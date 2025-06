Vergesst Gaza nicht!



https://www.aljazeera.com/news/2025/6/15/israel-kills-23-palestinians-in-gaza-half-of-them-while-trying-to-get-aid



Israel tötet 59 Palästinenser in Gaza, viele davon bei dem Versuch, Hilfe zu erhalten

Dreizehn hungernde Palästinenser werden getötet, als sie in der Nähe des Netzarim-Korridors und im Gebiet al-Mawasi in Rafah versuchen, Lebensmittel zu beschaffen.

Menschen tragen Hilfsgüter der Gaza Humanitarian Foundation im zentralen Gazastreifen [Datei: Eyad Baba/AFP]

Veröffentlicht am 15. Juni 2025

Israelische Streitkräfte haben laut Angaben des Gesundheitsministeriums 59 Palästinenser in ganz Gaza getötet, darunter mindestens 17, die versuchten, sich an Hilfsstellen der umstrittenen, von den USA und Israel unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) mit Lebensmitteln zu versorgen. Es handelt sich um die jüngsten Todesfälle in Gebieten, die Kritiker als „menschliche Schlachthöfe” bezeichnen.

Sanitäter im al-Awda-Krankenhaus im Zentrum von Gaza berichteten Al Jazeera am Sonntag, dass mindestens drei Menschen getötet und Dutzende durch israelische Schüsse verletzt wurden, als sie versuchten, sich einer GHF-Einrichtung in der Nähe des sogenannten Netzarim-Korridors zu nähern, um verzweifelt nach mageren Lebensmittelpaketen für ihre hungernden Familien zu suchen.

Mindestens zehn weitere Hilfsuchende wurden getötet und mehr als 50 verletzt im südlichen Gazastreifen. Viele der Toten und Verletzten wurden laut Angaben von Sanitätern in das Rote-Kreuz-Krankenhaus in Rafah gebracht.

„Die Menschen haben uns berichtet, dass das israelische Militär die hungernde Menge nicht gewarnt hat, bevor es das Feuer auf sie eröffnete, was zu verheerenden Opfern unter der Zivilbevölkerung führte“, berichtete Tareq Abu Azzoum von Al Jazeera aus Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens.

Ahmed al-Masri, der einen der Hilfspunkte mit leeren Händen verlassen hatte, bezeichnete die Schüsse als „Falle“.

Mehrere israelische Luftangriffe trafen am Sonntag auch den Süden Gazas und töteten dort mindestens 12 Palästinenser. Sieben weitere Menschen wurden getötet, als ein israelischer Angriff eine Gruppe von Menschen in der Stadt Beit Lahiya im Norden des Gebiets traf, wie Sanitäter mitteilten.

Mindestens acht Menschen wurden bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass bei dem Angriff auf das Wohngebäude auch mehrere Menschen verletzt wurden.

Alarmierende Hungersnot und die Gefahr einer Hungerskatastrophe haben die Menschen trotz der großen Gefahren zu den wenigen Lebensmittelverteilungsstellen in Gaza getrieben. Die israelischen Streitkräfte reagieren jedoch mit Scharfschützenfeuer und Bombenangriffen. Bei fast täglichen Massenerschießungen wurden Hunderte Palästinenser getötet, wobei die GHF beschuldigt wird, Hilfsgüter als Waffen einzusetzen.

Am Samstag wurden mindestens 79 Palästinenser getötet, viele von ihnen auf der Suche nach Hilfe. Sanitäter in den Krankenhäusern al-Awda und Al-Aqsa im Zentrum von Gaza gaben an, dass mindestens 15 Menschen getötet wurden, als sie versuchten, sich der Hilfsverteilungsstelle der GHF in der Nähe des Netzarim-Korridors zu nähern.

Das israelische Militär hat sich zu den Angriffen vom Sonntag nicht geäußert.

„Hinrichtungsstätten”

Die GHF begann Ende Mai mit der Verteilung von Hilfsgütern in Gaza, nachdem Israel eine dreimonatige vollständige Blockade von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Gütern teilweise aufgehoben hatte.

Abu Azzoum sagte, die Palästinenser begännen angesichts der wiederholten Angriffe, die Verteilungszentren der GHF als „Hinrichtungsstätten“ zu betrachten.

Die GHF teilte mit, dass ihre Hilfsstellen am Samstag geschlossen seien. Zeugen berichteten jedoch, dass sich dennoch Tausende Menschen in der Nähe der Stellen versammelt hätten, um verzweifelt nach Lebensmitteln zu suchen, da die strenge Blockade und die Militäraktion Israels das Gebiet an den Rand einer Hungersnot gebracht hätten.

Anfang dieses Monats wurden die Operationen in den Hilfsverteilungszentren der Gruppe ebenfalls vorübergehend eingestellt, nachdem es zu mehreren tödlichen Zwischenfällen gekommen war, bei denen israelische Streitkräfte das Feuer auf palästinensische Hilfsuchende eröffnet hatten.

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte am Samstag in einer Erklärung mit, dass seit Beginn der Operationen der GHF in Gaza mindestens 274 Menschen in der Nähe von Hilfsverteilungsstellen getötet und mehr als 2.000 verletzt worden seien.

1:54

Das israelische Militär hat zugegeben, auf Hilfesuchende geschossen zu haben, behauptet jedoch, nur dann das Feuer eröffnet zu haben, als „Verdächtige“ von einer festgelegten Route zur Verteilungsstelle der GHF abgewichen seien.

Die Hamas hat Israel vorgeworfen, „Hunger als Kriegswaffe einzusetzen und Hilfsgüterverteilungsstellen in Fallen für den Massenmord unschuldiger Zivilisten zu verwandeln”.

Israel und die USA sagen, das neue System solle das von den Vereinten Nationen betriebene Netzwerk ersetzen. Sie haben die Hamas ohne Beweise beschuldigt, die von der UN bereitgestellten Hilfsgüter abzuzweigen und weiterzuverkaufen, um ihre militärischen Aktivitäten zu finanzieren.

Israel hat auch zugegeben, bewaffnete Banden in Gaza zu unterstützen, die für kriminelle Aktivitäten bekannt sind, um die Hamas zu schwächen. Diese Gruppen werden für Plünderungen von Hilfsgütern verantwortlich gemacht.

UN-Vertreter bestreiten, dass die Hamas erhebliche Mengen an Hilfsgütern umgeleitet hat, und sagen, dass das neue System den steigenden Bedarf nicht decken kann und auch Organisationen umgeht, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Verteilung von Hilfsgütern im gesamten Gebiet an die gesamte Bevölkerung verfügen.

Die UN hat die Verteilung der GHF-Hilfe ebenfalls als unzureichend, gefährlich und als Verstoß gegen humanitäre Grundsätze bezeichnet.

„Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die GHF aus humanitärer Sicht ein Fehlschlag war“, erklärte Jens Laerke, Sprecher des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), am Freitag gegenüber Reportern in Genf. „Sie tun nicht das, was eine humanitäre Operation tun sollte, nämlich Menschen dort, wo sie sich befinden, auf sichere Weise Hilfe zukommen zu lassen.“

Der Krieg Israels gegen Gaza hat fast 55.300 Palästinenser getötet, die meisten davon Zivilisten, und einen Großteil des dicht besiedelten Gazastreifens zerstört, in dem mehr als zwei Millionen Menschen leben, von denen die meisten vertrieben wurden und unter akutem Hunger leiden.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit Deepl.com

