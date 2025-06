https://www.newarab.com/news/weizmann-institute-what-high-tech-facility-hit-iran



Das Weizmann-Institut: Was Sie über die von Iran angegriffene israelische Hightech-Einrichtung wissen sollten

Ein iranischer Raketenangriff am Samstag hat erhebliche Schäden am Weizmann-Institut verursacht, einem wichtigen Knotenpunkt der israelischen Hightech-Verteidigungsindustrie.

The New Arab Staff

15. Juni 2025

Eine Salve iranischer Raketen, gesehen vom Libanon aus am 14. Juni 2025. [Getty]

Der Iran hat am Samstag in der zweiten Nacht seiner ballistischen Raketenangriffe auf Israel das Weizmann-Institut für Wissenschaft in der Nähe von Tel Aviv getroffen und erhebliche Schäden verursacht.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten mehrere Geschosse, die die Einrichtung trafen, die Fassade eines der Gebäude beschädigten und Rauchwolken auslösten.

Der Angriff löste laut Bildern, die der New York Times vorliegen, in mindestens einem Gebäude, in dem sich Labore befinden, einen Brand aus.

Der Angriff erfolgte während einer Salve iranischer Raketen und Drohnen, die am Samstag mehrere Ziele in Zentral- und Nordisrael trafen.

Das Institut mit Sitz in der Stadt Rehovot südlich der israelischen Hauptstadt ist die wichtigste wissenschaftliche Forschungseinrichtung Israels und spielt eine Schlüsselrolle in der Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Waffen und Militärtechnologien.

Das in den 1930er Jahren gegründete Institut ist nach seinem Gründer Chaim Weizmann benannt, einer führenden Persönlichkeit der zionistischen Bewegung, der später der erste Präsident Israels wurde.

Das Institut bietet Masterstudiengänge und Doktorandenprogramme in wissenschaftlichen Fächern an und beherbergt Hunderte von Forschern und Studenten.

Sein strategischer Wert liegt jedoch in seiner hochmodernen militärischen Forschung und Entwicklung, und es dient seit Jahrzehnten als wichtiger Knotenpunkt im nationalen Sicherheitsapparat Israels.

Es arbeitet mit der israelischen Armee und führenden Verteidigungsunternehmen – wie dem Drohnenhersteller Elbit – an der Entwicklung fortschrittlicher Technologien für eine Reihe von militärischen Anwendungen.

Im Laufe der Jahre hat es Beiträge zur Entwicklung der israelischen Drohnentechnologie, künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und Signalaufklärung geleistet.

Das Institut soll in den 1950er Jahren eine Rolle bei der Entwicklung des geheimen Atomprogramms Israels gespielt haben und forscht bis heute an nuklearbezogenen Technologien.

Es ist auch bekannt, dass es Spionage und Auslandsaufklärung betreibt, um neue Technologien zu erwerben.

Aus FBI-Dokumenten, die 2012 veröffentlicht wurden, geht hervor, dass das Institut heimlich auf die Computersysteme eines US-amerikanischen Waffenprüfzentrums zugegriffen hat.

