https://www.palestinechronicle.com/mafia-style-tactics-francesca-albanese-recounts-german-intimidation-harassment/



„Mafia-Taktiken“ – Francesca Albanese berichtet von Einschüchterung und Schikanen in Deutschland

28. Februar 2025

Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese spricht auf einer Veranstaltung in Berlin. (Foto: Videomitschnitt)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Die UN-Expertin Francesca Albanese enthüllt, wie deutsche Behörden ihr mit Verhaftung drohten und „mafiaähnliche Taktiken“ anwendeten, um Diskussionen über Palästina zum Schweigen zu bringen.

Die UN-Sonderberichterstatterin für das besetzte Palästina, Francesca Albanese, berichtete am Donnerstag in einem Exklusivinterview mit dem FloodGate-Podcast von Palestine Chronicle über die Einzelheiten ihrer jüngsten Erfahrungen in Deutschland.

Am 18. Februar umstellte die deutsche Polizei eine Veranstaltung in Berlin mit Albanese, nachdem die Organisatoren aufgrund des starken politischen und rechtlichen Drucks zweimal gezwungen waren, die Veranstaltung in immer kleinere Veranstaltungsorte zu verlegen.

Ursprünglich sollte die Veranstaltung an der Freien Universität Berlin stattfinden, wurde aber zunächst unter Druck verlegt und dann nach weiteren Widerständen erneut verlegt.

Albanese beschrieb die Situation als Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen die Meinungsfreiheit in Deutschland, insbesondere in Bezug auf Palästina.

Sie gab bekannt, dass sie von deutschen Behörden mit Verhaftung, Schikanen und Einschüchterung bedroht wurde, weil sie über den israelischen Völkermord und den Siedlerkolonialismus gesprochen hatte.

„Mir wurde mit Verhaftung gedroht, und das war sehr belastend, weil mir noch nie mit Verhaftung gedroht wurde. Ich bin Anwältin. Ich sollte nicht in dieser Situation sein“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie nur aufgrund ihrer diplomatischen Immunität als UN-Beamtin einer Inhaftierung entgangen sei.

Trotz ihrer Rolle als UN-Expertin stand Albanese unter außerordentlichem Druck, einschließlich Interventionen deutscher Politiker und des israelischen Botschafters, die sie daran hindern wollten, an Universitäten zu sprechen.

Albanese verglich ihre Situation mit der des UN-Sonderberichterstatters Richard Bennett, der dreimal in das von den Taliban kontrollierte Afghanistan gereist ist, ohne solchen Drohungen ausgesetzt zu sein.

„Der Grund, warum (die Verhaftung) nicht stattgefunden hat, ist, dass die Vereinten Nationen klargestellt haben, dass ich bei der Ausübung meiner Funktionen Privilegien und Immunitäten genieße und Deutschland einen so negativen Präzedenzfall geschaffen hätte„, erklärte sie.

“Mafia-ähnliche Taktiken“

Albanese beschrieb, wie die deutschen Behörden Zwangstaktiken einsetzten, um ihre Veranstaltungen zu blockieren – eine Druckkampagne, die sie mit ‚mafia-ähnlichen Taktiken‘ verglich.

„Das ist nicht nur Zensur. Das ist Einschüchterung. Das ist Schikane. Das sind mafiöse Taktiken„, sagte sie.

„Was ist das für eine Demokratie, wenn die Polizei Veranstaltungsorte und Organisatoren einschüchtert, nur weil jemand es wagt, über Palästina zu sprechen?“, fragte sie.

„Jenseits der moralischen Krise“

Über ihre persönliche Tortur hinaus sprach Albanese die sich verschärfende moralische Krise Deutschlands in Bezug auf seine unerschütterliche Unterstützung für Israel an.

„Ich denke, dass wir uns bereits jenseits der moralischen Krise befinden. Es gibt eine Umarmung zwischen Israel und Deutschland. Menschlich verstehe ich zwar einen Teil davon, aber ich finde es auch widerlich. Es ist keine gesunde Umarmung“, sagte sie.

Laut Albanese hat diese politische Ausrichtung zu einer weit verbreiteten Unterdrückung propalästinensischer Stimmen in Deutschland geführt. Sie wies darauf hin, dass die Polizei seit Monaten Menschen, die sich mit Palästina solidarisieren, festnimmt, schikaniert und sogar verprügelt.

„Das Ergebnis ist, dass sich heute niemand mehr äußern möchte – nicht einmal Denkfabriken, die Zivilgesellschaft, Menschenrechtsorganisationen oder sogar Akademiker“, warnte sie.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …