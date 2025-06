Beifall für den Angriffskrieg Von Susann Witt-Stahl

https://www.jungewelt.de/artikel/502006.israel-lobby-in-der-brd-beifall-f%C3%BCr-den-angriffskrieg.html



Aus: Ausgabe vom 16.06.2025 , Seite 4 / Inland Israel-Lobby in der BRD

Beifall für den Angriffskrieg

»Point of no Return«: Rechte in Deutschland feiern Israels Attacke gegen Iran

Von Susann Witt-Stahl

Annette Riedl/dpa Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, auf einer Demo in Berlin (16.9.2024)

Die israelischen Luftschläge gegen den Iran beflügeln Machtphantasien der transatlantischen Rechten in Deutschland. Die Zielmarke gab am Freitag mittag der zeitweise in Berlin tätige Militärsprecher der israelischen Armee in Reserve vor: »Wir sind an einem Point of no Return«, sagte Arye Sharuz Shalicar dem Internetportal Apollo News und äußerte die Hoffnung, »dass wir diesmal die Arbeit wirklich zu Ende bringen«. So wie im Gazastreifen die Hamas müsse auch die »islamofaschistische Diktatur« zerstört werden.

Anderes als der »Sturz« dieses »gefährlichsten Protagonisten des globalen Antisemitismus« ist auch für Stephan Grigat, aggressiver Iran-Kriegs-Lobbyist mit stattlicher Reichweite, nicht denkbar, wie er in Welt-TV verkündete. Grigat, bis heute Chefideologe der »Antideutschen«, versucht seit vielen Jahren in unzähligen Veröffentlichungen eine Wesensverwandtschaft und Bezüge zwischen dem iranischen Islamismus und dem Vernichtungsantisemitismus Nazideutschlands zu konstruieren und begründet damit seine Forderung nach europäischer Unterstützung Israels »in jeglicher Hinsicht«. Weiterlesen in jungewelt.de

