Bündnis Sahra Wagenknecht BSW vs. Die Linke – Wer überzeugt wirklich?

Frieden: Das BSW ist die einzige konsequente Friedenspartei!Wir lehnen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ab und benennen Kriegsverbrechen überall – ob in der Ukraine oder in Gaza. Die Linke stimmt im Bundesrat für Waffenlieferungen an die Ukraine, prominente Köpfe der Partei unterstützen die Wiedereinführung der Wehrpflicht & sogar Taurus-Lieferungen!