiligen Ländern zu vereinen.

– Gegen die EU der Banken und Konzerne, des Massensterbens und des Krieges! Für die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa!

– Verteidigt demokratische Rechte!

– Gleiche Rechte für Migranten und Flüchtlinge!

